Reverse

Listedeki öğelerin sıralamasını tersine çevirir.

Tüm listeyle çalışmak için kullanılan versiyon.

bool Reverse();

Belirtilen liste öğesi aralığında çalışma versiyonu.

bool Reverse(
   const int  start_index,     // başlangıç indeksi
   const int  count            // öğelerin sayısı
   );

Parametreler

start_index

[in]  Başlangıç indeksi.

count

[in]  Operasyona katılan liste öğelerinin sayısı.

Dönen Değer

Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür.