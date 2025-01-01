DokümantasyonBölümler
Tanjantı, belirtilen iki sayının bölümü olan açıyı (radyan cinsinden) geri döndürür.

double MathArctan2(
 double y     // Bir noktanın y koordinatı
 double x     // Bir noktanın x koordinatı
  );

Parametreler

y

[in]  Y koordinatı değeri.

x

[in]  X koordinatı değeri.

Geri dönüş değeri

MathArctan2, -π ile π radyanları arasında bir θ açısı geri döndürür, böylece MathTan(θ) = y/x olur.

Lütfen aşağıdaki ifadelere dikkat edin:

  • 1. bölgedeki (x, y) için, 0 < θ < π/2
  • 2. bölgedeki (x, y) için, π/2 < θ ≤ π
  • 3. bölgedeki (x, y) için, -π < θ < -π/2
  • 4. bölgedeki (x, y) için, -π/2 < θ < 0

Bölgelerin sınırları üzerindeki noktalar için, geri dönüş değeri aşağıdaki gibidir:

  • Eğer y = 0 ise ve x negatif değilse, θ = 0.
  • Eğer y = 0 ise ve x negatifse, θ = π.
  • Eğer y pozitif ve x = 0 ise, θ = π/2.
  • Eğer y negatif ve x = 0 ise, θ = -π/2.
  • Eğer y ve x değerlerinin ikisi de 0 ise, θ = 0.

Not

MathArctan2() fonksiyonu yerine atan2() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

 

Örnek:

#define GRAPH_WIDTH  750
#define GRAPH_HEIGHT 350
 
#include <Graphics\Graphic.mqh>
 
CGraphic ExtGraph;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   vector delta=vector::Full(10,10);
   delta[0]=0;
//--- delta adımı ile 0'dan 2 pi'ye kadar 101 değer elde et
   vector X=delta.CumSum();
//--- X vektörünün her bir değeri için arktanjant değerini hesapla
   vector Y=delta.CumSum();
   
   Print("vector delta = \n",delta);
   Print("vector X = \n",X);
   Print("vector Y = \n",Y);
   
//--- hesaplanan değerleri vektörlerden dizilere aktar
   double x_array[];;
   double y_array[];;
   X.Swap(x_array);
   Y.Swap(y_array);
   
   double array[10];
   for(int i=0i<10i++)
     {
      array[i]=MathArctan2(y_array[i],x_array[i]);
     }
 
//--- hesaplanan vektör değerlerinin grafiğini çiz
   CurvePlot(x_array,y_array,clrDodgerBlue);
 
//--- grafiği silmek (ekran görüntüsü almak) ve çıkmak için Escape veya PgDn tuşlarına basılmasını bekle
   while(!IsStopped())
     {
      if(StopKeyPressed())
         break;
      Sleep(16);
     }
 
//--- temizle
   ExtGraph.Destroy();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ESC tuşuna basıldığında 'true' geri döndür                       |
//| PgDn'a basıldığında grafiğin görüntüsünü al ve 'true' geri döndür|
//| Aksi takdirde, 'false' geri döndür                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool StopKeyPressed()
  {
//--- ESC tuşuna basılırsa 'true' geri döndür
   if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)!=0)
      return(true);
//--- PgDn tuşuna basılırsa ve grafiğin ekran görüntüsü başarıyla alınırsa, 'true' geri döndür
   if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_PAGEDOWN)!=0 && MakeAndSaveScreenshot(MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"_Screenshot"))
      return(true);
//--- 'false' geri döndür
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Bir grafiksel nesne oluştur ve bir eğri çiz                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void CurvePlot(double &x_array[], double &y_array[], const color colour)
  {
   ExtGraph.Create(ChartID(), "Graphic"000GRAPH_WIDTHGRAPH_HEIGHT);
   ExtGraph.CurveAdd(x_arrayy_arrayColorToARGB(colour), CURVE_LINES);
   ExtGraph.IndentUp(30);
   ExtGraph.CurvePlotAll();
   string text1="Press ESC to delete the graph and stop the script, or";
   string text2="Press PgDn to create a screen, delete the graph and stop the script";
   ExtGraph.TextAdd(549text1ColorToARGB(clrBlack));
   ExtGraph.TextAdd(54,21text2ColorToARGB(clrBlack));
   ExtGraph.Update();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ekran görüntüsü al ve görüntüyü bir dosyaya kaydet               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool MakeAndSaveScreenshot(const string file_name)
  {
   string file_names[];
   ResetLastError();
   int selected=FileSelectDialog("Save Picture"NULL"All files (*.*)|*.*"FSD_WRITE_FILEfile_namesfile_name+".png");
   if(selected<1)
     {
      if(selected<0)
         PrintFormat("%s: FileSelectDialog() function returned error %d"__FUNCTION__GetLastError());
      return false;
     }
   
   bool res=false;
   if(ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,false))
      res=ChartScreenShot(0file_names[0], GRAPH_WIDTHGRAPH_HEIGHT);
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,true);
   return(res);
  }

 

Sonuç:

MathArctan2_Screenshot