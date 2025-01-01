void OnStart()

{

double Ups[];

//--- dizilerin indis yönünü zaman-serilerindeki gibi ayarla

ArraySetAsSeries(Ups,true);

//--- Fractal göstergesi için bir tanıtıcı değer oluştur

int FractalsHandle=iFractals(NULL,0);

//--- hata kodunu sıfırla

ResetLastError();

//--- gösterge değerlerini kopyalamayı dene

int i,copied=CopyBuffer(FractalsHandle,0,0,1000,Ups);

if(copied<=0)

{

Sleep(50);

for(i=0;i<100;i++)

{

if(BarsCalculated(FractalsHandle)>0)

break;

Sleep(50);

}

copied=CopyBuffer(FractalsHandle,0,0,1000,Ups);

if(copied<=0)

{

Print("Üst fraktallerin kopyalanması başarısız. Hata = ",GetLastError(),

"i = ",i," copied = ",copied);

return;

}

else

Print("Üst fraktaller kopyalandı",

"i = ",i," copied = ",copied);

}

else Print("Üst fraktaller kopyalandı. ArraySize = ",ArraySize(Ups));

}