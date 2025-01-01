ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリOpenCLSetArgumentBuffer 

SetArgumentBuffer

指定されたインデックスにあるOpenCL関数のパラメータとしてOpenCLバッファを設定します。

bool  SetArgumentBuffer(
  const int  kernel_index,    // カーネルのインデックス
  const int  arg_index,        // 関数の引数のインデックス
  const int  buffer_index      // バッファインデックス
  );

パラメータ

kernel_index

[in]  カーネルオブジェクトのインデックス

arg_index

[in]  関数の引数のインデックス

buffer_index

[in]  インデックスバッファ

戻り値

実行成功の場合は true、それ以外の場合は false