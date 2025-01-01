MQL5 RiferimentoLibreria StandardOpenCLInitialize
- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
Initialize
Inizializza il programma OpenCL.
|
bool Initialize(
Parametri
program
[in] Handle del programma OpenCL.
show_log=true
[in] Abilita il logging dei messaggi.
Valore di ritorno
Restituisce true, se l'inizializzazione è riuscita. In caso contrario, restituisce false.