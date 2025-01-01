- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
BinarySearch
Artan sıralı listede belirtilen değere göre arama yapar.
Öğeleri karşılaştırmak için IComparable<T> arayüzünü uygulayan sınıfı kullanarak belirtilen değer aralığında arama yapan versiyon.
|
int BinarySearch(
Öğeleri karşılaştırmak için IComparable<T> arayüzünü uygulayan sınıfı kullanarak arama yapan versiyon.
|
int BinarySearch(
Öğeleri karşılaştırmak için ::Compare global metoduu kullanarak arama yapan versiyon
|
int BinarySearch(
Parametreler
index
[in] Aramanın başladığı başlangıç dizisi.
count
[in] Arama aralığının uzunluğu
item
[in] Aranan değer.
*comparer
[in] Bir arayüz öğeleri karşılaştırmak için.
Dönen Değer
Bulunan öğrenin dizinini döndürür. Arama değeri bulunamazsa, değeri en yakın olan en küçük öğenin dizinini döndürür.