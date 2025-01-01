InsertRange

Belirtilen dizindeki listeye bir koleksiyon veya öğelerin bir dizisini ekler.

Bir diziyi ekleyen versiyon.

bool InsertRange(

const int index,

const T& array[]

);

Bir koleksiyon ekleyen versiyon.

bool InsertRange(

const int index,

ICollection<T>* collection

);

Parametreler

index

[in] Eklenecek dizin.

&array[]

[in] Belirtilen dizine eklenecek bir dizi.

*collection

[in] Belirtilen dizine eklenecek bir koleksiyon.

Dönen Değer

Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür.