Artan sıralı listede belirtilen değere göre arama yapar.

Öğeleri karşılaştırmak için IComparable<T> arayüzünü uygulayan sınıfı kullanarak belirtilen değer aralığında arama yapan versiyon.

int BinarySearch(
   const int      index,       // başlangıç indeksi
   const int      count,       // arama aralığı
   T              item,        // arama değeri
   IComparer<T>*  comparer     // karşılaştırmak için arayüz
   );

Öğeleri karşılaştırmak için IComparable<T> arayüzünü uygulayan sınıfı kullanarak arama yapan versiyon.

int BinarySearch(
   T              item,        // arama değeri
   IComparer<T>*  comparer     // karşılaştırmak için arayüz
   );

Öğeleri karşılaştırmak için ::Compare global metoduu kullanarak arama yapan versiyon

int BinarySearch(
    item                     // arama değeri
   );

Parametreler

index

[in] Aramanın başladığı başlangıç dizisi.

count

[in]  Arama aralığının uzunluğu

item

[in]  Aranan değer.

*comparer

[in]  Bir arayüz öğeleri karşılaştırmak için.

Dönen Değer

Bulunan öğrenin dizinini döndürür. Arama değeri bulunamazsa, değeri en yakın olan en küçük öğenin dizinini döndürür.