MQL5参考标准程序库OpenCLBufferWrite 

BufferWrite

在指定索引编写数组值到缓冲区。

template<typename T>
bool  BufferWrite(
   const int   buffer_index,          // 缓冲区索引
   T           &data[],               // 数组值
   const uint  cl_buffer_offset,      // 以字节为单位的OpenCL缓冲区抵消
   const uint  data_array_offset,     // 数组元素的变化
   const uint  data_array_count       // 要编写的数组值数
   );

参数

buffer_index

[in]  缓冲区索引。

&data[]

[in]  将要写入OpenCL缓冲区的数组值。

cl_buffer_offset

[in]  以字节为单位的OpenCL缓冲区抵消，并自此开始写值。

data_array_offset

[in]  数组第一元素索引，数组值自此开始写入OpenCL 缓冲区。

data_array_count

[in] 将编写的值数。

返回值

如果执行成功，返回true，否则 - false。