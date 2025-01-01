DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardOpenCLBufferWrite 

BufferWrite

Ecrit un tableau de valeurs dans le buffer à l'indice spécifié.

template<typename T>
bool  BufferWrite(
   const int   buffer_index,          // indice du buffer
   T           &data[],               // tableau de valeurs
   const uint  cl_buffer_offset,      // décalage dans le buffer OpenCL, en octets
   const uint  data_array_offset,     // décalage dans le tableau d'éléments
   const uint  data_array_count       // nombre de valeurs du tableau à écrire
   );

Paramètres

buffer_index

[in]  Indice du buffer.

&data[]

[in]  Un tableau de valeurs à écrire dans le buffer OpenCL.

cl_buffer_offset

[in]  Décalage dans le buffer OpenCL en octets, à partir duquel l'écriture des valeurs commence.

data_array_offset

[in]  Indice du premier élément du tableau à partir duquel les valeurs du tableau sont écrites dans le buffer OpenCL.

data_array_count

[in] Le nombre de valeurs à écrire.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie, sinon - false.