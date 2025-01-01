Référence MQL5Bibliothèque StandardOpenCLKernelCreate
KernelCreate
Crée un point d'entrée dans le programme OpenCL à l'indice spécifié.
|
bool KernelCreate(
Paramètres
kernel_index
[in] Indice de l'objet noyau.
kernel_name
[in] Nom de l'objet noyau.
Valeur de Retour
Retourne true en cas d'exécution réussie, sinon - false.