MQL5 リファレンス標準ライブラリOpenCLSetArgumentBuffer
SetArgumentBuffer
指定されたインデックスにあるOpenCL関数のパラメータとしてOpenCLバッファを設定します。
|
bool SetArgumentBuffer(
パラメータ
kernel_index
[in] カーネルオブジェクトのインデックス
arg_index
[in] 関数の引数のインデックス
buffer_index
[in] インデックスバッファ
戻り値
実行成功の場合は true、それ以外の場合は false