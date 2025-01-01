DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekOpenCLSetArgumentBuffer 

SetArgumentBuffer

Setzt einen OpenCL Puffer als Parameter einer OpenCL Funktion nach dem angegebenen Index.

bool  SetArgumentBuffer(
   const int  kernel_index,     // Index des Kernels
   const int  arg_index,        // Index des Funktionsarguments
   const int  buffer_index      // Index des Puffers
   );

Parameter

kernel_index

[in]  Index des Kernel-Objekts.

arg_index

[in]  Index des Funktionsarguments.

buffer_index

[in]  Pufferindex.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich, gibt true zurück, andernfalls false.