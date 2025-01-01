İşlemin Aşırı Yüklenmesi

Kodun okunmasını ve yazılmasını kolaylaştırması için aşırı yüklemeye izin verilir. Aşırı yükleme operatörü operator anahtar sözcüğü ile yazılır. Şu operatörler aşırı yüklenebilir:

ikili +,-,/,*,%,<<,>>,==,!=,<,>,<=,>=,=,+=,-=,/=,*=,%=,&=,|=,^=,<<=,>>=,&&,||,&,|,^

tekli +,-,++,--,!,~

atama operatörü =

indisleme operatörü []

İşlemin aşırı yüklenmesi, karmaşık nesneler - yapılar ve sınıflar için (basit ifadeler şeklinde yazılmış) işlem notasyonunun kullanılmasını sağlar. Kodu aşırı yüklenmiş operatörler kullanarak yazmak kaynak kodunun görünümünü basitleştirir, çünkü daha karmaşık uygulamalar gizlenecektir.

Örneğin, gerçel ve imajiner kısımlardan meydana gelen karmaşık sayıları ele alalım. Bu sayılar matematikte sıklıkla kullanılırlar. MQL5 dili içerisinde karmaşık sayıları temsil eden bir veri tipi yer almaz ama bir yapı veya sınıf şeklinde yeni bir tip oluşturmak mümkündür. Karmaşık yapının bildirimi ve dört aritmetik işlem gerçekleştiren dört ayrı yöntemin tanımı:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Karmaşık sayılı işlemler için bir yapı |

//+------------------------------------------------------------------+

struct complex

{

double re; // Gerçel kısım

double im; // İmajiner kısım

//--- Yapıcılar

complex():re(0.0),im(0.0) { }

complex(const double r):re(r),im(0.0) { }

complex(const double r,const double i):re(r),im(i) { }

complex(const complex &o):re(o.re),im(o.im) { }

//--- Aritmetik işlemler

complex Add(const complex &l,const complex &r) const; // Toplama

complex Sub(const complex &l,const complex &r) const; // Çıkarma

complex Mul(const complex &l,const complex &r) const; // Çarpma

complex Div(const complex &l,const complex &r) const; // Bölme

};

Şimdi, kodumuzda karmaşık sayıları temsil eden değişkenleri bildirilebilir, ardından bunlarla çalışabiliriz.

Örneğin:

void OnStart()

{

//--- Karmaşık tipli değişkenleri bildir ve başlat

complex a(2,4),b(-4,-2);

PrintFormat("a=%.2f+i*%.2f, b=%.2f+i*%.2f",a.re,a.im,b.re,b.im);

//--- İki sayıyı topla

complex z;

z=a.Add(a,b);

PrintFormat("a+b=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im);

//--- İki sayıyı çarp

z=a.Mul(a,b);

PrintFormat("a*b=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im);

//--- İki sayıyı böl

z=a.Div(a,b);

PrintFormat("a/b=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im);

//---

}

Ama, alışıldık aritmetik işlemleri karmaşık sayılarla yapmak için; "+", "-", "*" ve "/" şeklindeki alışıldık operatörleri kullanmak daha uygun olacaktır.

'operator' anahtar kelimesi, dönüşümü gerçekleştiren bir üye fonksiyonunu tanımlamak için kullanılır. Sınıf nesnesi değişkenleri için yapılan tekli ve ikili işlemler, statik olmayan üye fonksiyonları gibi aşırı yüklenmiş olabilirler. Bunlar sınıf nesnesi üzerinde gizlice hareket ederler.

Bir sınıf nesnesi veya bu sınıfın bir nesnesinin işaretçisi şeklinde bir veya iki argümanı olan düzenli fonksiyonlar gibi, bir çok ikili işlem de aşırı yüklenebilir. Bizim oluşturduğumuz tip (complex) için, bildirim içindeki aşırı yükleme şöyle gözükecektir:

//--- Operatörler

complex operator+(const complex &r) const { return(Add(this,r)); }

complex operator-(const complex &r) const { return(Sub(this,r)); }

complex operator*(const complex &r) const { return(Mul(this,r)); }

complex operator/(const complex &r) const { return(Div(this,r)); }

Betik örneğinin bütünü:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- complex tipindeki değişkenleri bildir ve başlat

complex a(2,4),b(-4,-2);

PrintFormat("a=%.2f+i*%.2f, b=%.2f+i*%.2f",a.re,a.im,b.re,b.im);

//a.re=5;

//a.im=1;

//b.re=-1;

//b.im=-5;

//--- İki sayıyı topla

complex z=a+b;

PrintFormat("a+b=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im);

//--- İki sayıyı çarp



z=a*b;

PrintFormat("a*b=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im);

//--- İki sayıyı böl

z=a/b;

PrintFormat("a/b=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Karmaşık sayılı işlemler için bir yapı |

//+------------------------------------------------------------------+

struct complex

{

double re; // Gerçel kısım

double im; // İmajiner kısım

//--- Yapıcılar

complex():re(0.0),im(0.0) { }

complex(const double r):re(r),im(0.0) { }

complex(const double r,const double i):re(r),im(i) { }

complex(const complex &o):re(o.re),im(o.im) { }

//--- Aritmetik işlemler

complex Add(const complex &l,const complex &r) const; // Toplama

complex Sub(const complex &l,const complex &r) const; // Çıkarma

complex Mul(const complex &l,const complex &r) const; // Çarpma

complex Div(const complex &l,const complex &r) const; // Bölme

//--- İkili operatörler

complex operator+(const complex &r) const { return(Add(this,r)); }

complex operator-(const complex &r) const { return(Sub(this,r)); }

complex operator*(const complex &r) const { return(Mul(this,r)); }

complex operator/(const complex &r) const { return(Div(this,r)); }

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Toplama |

//+------------------------------------------------------------------+

complex complex::Add(const complex &l,const complex &r) const

{

complex res;

//---

res.re=l.re+r.re;

res.im=l.im+r.im;

//--- Sonuç

return res;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Çıkarma |

//+------------------------------------------------------------------+

complex complex::Sub(const complex &l,const complex &r) const

{

complex res;

//---

res.re=l.re-r.re;

res.im=l.im-r.im;

//--- Sonuç

return res;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Çarpma |

//+------------------------------------------------------------------+

complex complex::Mul(const complex &l,const complex &r) const

{

complex res;

//---

res.re=l.re*r.re-l.im*r.im;

res.im=l.re*r.im+l.im*r.re;

//--- Sonuç

return res;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bölme |

//+------------------------------------------------------------------+

complex complex::Div(const complex &l,const complex &r) const

{

//--- Boş karmaşık sayılar

complex res(EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE);

//--- Sıfır için kontrol et

if(r.re==0 && r.im==0)

{

Print(__FUNCTION__+": sayı sıfıra eşittir");

return(res);

}

//--- Yardımcı değişkenler

double e;

double f;

//--- Hesaplama Türevinin seçimi

if(MathAbs(r.im)<MathAbs(r.re))

{

e = r.im/r.re;

f = r.re+r.im*e;

res.re=(l.re+l.im*e)/f;

res.im=(l.im-l.re*e)/f;

}

else

{

e = r.re/r.im;

f = r.im+r.re*e;

res.re=(l.im+l.re*e)/f;

res.im=(-l.re+l.im*e)/f;

}

//--- Sonuç

return res;

}

Bir tekil sınıf nesnesini veya bunun işaretçisini argümanı olarak kabul eden normal fonksiyonlar gibi, sınıflar için gerçekleştirilen bir çok tekli işlem de aşırı yüklenmiş olabilir. "-" ve "!" tekli işlemlerinin aşırı yüklenmesini ekle.

//+------------------------------------------------------------------+

//| Karmaşık sayılı işlemler için bir yapı |

//+------------------------------------------------------------------+

struct complex

{

double re; // Gerçel kısım

double im; // İmajiner kısım

...

//--- Tekli operatörler

complex operator-() const; // Tekli eksi

bool operator!() const; // Red

};

...

//+------------------------------------------------------------------+

//| "Tekil eksi" operatörünün aşırı yüklenmesi |

//+------------------------------------------------------------------+

complex complex::operator-() const

{

complex res;

//---

res.re=-re;

res.im=-im;

//--- Sonuç

return res;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| "Mantıksal red" operatörünün aşırı yüklenmesi |

//+------------------------------------------------------------------+

bool complex::operator!() const

{

//--- Karmaşık sayının gerçel ve imajiner kısımları sıfır mı?

return (re!=0 && im!=0);

}

Artık karmaşık sayıyı sıfır değeri için kontrol edebilir ve red değeri alabiliriz:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- complex tipindeki değişkenleri bildir ve başlat

complex a(2,4),b(-4,-2);

PrintFormat("a=%.2f+i*%.2f, b=%.2f+i*%.2f",a.re,a.im,b.re,b.im);

//--- İki sayıyı böl

complex z=a/b;

PrintFormat("a/b=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im);

//--- Varsayılan olarak bir karmaşık sayı sıfıra eşittir (Yani re==0 ve im==0)

complex zero;

Print("!zero=",!zero);

//--- Negatif değer ata

zero=-z;

PrintFormat("z=%.2f+i*%.2f, zero=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im, zero.re,zero.im);

PrintFormat("-zero=%.2f+i*%.2f",-zero.re,-zero.im);

//--- Bir kez daha sıfır için kontrol et

Print("!zero=",!zero);

//---

}

Basit tipli yapıların birinden diğerine doğrudan kopyalanabildiği düşünüldüğünde, "=" atama operatörüne aşırı yükleme yapmamızın gerekli olmadığı not edilmelidir. Artık, karmaşık sayıları alışıldık tarzda kullanan hesaplamalar için bir kod yazabiliriz.

İndisleme operatörünün aşırı yüklenmesi, nesneye iliştirilmiş dizilerin değerlerinin basitçe alınmasını sağlar. Ayrıca kodun okunabilirliğini artırmaya da yardımcı olur. Örneğin, dizgi içinde belirli konumdaki bir sembole erişim sağlamamız gerekebilir. Dizgi, MQL5 içinde ayrı bir tiptir (string), sembollerden oluşan bir dizi değildir. Ama aşırı yüklenmiş bir indisleme operatörünün yardımıyla, CString sınıfı içerisinde basit ve saydam bir çalışma sağlanabilir:

//+---------------------------------------------------------------------------------+

//| Bir dizgideki sembollere, sembol dizisiymiş gibi erişim sağlamak için bir sınıf |

//+---------------------------------------------------------------------------------+

class CString

{

string m_string;



public:

CString(string str=NULL):m_string(str) { }

ushort operator[] (int x) { return(StringGetCharacter(m_string,x)); }

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Bir dizgiden sembolleri almak için bir dizi

int x[]={ 19,4,18,19,27,14,15,4,17,0,19,14,17,27,26,28,27,5,14,

17,27,2,11,0,18,18,27,29,30,19,17,8,13,6 };

CString str("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz[ ]CS");

string res;

//--- str değişkeni içindeki sembolleri kullanarak bir cümle oluştur

for(int i=0,n=ArraySize(x);i<n;i++)

{

res+=ShortToString(str[x[i]]);

}

//--- Sonucu göster

Print(res);

}

İndisleme operatörünün aşırı yüklenmesine bir örnek de matris işlemleridir. Matris iki boyutlu bir dinamik diziyi ifade eder ama dizi büyüklüğü peşin olarak tanımlanmaz. Bu yüzden, array[][] şeklinde bir diziyi, ikinci boyutun büyüklüğünü tanımlamadan ve diziyi bir parametre olarak geçirmeden bildiremezsiniz. Bu soruna getirilebilecek özel bir çözüm CMatrix sınıfıdır. Bu, CRow sınıf nesnelerinin bir dizisini içerir.

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Matrislerin toplanması ve çarpımı işlemleri

CMatrix A(3),B(3),C();

//--- Satılar için bir dizi hazırla

double a1[3]={1,2,3}, a2[3]={2,3,1}, a3[3]={3,1,2};

double b1[3]={3,2,1}, b2[3]={1,3,2}, b3[3]={2,1,3};

//--- Matrisleri doldur

A[0]=a1; A[1]=a2; A[2]=a3;

B[0]=b1; B[1]=b2; B[2]=b3;

//--- Matrisleri Uzmanlar günlüğüne çıktıla

Print("---- Matris A elemanları");

Print(A.String());

Print("---- Matris B elemanları");

Print(B.String());



//--- Matrislerin toplamı

Print("---- A ve B matrislerinin toplamı");

C=A+B;

//--- Biçimlendirilmiş dizgi ifadesini çıktıla

Print(C.String());



//--- Matrislerin çarpımı

Print("---- A ve B matrislerinin çarpımı");

C=A*B;

Print(C.String());



//--- Şimdi değerleri matrix[i][j] dinamik dizileri şeklinde nasıl elde edeceğimizi gösterelim

Print("C matrisi değerlerini elementsel olarak çıktıla");

//--- Matris satırlarını - CRow nesneleri - bir döngü içinde incele

for(int i=0;i<3;i++)

{

string com="| ";

//--- Değer için matris satırlarından

for(int j=0;j<3;j++)

{

//--- Matris elemanlarını satır ve sütun numarası kullanarak al

double element=C[i][j];// [i] - m_rows[] dizisi içinde CRow'a erişim,

// [j] - CRow içinde yapılan indislemenin aşırı yükleme operatörü

com=com+StringFormat("a(%d,%d)=%G ; ",i,j,element);

}

com+="|";

//--- Satır değerlerinin çıktısını al

Print(com);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| "Row" sınıfı |

//+------------------------------------------------------------------+

class CRow

{

private:

double m_array[];

public:

//--- Yapıcılar ve bir yıkıcı

CRow(void) { ArrayResize(m_array,0); }

CRow(const CRow &r) { this=r; }

CRow(const double &array[]);

~CRow(void){};

//--- Satırdaki elemanların sayısı

int Size(void) const { return(ArraySize(m_array));}

//--- Değerleriyle bir dizgiye dönüş yapar

string String(void) const;

//--- İndisleme operatörü

double operator[](int i) const { return(m_array[i]); }

//--- Atama operatörleri

void operator=(const double &array[]); // Bir dizi

void operator=(const CRow & r); // Başka bir CRow nesnesi

double operator*(const CRow &o); // Çarpım için CRow nesnesi

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Tek satırlı bir dizinin başlatılması için yapıcı |

//+------------------------------------------------------------------+

void CRow::CRow(const double &array[])

{

int size=ArraySize(array);

//--- Eğer dizi boş değilse

if(size>0)

{

ArrayResize(m_array,size);

//--- Değerler ile doldur

for(int i=0;i<size;i++)

m_array[i]=array[i];

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Dizi için atama işlemi |

//+------------------------------------------------------------------+

void CRow::operator=(const double &array[])

{

int size=ArraySize(array);

if(size==0) return;

//--- Diziyi değerlerle doldur

ArrayResize(m_array,size);

for(int i=0;i<size;i++) m_array[i]=array[i];

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| CRow için atama operatörü |

//+------------------------------------------------------------------+

void CRow::operator=(const CRow &r)

{

int size=r.Size();

if(size==0) return;

//--- Diziyi değerlerle doldur

ArrayResize(m_array,size);

for(int i=0;i<size;i++) m_array[i]=r[i];

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Başka bir satırla çarpma operatörü |

//+------------------------------------------------------------------+

double CRow::operator*(const CRow &o)

{

double res=0;

//--- Doğrulamalar

int size=Size();

if(size!=o.Size() || size==0)

{

Print(__FUNCSIG__,": İki matrisin çarpımı başarısız oldu, büyüklükler farklı");

return(res);

}

//--- Dizileri elementsel olarak çarp ve çarpımları ekle

for(int i=0;i<size;i++)

res+=m_array[i]*o[i];

//--- Sonuç

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Biçimlendirilmiş bir dizgi ifadesine dönüş yapar |

//+------------------------------------------------------------------+

string CRow::String(void) const

{

string out="";

//--- Dizi büyüklüğü sıfırdan büyükse

int size=ArraySize(m_array);

//--- Dizinin sadece sıfır olmayan elemanlarıyla çalışacağız

if(size>0)

{

out="{";

for(int i=0;i<size;i++)

{

//--- Değerleri dizgiye topla

out+=StringFormat(" %G;",m_array[i]);

}

out+=" }";

}

//--- Sonuç

return(out);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| "Matrix" sınıfı |

//+------------------------------------------------------------------+

class CMatrix

{

private:

CRow m_rows[];



public:

//--- Yapıcılar ve bir yıkıcı

CMatrix(void);

CMatrix(int rows) { ArrayResize(m_rows,rows); }

~CMatrix(void){};

//--- Matris büyüklüklerini al

int Rows() const { return(ArraySize(m_rows)); }

int Cols() const { return(Rows()>0? m_rows[0].Size():0); }

//--- Sütun değerini CRow satırı şeklinde dönüş yapar

CRow GetColumnAsRow(const int col_index) const;

//--- Matris değerli bir dizgiye dönüş yapar

string String(void) const;

//--- İndisleme operatörü numarası ile bir dizgiye dönüş yapar

CRow *operator[](int i) const { return(GetPointer(m_rows[i])); }

//--- Toplama operatörü

CMatrix operator+(const CMatrix &m);

//--- Çarpma operatörü

CMatrix operator*(const CMatrix &m);

//--- Atama operatörü

CMatrix *operator=(const CMatrix &m);

};

//+--------------------------------------------------------------------+

//| Ön tanılı bir yapıcı, sıfır büyüklüğünde bir satır dizisi oluştur |

//+--------------------------------------------------------------------+

CMatrix::CMatrix(void)

{

//--- Matristeki sıfır sayılı satırlar

ArrayResize(m_rows,0);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| CRow şeklindeki sütun değerine dönüş yapar |

//+------------------------------------------------------------------+

CRow CMatrix::GetColumnAsRow(const int col_index) const

{

//--- Sütundan değerleri almak için bir değişken

CRow row();

//--- Matristeki satırların sayısı

int rows=Rows();

//--- satır sayısı sıfırdan büyükse, işlemi başlat

if(rows>0)

{

//--- col_index indisli sütun değerlerinin alımı için bir dizi

double array[];

ArrayResize(array,rows);

//--- Dizinin doldurulması

for(int i=0;i<rows;i++)

{

//--- i satırı için sütun sayısını kontrol et - dizi sınırlarını aşabilir

if(col_index>=this[i].Size())

{

Print(__FUNCSIG__,": Hata! Sütun numarası ",col_index,"> satır büyüklüğü ",i);

break; // satır, başlatılmamış nesne olacak

}

array[i]=this[i][col_index];

}

//--- Dizi değerlerine göre bir CRow satırı oluştur

row=array;

}

//--- Sonuç

return(row);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| İki matrisin toplanması |

//+------------------------------------------------------------------+

CMatrix CMatrix::operator+(const CMatrix &m)

{

//--- Geçirilmiş matristeki satır ve sütunların sayısı

int cols=m.Cols();

int rows=m.Rows();

//--- Toplama sonuçlarının alınacağı matris

CMatrix res(rows);

//--- Matrislerin büyüklükleri eşleşmeli

if(cols!=Cols() || rows!=Rows())

{

//--- Toplama imkansız

Print(__FUNCSIG__,": Matrislerin toplanması başarısız, büyüklükleri uyuşmuyor");

return(res);

}

//--- Yardımcı dizi

double arr[];

ArrayResize(arr,cols);

//--- Toplanacak satırları incele

for(int i=0;i<rows;i++)

{

//--- Matris dizgilerinin toplamlarını diziye yaz

for(int k=0;k<cols;k++)

{

arr[k]=this[i][k]+m[i][k];

}

//--- Diziyi matris satırına yerleştir

res[i]=arr;

}

//--- Matrislerin toplama sonucuna dönüş yap

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| İki matrisin çarpımı |

//+------------------------------------------------------------------+

CMatrix CMatrix::operator*(const CMatrix &m)

{

//--- İlk matristeki sütunların sayısı, matrise geçirilmiş satırların sayısı

int cols1=Cols();

int rows2=m.Rows();

int rows1=Rows();

int cols2=m.Cols();

//--- Toplama sonuçlarını alacak matris

CMatrix res(rows1);

//--- Matrisler koordine edilmeli

if(cols1!=rows2)

{

//--- Çarpma işlemi imkansız

Print(__FUNCSIG__,": Matrislerin çarpımı başarısız oldu, biçim uyumsuz "

"- ilk matristeki sütun sayısı ikinci matrisin satır sayısına eşit olmalı");

return(res);

}

//--- Yardımcı dizi

double arr[];

ArrayResize(arr,cols1);

//--- Çarpım matrisinin satırlarını doldur

for(int i=0;i<rows1;i++)// Satırları incele

{

//--- Alınan diziyi sıfırla

ArrayInitialize(arr,0);

//--- Satırdaki elemanları incele

for(int k=0;k<cols1;k++)

{

//--- Matrisin k sütununun değerlerini CRow şeklinde al

CRow column=m.GetColumnAsRow(k);

//--- iki satırı skaler olarak çarp ve vektörlerin çarpım sonucunu i-inci elemanda yaz

arr[k]=this[i]*column;

}

//--- Matrisin i-inci satırına arr[] dizisini yerleştir

res[i]=arr;

}

//--- Matrislerin çarpımına dönüş yap

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Atama işlemi |

//+------------------------------------------------------------------+

CMatrix *CMatrix::operator=(const CMatrix &m)

{

//--- Satır sayısını bul ve ayarla

int rows=m.Rows();

ArrayResize(m_rows,rows);

//--- Satırlarımızı, geçirilmiş matrisin değerleri ile doldur

for(int i=0;i<rows;i++) this[i]=m[i];

//---

return(GetPointer(this));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Matrisin dizgi şeklinde gösterimi |

//+------------------------------------------------------------------+

string CMatrix::String(void) const

{

string out="";

int rows=Rows();

//--- Dizgileri tek tek şekillendir

for(int i=0;i<rows;i++)

{

out=out+this[i].String()+"\r

";

}

//--- Sonuç

return(out);

}

