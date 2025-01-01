BinarySearch

Artan sıralı listede belirtilen değere göre arama yapar.

Öğeleri karşılaştırmak için IComparable<T> arayüzünü uygulayan sınıfı kullanarak belirtilen değer aralığında arama yapan versiyon.

int BinarySearch(

const int index,

const int count,

T item,

IComparer<T>* comparer

);

Öğeleri karşılaştırmak için IComparable<T> arayüzünü uygulayan sınıfı kullanarak arama yapan versiyon.

int BinarySearch(

T item,

IComparer<T>* comparer

);

Öğeleri karşılaştırmak için ::Compare global metoduu kullanarak arama yapan versiyon

int BinarySearch(

T item

);

Parametreler

index

[in] Aramanın başladığı başlangıç dizisi.

count

[in] Arama aralığının uzunluğu

item

[in] Aranan değer.

*comparer

[in] Bir arayüz öğeleri karşılaştırmak için.

Dönen Değer

Bulunan öğrenin dizinini döndürür. Arama değeri bulunamazsa, değeri en yakın olan en küçük öğenin dizinini döndürür.