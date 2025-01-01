Extern Değişkenler

Anahtar sözcük extern, statik bellek sınıfının tanıtıcıları gibi değişken tanıtıcılarını global kapsamla bildirmek için kullanılır. Bu değişkenler programın başından itibaren vardır ve bunlar için gereken bellek, programın başladıktan hemen sonra tahsis edilir.

Birden çok kaynak dosya içeren programlar oluşturabilirsiniz; bu durumda #include önişlemcisine yapılan bir direktif kullanılır. Aynı tipe ve tanımlayıcıya sahip olan ve 'extern' şeklinde bildirilen değişkenler, aynı proje içinde farklı kaynak dosyalarında bulunabilir.

Projenin tamamı derlenirken, aynı tipe ve bir tanımlayıcıya sahip tüm 'extern' değişkenler, global değişken havuzunun hafızasının bir bölümü ile ilişkilendirilir. Extern değişkenler, kaynak dosyalarının ayrı olarak derlenmesi için kullanışlıdır. Bir defaya mahsus olmak üzere başlatılabilirler - birkaç kez başlatılan, aynı tipe ve aynı tanımlayıcıya sahip extern değişkenlerin varlığına izin verilmez.

Ayrıca Bakınız

Veri Tipleri, Tiplerin Kapsüllenmesi ve Genişletilebilirliği, Değişkenlerin Başlatılması, Değişkenlerin Görünürlük Alanları ve Ömürleri, Nesnelerin Oluşturulması ve Silinmesi