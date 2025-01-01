- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
Initialize
Initialise le programme OpenCL.
|
bool Initialize(
Paramètres
program
[in] Handle du programme OpenCL.
show_log=true
[in] Permet l'affichage des messages.
Valeur de Retour
Retourne true si l'initialisation a réussie. Sinon retourne false.