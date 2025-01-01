文档部分
MQL5参考标准程序库通用数据集CArrayList<T> 

CArrayList<T>

CArrayList<T>是实施IList<T>接口的通用类。

描述

CArrayList<T>类是实施T类型的动态数据列表。这个类提供了使用列表的基本方法，例如通过索引访问元素，搜索和删除元素，排序等。

声明

   template<typename T>
   class CArrayList : public IList<T>

标题

   #include <Generic\ArrayList.mqh>

继承体系

  ICollection

      IList

          CArrayList

类方法

方法

描述

Capacity

获取和设置列表的当前容量

Count

返回列表中的元素数量

Contains

确定列表是否包含指定值的元素

TrimExcess

设置列表容量为元素的实际数量

TryGetValue

获取指定索引的列表元素

TrySetValue

设置指定索引的列表元素值

Add

添加元素到列表

AddRange

添加元素集或元素数组到列表

Insert

将元素插入到指定索引的列表中

InsertRange

将元素集或元素数组插入到指定索引的列表中

CopyTo

从指定索引开始复制列表的所有元素到指定数组

BinarySearch

在升序列表中搜索指定值

IndexOf

搜索列表中第一次出现的值

LastIndexOf

搜索列表中最后出现的值

Clear

移除集合的所有元素

Remove

移除列表中第一次出现的指定元素

RemoveAt

移除列表指定索引的元素

RemoveRange

移除列表的元素范围

Reverse

颠倒列表中元素的顺序

Sort

排序列表元素