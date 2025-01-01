DokumentationKategorien
Initialize

Initialisiert ein OpenCL-Programm.

bool  Initialize(
   const string  program,           // Handle des OpenCL-Programms
   const bool    show_log=true      // im Log anzeigen
   );

Parameter

program

[in]  Handle des OpenCL-Programms.

show_log=true

[in]  Meldungen ins Journal schreiben.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die Initialisierung erfolgreich abgeschlossen wurde. Andernfalls gibt false zurück.