- Dizilerde, Tamponlarda ve Zaman Serilerinde İndisleme Yönü
- Veri Erişiminin Düzenlenmesi
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
Bars
Belli bir sembol ve periyot değri için geçmiş verilerde yer alan çubuk sayısını verir. Fonksiyon çağrısının iki versiyonu vardır.
Tüm geçmiş çubukların istenmesi
|
int Bars(
Belirli bir zaman aralığındaki çubukların istenmesi
|
int Bars(
Parametreler
symbol_name
[in] Sembol ismi.
timeframe
[in] Periyot.
start_time
[in] İlk elemana karşılık gelen çubuğun zamanı.
stop_time
[in] Son elemana karşılık gelen çubuğun zamanı.
Dönüş Değeri
start_time ve stop_time parametreleri girilmişse belirtilen zaman aralığındaki çubuk sayısına, aksi durumda toplam çubuk sayısına dönüş yapar.
Not
Bars() fonksiyonunun çağrısı sırasında ilgili zaman serisinin verileri terminalde mevcut değilse veya sunucuyla eşitlenmemişse fonksiyon '0' dönüşü yapar.
Belli bir zaman aralığındaki çubukların sayısı istendiğinde, sadece açılış zamanları bu aralığa düşen çubuklar hesaba katılır. Örneğin, Cumartesi günü start_time=son_salı ve stop_time=son_cuma parametreleriyle W1 çubuklarının sayısı istenirse fonksiyon '0' dönüşü yapacaktır. Çünkü W1 periyodu için açılış zamanı Pazar günüdür, dolayısıyla ilgili zaman aralığında herhangi bir W1 çubuğu yoktur.
Tüm geçmiş veriler için istek örneği:
|
int bars=Bars(_Symbol,_Period);
Belirtilen aralık için çubuk sayısının istenmesi örneği:
|
int n;
Ayrıca bakınız