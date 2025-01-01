DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıZaman Serilerine ve Göstergelere ErişimBarsCalculated 

BarsCalculated

Belirtilen gösterge için hesaplanan verilerin sayısına dönüş yapar.

int  BarsCalculated(
   int       indicator_handle,     // gösterge tanıtıcı değeri
   );

Parametreler

indicator_handle

[in]  Karşılık gelen fonksiyonla dönüşü yapılan gösterge tanıtıcı değeri.

Dönüş değeri

Belirtilen gösterge için hesaplanan verilerin sayısına, hata durumunda ise -1 değerine (veri henüz hesaplanmamış) değerine dönüş yapar

Not

Bu fonksiyon, gösterge verisinin göstergenin oluşturulmasının hemen ardından alınması için kullanışlıdır.

Örnek:

void OnStart()
  {
   double Ups[];
//--- dizilerin indis yönünü zaman-serilerindeki gibi ayarla
   ArraySetAsSeries(Ups,true);
//--- Fractal göstergesi için bir tanıtıcı değer oluştur
   int FractalsHandle=iFractals(NULL,0);
//--- hata kodunu sıfırla
   ResetLastError();
//--- gösterge değerlerini kopyalamayı dene
   int i,copied=CopyBuffer(FractalsHandle,0,0,1000,Ups);
   if(copied<=0)
     {
      Sleep(50);
      for(i=0;i<100;i++)
        {
         if(BarsCalculated(FractalsHandle)>0)
            break;
         Sleep(50);
        }
      copied=CopyBuffer(FractalsHandle,0,0,1000,Ups);
      if(copied<=0)
        {
         Print("Üst fraktallerin kopyalanması başarısız. Hata = ",GetLastError(),
         "i = ",i,"    copied = ",copied);
         return;
        }
       else
         Print("Üst fraktaller kopyalandı",
         "i = ",i,"    copied = ",copied);
     }
   else Print("Üst fraktaller kopyalandı. ArraySize = ",ArraySize(Ups));
  }