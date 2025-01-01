문서화섹션
지정된 인덱스에서 OpenCL 프로그램에 진입점을 생성.

bool  KernelCreate(
   const int     kernel_index,     // 커널 인덱스
   const string  kernel_name       // 커널 이름
   );

매개변수

kernel_index

[in]  커널 개체의 인덱스.

kernel_name

[in]  커널 개체 이름.

값 반환

성공적 실행의 경우 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.