- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
BufferWrite
在指定索引编写数组值到缓冲区。
|
template<typename T>
参数
buffer_index
[in] 缓冲区索引。
&data[]
[in] 将要写入OpenCL缓冲区的数组值。
cl_buffer_offset
[in] 以字节为单位的OpenCL缓冲区抵消，并自此开始写值。
data_array_offset
[in] 数组第一元素索引，数组值自此开始写入OpenCL 缓冲区。
data_array_count
[in] 将编写的值数。
返回值
如果执行成功，返回true，否则 - false。