개체 가시성
개체 가시성 플래그의 조합에 따라 개체가 표시되는 차트 시간프레임이 결정됩니다. OBJPROP_TIMEFRAMES 속성 값을 설정/가져오기 위해 ObjectSetInteger()/ObjectGetInteger() 함수를 사용할 수 있습니다.
|
ID
|
값
|
설명
|
OBJ_NO_PERIODS
|
0
|
개체가 일부 시간프레임에 그려지지 않습니다
|
OBJ_PERIOD_M1
|
0x00000001
|
개체가 1분 차트에 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_M2
|
0x00000002
|
개체가 2분 차트에 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_M3
|
0x00000004
|
개체가 3분 차트에 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_M4
|
0x00000008
|
개체가 4분 차트에 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_M5
|
0x00000010
|
개체가 5분 차트에 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_M6
|
0x00000020
|
개체가 6분 차트에 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_M10
|
0x00000040
|
개체가 10분 차트에 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_M12
|
0x00000080
|
개체가 12분 차트에 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_M15
|
0x00000100
|
개체가 15분 차트에 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_M20
|
0x00000200
|
개체가 20분 차트에 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_M30
|
0x00000400
|
개체가 30분 차트에 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_H1
|
0x00000800
|
개체가 1시간 차트에 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_H2
|
0x00001000
|
개체가 2시간 차트에 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_H3
|
0x00002000
|
개체가 3시간 차트에 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_H4
|
0x00004000
|
개체가 4시간 차트에 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_H6
|
0x00008000
|
개체가 6시간 차트에 그려집니다,
|
OBJ_PERIOD_H8
|
0x00010000
|
개체가 8시간 차트에 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_H12
|
0x00020000
|
개체가 12시간 차트에 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_D1
|
0x00040000
|
개체가 일 차트에 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_W1
|
0x00080000
|
개체가 주 차트에 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_MN1
|
0x00100000
|
개체가 월 차트에 그려집니다
|
OBJ_ALL_PERIODS
|
0x001fffff
|
개체가 모든 시간대에 그려집니다
가시성 플래그는 "|" 기호를 사용하여 조합할 수 있으며, 예를 들어 OBJ_PERIOD_M10|OBJ_PERIOD_H4 플래그의 조합은 개체를 10분 및 4시간 시간 프레임에서 볼 수 있음을 의미합니다.
예:
void OnStart()
