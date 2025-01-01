BufferWrite

Writes an array of values into buffer at the specified index.

template<typename T>

bool BufferWrite(

const int buffer_index,

T &data[],

const uint cl_buffer_offset,

const uint data_array_offset,

const uint data_array_count

);

Parameters

buffer_index

[in] Index buffer.

&data[]

[in] An array of values to be written into the OpenCL buffer.

cl_buffer_offset

[in] Offset in the OpenCL buffer in bytes, from which to start writing values.

data_array_offset

[in] Index of the first element of the array, starting from which the array values are written to the OpenCL buffer.

data_array_count

[in] The number of values to be written.

Return Value

In case of successful execution, returns true, otherwise - false.