Définit un buffer OpenCL comme paramètre de la fonction OpenCL à l'indice spécifié

bool  SetArgumentBuffer(
   const int  kernel_index,     // indice du noyau
   const int  arg_index,        // indice de l'argument de la fonction
   const int  buffer_index      // indice du buffer
   );

Paramètres

kernel_index

[in]  Indice de l'objet noyau.

arg_index

[in]  Indice de l'argument de la fonction.

buffer_index

[in]  Indice du buffer.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie, sinon - false.