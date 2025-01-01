MQL5 リファレンス標準ライブラリOpenCLKernelCreate
- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
KernelCreate
指定されたインデックスでのOpenCLプログラムへのエントリポイントを作成します。
bool KernelCreate(
パラメータ
kernel_index
[in] カーネルオブジェクトのインデックス
kernel_name
[in] カーネルオブジェクトの名前
戻り値
実行成功の場合は true、それ以外の場合は false