- Çizelge Olaylarının Tipleri
- Çizelge Zaman-Aralıkları
- Çizelge Özellikleri
- Konumlandırma Sabitleri
- Çizelge Sunumu
- Çizelgeyle Çalışma Örnekleri
Fiyat çizelgeleri üç şekilde görüntülenebilir:
- çubuklar şeklinde;
- mumlar şeklinde;
- çizgi şeklinde.
Fiyat grafiğini görüntülemenin özel bir yolu ChartSetInteger(chart_handle,CHART_MODE, chart_mode) fonksiyonu ile ayarlanır, burada chart_mode, ENUM_CHART_MODE sayımının değerlerinden biridir.
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
CHART_BARS
|
Çubuk dizilimi şeklinde gösterir
|
CHART_CANDLES
|
Japon mumları şeklinde gösterir
|
CHART_LINE
|
Kapanış fiyatları ile çizilen bir çizgi şeklinde gösterir
Çizelgede hacimlerinin gösterim modunu belirlemek için ChartSetInteger(çizelge_tanıtıcısı, CHART_SHOW_VOLUMES, hacim_modu) fonksiyonu kullanılır, burada hacim_modu, ENUM_CHART_VOLUME_MODE sayımının değerlerinden biridir.
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
CHART_VOLUME_HIDE
|
Hacimler gösterilmez
|
CHART_VOLUME_TICK
|
Tik Hacimleri
|
CHART_VOLUME_REAL
|
Alım-satım hacimleri
Örnek:
|
//--- Mevcut çizelgenin işleyicisini al
