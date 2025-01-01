DocumentationSections
Référence MQL5 Bibliothèque Standard OpenCL Initialize 

Initialize

Initialise le programme OpenCL.

bool  Initialize(
   const string  program,           // handle du programme OpenCL
   const bool    show_log=true      // conserve un journal
   );

Paramètres

program

[in]  Handle du programme OpenCL.

show_log=true

[in]  Permet l'affichage des messages.

Valeur de Retour

Retourne true si l'initialisation a réussie. Sinon retourne false.