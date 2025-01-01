DokümantasyonBölümler
InsertRange

Belirtilen dizindeki listeye bir koleksiyon veya öğelerin bir dizisini ekler.

Bir diziyi ekleyen versiyon.

bool InsertRange(
   const int  index,               // eklemek için dizin
   const T&   array[]              // eklenecek dizin
   );

Bir koleksiyon ekleyen versiyon.

bool InsertRange(
   const int        index,         // eklemek için dizin
   ICollection<T>*  collection     // eklenecek bir koleksiyon
   );

Parametreler

index

[in]  Eklenecek dizin.

&array[]

[in] Belirtilen dizine eklenecek bir dizi.

*collection

[in] Belirtilen dizine eklenecek bir koleksiyon.

Dönen Değer

Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür.