MQL5 リファレンス標準ライブラリOpenCLKernelCreate
- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
KernelCreate
지정된 인덱스에서 OpenCL 프로그램에 진입점을 생성.
bool KernelCreate(
매개변수
kernel_index
[in] 커널 개체의 인덱스.
kernel_name
[in] 커널 개체 이름.
값 반환
성공적 실행의 경우 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.