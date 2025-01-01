- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
BufferWrite
Ecrit un tableau de valeurs dans le buffer à l'indice spécifié.
|
template<typename T>
Paramètres
buffer_index
[in] Indice du buffer.
&data[]
[in] Un tableau de valeurs à écrire dans le buffer OpenCL.
cl_buffer_offset
[in] Décalage dans le buffer OpenCL en octets, à partir duquel l'écriture des valeurs commence.
data_array_offset
[in] Indice du premier élément du tableau à partir duquel les valeurs du tableau sont écrites dans le buffer OpenCL.
data_array_count
[in] Le nombre de valeurs à écrire.
Valeur de Retour
Retourne true en cas d'exécution réussie, sinon - false.