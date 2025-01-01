MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCArrayList<T>Contains CapacityCountContainsTrimExcessTryGetValueTrySetValueAddAddRangeInsertInsertRangeCopyToBinarySearchIndexOfLastIndexOfClearRemoveRemoveAtRemoveRangeReverseSort Contains Listede belirtilen değere sahip bir öğe olup olmadığını belirler. bool Contains( T item // arama değeri ); Parametreler item [in] Aranan değer. Dönen Değer Belirtilen değere sahip bir öğe listede bulunursa true, aksi halde false döndürür. Count TrimExcess