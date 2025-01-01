Fonksiyonların Dışa Aktarımı

MQL5 programı içerisinde 'export' son şekillendiricisi ile bildirilen bir program diğer MQL5 programlarında kullanılabilir. Bu tip fonksiyonlar 'dışa aktarılabilir' olarak adlandırılır ve derlemeden sonra diğer programlarca kullanılabilir.

int Function() export

{

}

Bu şekillendirici, ex5 dosyası tarafından dışa aktarılan EX5 fonksiyonları tablosuna fonksiyonun eklenmesi için, derleyiciye emir verir. Sadece böyle bir şekillendiriciye sahip olan fonksiyonlar, diğer MQL5 programları tarafından erişilebilir ("görünür").

library özelliği, EX5 dosyasının bir kütüphane olacağını derleyiciye bildirir. Derleyici bunu EX5 dosyasının başlığında gösterecektir.

Dışarıya aktarılabilir olması planlanan tüm fonksiyonlar export şekillendiricisi ile işaretlenmelidir.

