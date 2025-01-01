MQL5 ReferansıSabitler, Sayımlar ve YapılarÇizelge Sabitleri
Çizelgelerin çeşitli özelliklerini tanımlayan sabitler aşağıda belirtilen gruplara bölünmüştür:
- Olay tipleri – Çizelge ile çalışırken ortaya çıkan olaylar;
- Çizelge zaman dilimleri – standart kullanıma hazır periyotlar;
- Çizelge özellikleri – çizelge fonksiyonlarının parametreleri için kullanılan tanımlayıcılar;
- Konumlandırma sabitleri - ChartNavigate() fonksiyonunun parametre değeri;
- Çizelgelerin görüntülenmesi - çizelge görünümünün ayarlanması.