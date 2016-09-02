int bars=Bars(_Symbol,_Period);

if(bars>0)

{

Print("Bu sembol ve periyot için geçmiş veride yer alan çubuk sayısı = ",bars);

}

else //hiç çubuk yok

{

//--- sembol verisi sunucu verileriyle eşitlenmemiş olabilir

bool synchronized=false;

//--- döngü sayacı

int attempts=0;

// eşitleme için 5 deneme yap

while(attempts<5)

{

if(SeriesInfoInteger(Symbol(),0,SERIES_SYNCHRONIZED))

{

//--- eşitleme bitti, çık

synchronized=true;

break;

}

//--- sayacı artır

attempts++;

//--- sonraki tekrara kadar 10 milisaniye bekle

Sleep(10);

}

//--- eşitlemenin ardından döngüyü bitir

if(synchronized)

{

Print("Bu sembol ve periyot için terminal geçmişindeki çubuk sayısı = ",bars);

Print("Bu sembol ve periyot için terminal geçmişindeki ilk tarih = ",

(datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),0,SERIES_FIRSTDATE));

Print("Bu sembol için sunucuda bulunan ilk tarih = ",

(datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),0,SERIES_SERVER_FIRSTDATE));

}

//--- veriler eşitlenemedi

else

{

Print(_Sembol," için çubuk sayısı alınamadı");

}

}