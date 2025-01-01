Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekOpenCLKernelCreate
- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
KernelCreate
Erstellt den Einsprungpunkt eines OpenCL Programms nach dem angegebenen Index.
|
bool KernelCreate(
Parameter
kernel_index
[in] Index des Kernel-Objekts.
kernel_name
[in] Name des Kernel-Objekts
Rückgabewert
Wenn erfolgreich, gibt true zurück, andernfalls false.