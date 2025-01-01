DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardOpenCLKernelCreate 

KernelCreate

Crée un point d'entrée dans le programme OpenCL à l'indice spécifié.

bool  KernelCreate(
   const int     kernel_index,     // indice du noyau
   const string  kernel_name       // nom du noyau
   );

Paramètres

kernel_index

[in]  Indice de l'objet noyau.

kernel_name

[in]  Nom de l'objet noyau.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie, sinon - false.