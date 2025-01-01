Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekOpenCLSetArgumentBuffer
- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
SetArgumentBuffer
Setzt einen OpenCL Puffer als Parameter einer OpenCL Funktion nach dem angegebenen Index.
|
bool SetArgumentBuffer(
Parameter
kernel_index
[in] Index des Kernel-Objekts.
arg_index
[in] Index des Funktionsarguments.
buffer_index
[in] Pufferindex.
Rückgabewert
Wenn erfolgreich, gibt true zurück, andernfalls false.