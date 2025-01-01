DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekOpenCLBufferWrite 

BufferWrite

Schreibt ein Array von Daten in den Puffer nach dem angegebenen Index.

template<typename T>
bool  BufferWrite(
   const int   buffer_index,          // Index des Puffers
   T           &data[],               // Array von Werten
   const uint  cl_buffer_offset,      // Verschiebung im OpenCL Puffer in Bytes
   const uint  data_array_offset,     // Verschiebung im Array in Elementen
   const uint  data_array_count       // Anzahl der Werte aus dem Array für das Schreiben
   );

Parameter

buffer_index

[in]  Pufferindex.

&data[]

[in]  Array von Werten, die in den OpenCL Puffer geschrieben werden müssen.

cl_buffer_offset

[in]  Verschiebung im OpenCL Puffer in Bytes, von dem das Schreiben beginnt.

data_array_offset

[in]  Index des ersten Elements des Arrays, von welchem an Werte aus dem Array für das Schreiben in den OpenCL Puffer genommen werden.

data_array_count

[in]  Anzahl von Werten, die geschrieben werden müssen.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich, gibt true zurück, andernfalls false.