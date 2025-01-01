- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
BufferWrite
Scrive un array di valori nel buffer in corrispondenza dell'indice specificato.
|
template<typename T>
Parametri
buffer_index
[in] Indice buffer.
&data[]
[in] Un array di valori da scrivere nel buffer OpenCL.
cl_buffer_offset
[in] Offset nel buffer OpenCL in byte, da cui partire per iniziare a scrivere i valori.
data_array_offset
[In] Indice del primo elemento dell'array, a partire dalla quale vengono scritti i valori dell'array nel buffer OpenCL .
data_array_count
[in] Il numero di valori da scrivere.
Valore di ritorno
In caso di esecuzione di successo, restituisce true, altrimenti - false.