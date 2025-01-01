- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
CArrayList<T>
CArrayList<T>是实施IList<T>接口的通用类。
描述
CArrayList<T>类是实施T类型的动态数据列表。这个类提供了使用列表的基本方法，例如通过索引访问元素，搜索和删除元素，排序等。
声明
|
template<typename T>
标题
|
#include <Generic\ArrayList.mqh>
|
继承体系
CArrayList
类方法
|
方法
|
描述
|
获取和设置列表的当前容量
|
返回列表中的元素数量
|
确定列表是否包含指定值的元素
|
设置列表容量为元素的实际数量
|
获取指定索引的列表元素
|
设置指定索引的列表元素值
|
添加元素到列表
|
添加元素集或元素数组到列表
|
将元素插入到指定索引的列表中
|
将元素集或元素数组插入到指定索引的列表中
|
从指定索引开始复制列表的所有元素到指定数组
|
在升序列表中搜索指定值
|
搜索列表中第一次出现的值
|
搜索列表中最后出现的值
|
移除集合的所有元素
|
移除列表中第一次出现的指定元素
|
移除列表指定索引的元素
|
移除列表的元素范围
|
颠倒列表中元素的顺序
|
排序列表元素