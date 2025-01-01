DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıSabitler, Sayımlar ve YapılarÇizelge SabitleriÇizelge Sunumu 

Çizelge Sunumu

Fiyat çizelgeleri üç şekilde görüntülenebilir:

  • çubuklar şeklinde;
  • mumlar şeklinde;
  • çizgi şeklinde.

Fiyat grafiğini görüntülemenin özel bir yolu ChartSetInteger(chart_handle,CHART_MODE, chart_mode) fonksiyonu ile ayarlanır, burada chart_mode, ENUM_CHART_MODE sayımının değerlerinden biridir.

ENUM_CHART_MODE

Tanıtıcı

Açıklama

CHART_BARS

Çubuk dizilimi şeklinde gösterir

CHART_CANDLES

Japon mumları şeklinde gösterir

CHART_LINE

Kapanış fiyatları ile çizilen bir çizgi şeklinde gösterir

Çizelgede hacimlerinin gösterim modunu belirlemek için ChartSetInteger(çizelge_tanıtıcısı, CHART_SHOW_VOLUMES, hacim_modu) fonksiyonu kullanılır, burada hacim_modu, ENUM_CHART_VOLUME_MODE sayımının değerlerinden biridir.

 

ENUM_CHART_VOLUME_MODE

Tanıtıcı

Açıklama

CHART_VOLUME_HIDE

Hacimler gösterilmez

CHART_VOLUME_TICK

Tik Hacimleri

CHART_VOLUME_REAL

Alım-satım hacimleri

Örnek:

//--- Mevcut çizelgenin işleyicisini al
   long handle=ChartID();
   if(handle>0) // Eğer başarılı olmuşsa, ayrıyeten özelleştir
     {
      //--- Otomatik kaydırmayı devre dışı bırak
      ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);
      //--- Çizelgenin sağ sınırının girintisini ayarla
      ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);
      //--- mumlar şeklinde görüntüle
      ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_CANDLES);
      //--- Tarih başlangıcından itibaren 100 çubuk kaydır
      ChartNavigate(handle,CHART_CURRENT_POS,100);
      //--- Tik hacmi görüntü modunu ayarla
      ChartSetInteger(handle,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_TICK);
     }

Ayrıca Bakınız

ChartOpen, ChartID