- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
BufferWrite
Schreibt ein Array von Daten in den Puffer nach dem angegebenen Index.
|
template<typename T>
Parameter
buffer_index
[in] Pufferindex.
&data[]
[in] Array von Werten, die in den OpenCL Puffer geschrieben werden müssen.
cl_buffer_offset
[in] Verschiebung im OpenCL Puffer in Bytes, von dem das Schreiben beginnt.
data_array_offset
[in] Index des ersten Elements des Arrays, von welchem an Werte aus dem Array für das Schreiben in den OpenCL Puffer genommen werden.
data_array_count
[in] Anzahl von Werten, die geschrieben werden müssen.
Rückgabewert
Wenn erfolgreich, gibt true zurück, andernfalls false.