개체 가시성

개체 가시성 플래그의 조합에 따라 개체가 표시되는 차트 시간프레임이 결정됩니다. OBJPROP_TIMEFRAMES 속성 값을 설정/가져오기 위해 ObjectSetInteger()/ObjectGetInteger() 함수를 사용할 수 있습니다.

ID 값 설명 OBJ_NO_PERIODS 0 개체가 일부 시간프레임에 그려지지 않습니다 OBJ_PERIOD_M1 0x00000001 개체가 1분 차트에 그려집니다 OBJ_PERIOD_M2 0x00000002 개체가 2분 차트에 그려집니다 OBJ_PERIOD_M3 0x00000004 개체가 3분 차트에 그려집니다 OBJ_PERIOD_M4 0x00000008 개체가 4분 차트에 그려집니다 OBJ_PERIOD_M5 0x00000010 개체가 5분 차트에 그려집니다 OBJ_PERIOD_M6 0x00000020 개체가 6분 차트에 그려집니다 OBJ_PERIOD_M10 0x00000040 개체가 10분 차트에 그려집니다 OBJ_PERIOD_M12 0x00000080 개체가 12분 차트에 그려집니다 OBJ_PERIOD_M15 0x00000100 개체가 15분 차트에 그려집니다 OBJ_PERIOD_M20 0x00000200 개체가 20분 차트에 그려집니다 OBJ_PERIOD_M30 0x00000400 개체가 30분 차트에 그려집니다 OBJ_PERIOD_H1 0x00000800 개체가 1시간 차트에 그려집니다 OBJ_PERIOD_H2 0x00001000 개체가 2시간 차트에 그려집니다 OBJ_PERIOD_H3 0x00002000 개체가 3시간 차트에 그려집니다 OBJ_PERIOD_H4 0x00004000 개체가 4시간 차트에 그려집니다 OBJ_PERIOD_H6 0x00008000 개체가 6시간 차트에 그려집니다, OBJ_PERIOD_H8 0x00010000 개체가 8시간 차트에 그려집니다 OBJ_PERIOD_H12 0x00020000 개체가 12시간 차트에 그려집니다 OBJ_PERIOD_D1 0x00040000 개체가 일 차트에 그려집니다 OBJ_PERIOD_W1 0x00080000 개체가 주 차트에 그려집니다 OBJ_PERIOD_MN1 0x00100000 개체가 월 차트에 그려집니다 OBJ_ALL_PERIODS 0x001fffff 개체가 모든 시간대에 그려집니다

가시성 플래그는 "|" 기호를 사용하여 조합할 수 있으며, 예를 들어 OBJ_PERIOD_M10|OBJ_PERIOD_H4 플래그의 조합은 개체를 10분 및 4시간 시간 프레임에서 볼 수 있음을 의미합니다.

예:

void OnStart()

{

//---

string highlevel="PreviousDayHigh";

string lowlevel="PreviousDayLow";

double prevHigh; // 전날 고가

double prevLow; // 전날 저가

double highs[],lows[]; // 고가 및 저가 배열



//--- 마지막 오류 재설정

ResetLastError();

//--- 일별 기간에서 마지막 2개의 높은 값을 가져오기

int highsgot=CopyHigh(Symbol(),PERIOD_D1,0,2,highs);

if(highsgot>0) // 복사가 성공인 경우

{

Print("지난 이틀간 고가를 성공적으로 가져왔습니다");

prevHigh=highs[0]; // 전날 고가

Print("prevHigh = ",prevHigh);

if(ObjectFind(0,highlevel)<0) // 상위레벨 이름의 개체를 찾을 수 없습니다

{

ObjectCreate(0,highlevel,OBJ_HLINE,0,0,0); // 수평선 개체 생성

}

//--- 선 상위레벨의 가격 레벨 값 설정

ObjectSetDouble(0,highlevel,OBJPROP_PRICE,0,prevHigh);

//--- 가시성을 PERIOD_M10 및 PERIOD_H4로만 설정

ObjectSetInteger(0,highlevel,OBJPROP_TIMEFRAMES,OBJ_PERIOD_M10|OBJ_PERIOD_H4);

}

else

{

Print("지난 이틀간 고가를 가져올 수 없습니다, 오류 = ",GetLastError());

}



//--- 마지막 오류 재설정

ResetLastError();

//--- 일별 기간에서 이틀간 저가 값 가져오기

int lowsgot=CopyLow(Symbol(),PERIOD_D1,0,2,lows);

if(lowsgot>0) // 복사가 성공인 경우

{

Print("지난 이틀간 저가를 성공적으로 가져왔습니다");

prevLow=lows[0]; // 전날 저가

Print("prevLow = ",prevLow);

if(ObjectFind(0,lowlevel)<0) // 하위레벨 이름의 개체를 찾을 수 없습니다

{

ObjectCreate(0,lowlevel,OBJ_HLINE,0,0,0); // 수평선 개체 생성

}

//--- 하위레벨 선에 대한 가격 레벨 값 설정

ObjectSetDouble(0,lowlevel,OBJPROP_PRICE,0,prevLow);

//--- 가시성을 PERIOD_M10 및 PERIOD_H4로만 설정

ObjectSetInteger(0,lowlevel,OBJPROP_TIMEFRAMES,OBJ_PERIOD_M10|OBJ_PERIOD_H4);

}

else Print("지난 이틀간 저가를 가져올 수 없습니다, 오류 = ",GetLastError());



ChartRedraw(0); // 차트 강제 다시 그리기

}

