MQL5 RiferimentoLibreria StandardOpenCLInitialize 

Initialize

Inizializza il programma OpenCL.

bool  Initialize(
   const string  program,           // handle del programma OpenCL
   const bool    show_log=true      // tiene un log
   );

Parametri

program

[in]  Handle del programma OpenCL.

show_log=true

[in]  Abilita il logging dei messaggi.

Valore di ritorno

Restituisce true, se l'inizializzazione è riuscita. In caso contrario, restituisce false.