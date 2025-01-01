- Dizilerde, Tamponlarda ve Zaman Serilerinde İndisleme Yönü
- Veri Erişiminin Düzenlenmesi
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
BarsCalculated
Belirtilen gösterge için hesaplanan verilerin sayısına dönüş yapar.
int BarsCalculated(
Parametreler
indicator_handle
[in] Karşılık gelen fonksiyonla dönüşü yapılan gösterge tanıtıcı değeri.
Dönüş değeri
Belirtilen gösterge için hesaplanan verilerin sayısına, hata durumunda ise -1 değerine (veri henüz hesaplanmamış) değerine dönüş yapar
Not
Bu fonksiyon, gösterge verisinin göstergenin oluşturulmasının hemen ardından alınması için kullanışlıdır.
Örnek:
void OnStart()