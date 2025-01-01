Çizelge Sunumu

Fiyat çizelgeleri üç şekilde görüntülenebilir:

çubuklar şeklinde;

mumlar şeklinde;

çizgi şeklinde.

Fiyat grafiğini görüntülemenin özel bir yolu ChartSetInteger(chart_handle,CHART_MODE, chart_mode) fonksiyonu ile ayarlanır, burada chart_mode, ENUM_CHART_MODE sayımının değerlerinden biridir.

ENUM_CHART_MODE

Tanıtıcı Açıklama CHART_BARS Çubuk dizilimi şeklinde gösterir CHART_CANDLES Japon mumları şeklinde gösterir CHART_LINE Kapanış fiyatları ile çizilen bir çizgi şeklinde gösterir

Çizelgede hacimlerinin gösterim modunu belirlemek için ChartSetInteger(çizelge_tanıtıcısı, CHART_SHOW_VOLUMES, hacim_modu) fonksiyonu kullanılır, burada hacim_modu, ENUM_CHART_VOLUME_MODE sayımının değerlerinden biridir.

ENUM_CHART_VOLUME_MODE

Tanıtıcı Açıklama CHART_VOLUME_HIDE Hacimler gösterilmez CHART_VOLUME_TICK Tik Hacimleri CHART_VOLUME_REAL Alım-satım hacimleri

Örnek:

//--- Mevcut çizelgenin işleyicisini al

long handle=ChartID();

if(handle>0) // Eğer başarılı olmuşsa, ayrıyeten özelleştir

{

//--- Otomatik kaydırmayı devre dışı bırak

ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);

//--- Çizelgenin sağ sınırının girintisini ayarla

ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);

//--- mumlar şeklinde görüntüle

ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_CANDLES);

//--- Tarih başlangıcından itibaren 100 çubuk kaydır

ChartNavigate(handle,CHART_CURRENT_POS,100);

//--- Tik hacmi görüntü modunu ayarla

ChartSetInteger(handle,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_TICK);

}

Ayrıca Bakınız

ChartOpen, ChartID