KernelCreate

Erstellt den Einsprungpunkt eines OpenCL Programms nach dem angegebenen Index.

bool  KernelCreate(
   const int     kernel_index,     // Index des Kernels
   const string  kernel_name       // Name des Kernels
   );

Parameter

kernel_index

[in]  Index des Kernel-Objekts.

kernel_name

[in] Name des Kernel-Objekts

Rückgabewert

Wenn erfolgreich, gibt true zurück, andernfalls false.