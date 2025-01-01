CArrayList<T>

CArrayList<T>是实施IList<T>接口的通用类。

描述

CArrayList<T>类是实施T类型的动态数据列表。这个类提供了使用列表的基本方法，例如通过索引访问元素，搜索和删除元素，排序等。

声明

template<typename T>

class CArrayList : public IList<T>

标题

#include <Generic\ArrayList.mqh>

继承体系 ICollection IList CArrayList

类方法