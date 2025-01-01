BufferWrite

Schreibt ein Array von Daten in den Puffer nach dem angegebenen Index.

template<typename T>

bool BufferWrite(

const int buffer_index,

T &data[],

const uint cl_buffer_offset,

const uint data_array_offset,

const uint data_array_count

);

Parameter

buffer_index

[in] Pufferindex.

&data[]

[in] Array von Werten, die in den OpenCL Puffer geschrieben werden müssen.

cl_buffer_offset

[in] Verschiebung im OpenCL Puffer in Bytes, von dem das Schreiben beginnt.

data_array_offset

[in] Index des ersten Elements des Arrays, von welchem an Werte aus dem Array für das Schreiben in den OpenCL Puffer genommen werden.

data_array_count

[in] Anzahl von Werten, die geschrieben werden müssen.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich, gibt true zurück, andernfalls false.