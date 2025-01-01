- Capacity
Reverse
Listedeki öğelerin sıralamasını tersine çevirir.
Tüm listeyle çalışmak için kullanılan versiyon.
|
bool Reverse();
Belirtilen liste öğesi aralığında çalışma versiyonu.
|
bool Reverse(
Parametreler
start_index
[in] Başlangıç indeksi.
count
[in] Operasyona katılan liste öğelerinin sayısı.
Dönen Değer
Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür.