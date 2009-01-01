Öntanımlı Makro İkameleri

Hata ayıklama sürecini basitleştirmek ve MQL5 programı hakkında bilgi edinmek amacıyla, değerleri derleme sırasında belirlenen özel makro sabitleri bulunmaktadır. Bu sabitleri kullanmanın en basit yolu, aşağıdaki örnekten de görülebileceği gibi, Print() fonksiyonu ile değerleri çıktılamaktır.

Sabit Açıklama __CPU_ARCHITECTURE__ EX5 dosyasının derlendiği mimarinin (komut kümesi) adı __DATE__ Dosya derleme tarihi (zaman olmadan, yani saatler, dakikalar ve saniyeler 0'a eşit olacak şekilde) __DATETIME__ Dosya derleme tarihi ve zamanı __LINE__ Kaynak kodunda makronun yer aldığı satır sayısı __FILE__ Derlenmiş mevcut dosyanın ismi __PATH__ Derlenmekte olan dosyanın, salt adresi __FUNCTION__ Makronun, gövdesine yerleştirildiği fonksiyonun ismi __FUNCSIG__ Makro gövdesinin yerleştirildiği fonksiyonun işareti. aşırı-yüklenmiş fonksiyonların tanımlanmasında, fonksiyonun eksiksiz bir tarifi kullanışlı olabilir __MQLBUILD__, __MQL5BUILD__ Derleyici sürüm numarası __COUNTER__ Karşılaşılan her __COUNTER__ bildirimi için derleyici, sayaç değerini 0 ile N-1 arasında değiştirir; burada N, koddaki kullanım sayısıdır. Kaynak kodu yeniden derlenirken __COUNTER__ sırası değişiklik yapılmadan garanti edilir. __COUNTER__ değeri aşağıdaki şekilde hesaplanır: ilk sayaç değeri 0'dır,

sayacın her kullanımından sonra değeri 1 artar,

ilk olarak, derleyici tüm makroları ve şablonları kaynak kodunda yerlerinde genişletir,

her bir şablon fonksiyonu için ayrı bir kod oluşturulur,

her bir şablon sınıfı/yapısı için de ayrı bir kod oluşturulur,

daha sonra, derleyici elde edilen kaynak kodun üzerinden tanımlanan sırayla geçer ve tespit edilen her __COUNTER__ kullanımını geçerli sayaç değeriyle değiştirir. Aşağıdaki örnek, derleyicinin kaynak kodunu nasıl işlediğini ve karşılaştığı __COUNTER__ örneklerini sırayla artan değerlerle nasıl değiştirdiğini göstermektedir. __RANDOM__ Derleyici, her __RANDOM__ bildirimi için rastgele bir ulong tipi değer ekler.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnInit()

{

//--- Uzman Danışman başlatılması sırasında örnek bilgi çıktısı

Print(" __FUNCTION__ = ",__FUNCTION__," __LINE__ = ",__LINE__);

//--- timer olayları arasındaki aralığı ayarla

EventSetTimer(5);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- Uzman danışman sonlandırılması sırasındaki bilgi çıktısı

Print(" __FUNCTION__ = ",__FUNCTION__," __LINE__ = ",__LINE__);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- tik alındığı zamanki bilgi çıktısı

Print(" __MQLBUILD__ = ",__MQLBUILD__," __FILE__ = ",__FILE__);

Print(" __FUNCTION__ = ",__FUNCTION__," __LINE__ = ",__LINE__);

test1(__FUNCTION__);

test2();

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| test1 |

//+------------------------------------------------------------------+

void test1(string par)

{

//--- fonksiyon içi bilgi çıktısı

Print(" __FUNCTION__ = ",__FUNCTION__," __LINE__ = ",__LINE__," par=",par);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| test2 |

//+------------------------------------------------------------------+

void test2()

{

//--- fonksiyon içi bilgi çıktısı

Print(" __FUNCTION__ = ",__FUNCTION__," __LINE__ = ",__LINE__);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| OnTimer event handler |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTimer()

{

//---

Print(" __FUNCTION__ = ",__FUNCTION__," __LINE__ = ",__LINE__);

test1(__FUNCTION__);

}

__COUNTER__ makrosu ile nasıl çalışılacağını öğrenmek için örnek