SetArgumentBuffer

Setzt einen OpenCL Puffer als Parameter einer OpenCL Funktion nach dem angegebenen Index.

bool SetArgumentBuffer(

const int kernel_index,

const int arg_index,

const int buffer_index

);

Parameter

kernel_index

[in] Index des Kernel-Objekts.

arg_index

[in] Index des Funktionsarguments.

buffer_index

[in] Pufferindex.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich, gibt true zurück, andernfalls false.