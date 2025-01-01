ドキュメントセクション
KernelCreate

指定されたインデックスでのOpenCLプログラムへのエントリポイントを作成します。

bool  KernelCreate(
  const int    kernel_index,    // カーネルのインデックス
  const string  kernel_name      // カーネルの名前
  );

パラメータ

kernel_index

[in]  カーネルオブジェクトのインデックス

kernel_name

[in]  カーネルオブジェクトの名前

戻り値

実行成功の場合は true、それ以外の場合は false