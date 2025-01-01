DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardOpenCLSetArgumentBuffer 

SetArgumentBuffer

Imposta un buffer OpenCL come parametro della funzione OpenCL in corrispondenza dell'indice specificato.

bool  SetArgumentBuffer(
   const int  kernel_index,     // indice del kernel
   const int  arg_index,        // indice dell'argomento della funzione
   const int  buffer_index      // indice buffer
   );

Parametri

kernel_index

[in] Indice dell'oggetto kernel.

arg_index

[in]  Indice dell'argomento della funzione.

buffer_index

[in]  Indice buffer.

Valore di ritorno

In caso di esecuzione di successo, restituisce true, altrimenti - false.