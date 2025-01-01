DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardOpenCLBufferWrite 

BufferWrite

Scrive un array di valori nel buffer in corrispondenza dell'indice specificato.

template<typename T>
bool  BufferWrite(
   const int   buffer_index,          // indice buffer
   T           &data[],               // array di valori
   const uint  cl_buffer_offset,      // offset nel buffer OpenCL, in bytes
   const uint  data_array_offset,     // slittamento negli elementi dell' array
   const uint  data_array_count       // numero di valori dall'array, da scrivere
   );

Parametri

buffer_index

[in]  Indice buffer.

&data[]

[in] Un array di valori da scrivere nel buffer OpenCL.

cl_buffer_offset

[in] Offset nel buffer OpenCL in byte, da cui partire per iniziare a scrivere i valori.

data_array_offset

[In] Indice del primo elemento dell'array, a partire dalla quale vengono scritti i valori dell'array nel buffer OpenCL .

data_array_count

[in] Il numero di valori da scrivere.

Valore di ritorno

In caso di esecuzione di successo, restituisce true, altrimenti - false.