SetArgumentBuffer

Définit un buffer OpenCL comme paramètre de la fonction OpenCL à l'indice spécifié

bool SetArgumentBuffer(

const int kernel_index,

const int arg_index,

const int buffer_index

);

Paramètres

kernel_index

[in] Indice de l'objet noyau.

arg_index

[in] Indice de l'argument de la fonction.

buffer_index

[in] Indice du buffer.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie, sinon - false.