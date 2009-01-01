- Öntanımlı Makro İkameleri
- Matematiksel Sabitler
- Nümerik Tip Sabitleri
- Sonlandırma Sebebi Kodları
- Nesne İşaretçisinin Kontrolü
- Diğer Sabitler
Öntanımlı Makro İkameleri
Hata ayıklama sürecini basitleştirmek ve MQL5 programı hakkında bilgi edinmek amacıyla, değerleri derleme sırasında belirlenen özel makro sabitleri bulunmaktadır. Bu sabitleri kullanmanın en basit yolu, aşağıdaki örnekten de görülebileceği gibi, Print() fonksiyonu ile değerleri çıktılamaktır.
|
Sabit
|
Açıklama
|
__CPU_ARCHITECTURE__
|
EX5 dosyasının derlendiği mimarinin (komut kümesi) adı
|
__DATE__
|
Dosya derleme tarihi (zaman olmadan, yani saatler, dakikalar ve saniyeler 0'a eşit olacak şekilde)
|
__DATETIME__
|
Dosya derleme tarihi ve zamanı
|
__LINE__
|
Kaynak kodunda makronun yer aldığı satır sayısı
|
__FILE__
|
Derlenmiş mevcut dosyanın ismi
|
__PATH__
|
Derlenmekte olan dosyanın, salt adresi
|
__FUNCTION__
|
Makronun, gövdesine yerleştirildiği fonksiyonun ismi
|
__FUNCSIG__
|
Makro gövdesinin yerleştirildiği fonksiyonun işareti. aşırı-yüklenmiş fonksiyonların tanımlanmasında, fonksiyonun eksiksiz bir tarifi kullanışlı olabilir
|
__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__
|
Derleyici sürüm numarası
|
__COUNTER__
|
Karşılaşılan her __COUNTER__ bildirimi için derleyici, sayaç değerini 0 ile N-1 arasında değiştirir; burada N, koddaki kullanım sayısıdır. Kaynak kodu yeniden derlenirken __COUNTER__ sırası değişiklik yapılmadan garanti edilir.
__COUNTER__ değeri aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Aşağıdaki örnek, derleyicinin kaynak kodunu nasıl işlediğini ve karşılaştığı __COUNTER__ örneklerini sırayla artan değerlerle nasıl değiştirdiğini göstermektedir.
|
__RANDOM__
|
Derleyici, her __RANDOM__ bildirimi için rastgele bir ulong tipi değer ekler.
Örnek:
|
#property copyright "Copyright © 2009, MetaQuotes Software Corp."
__COUNTER__ makrosu ile nasıl çalışılacağını öğrenmek için örnek
|
//--- ifadenin ve değerinin günlükte hızlı bir şekilde görüntülenmesi için bir makro oluştur