BufferWrite

Ecrit un tableau de valeurs dans le buffer à l'indice spécifié.

template<typename T>

bool BufferWrite(

const int buffer_index,

T &data[],

const uint cl_buffer_offset,

const uint data_array_offset,

const uint data_array_count

);

Paramètres

buffer_index

[in] Indice du buffer.

&data[]

[in] Un tableau de valeurs à écrire dans le buffer OpenCL.

cl_buffer_offset

[in] Décalage dans le buffer OpenCL en octets, à partir duquel l'écriture des valeurs commence.

data_array_offset

[in] Indice du premier élément du tableau à partir duquel les valeurs du tableau sont écrites dans le buffer OpenCL.

data_array_count

[in] Le nombre de valeurs à écrire.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie, sinon - false.