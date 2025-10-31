Gerçek yazar:

Svinozavr

Stokastik osilatörün geliştirilmiş bir versiyonu. Asimetrik stokastikteki parametre alanları açısından standart stokastikten yalnızca üç fark vardır:

Kperiod artık iki tanedir - daha genç olan KperiodShort (kısa) ve daha yaşlı olan KperiodLong (uzun). Aşırı satım (O/S) OverSold ve aşırı alım (OB) OverBought seviyeleri parametreleri eklendi. PP/PC bölgelerine giren stokastikler Kperiods'u değiştirir - maksimum/minimum arama uzunlukları. Üçüncü fark, noktalar halinde belirlenen belirli bir eşiğin altındaki dalgalanmaları kesmeye izin veren hassasiyet eşiği - Sens parametresidir. Böylece, yanlış sinyallerin sayısı radikal bir şekilde azaltılır. Mesele şu ki, klasik Stokastik,% K (Kperiod) parametresi tarafından belirlenen çubuk sayısı için mevcut fiyatı maksimum ve minimum fiyat arasında konumlandırır ve ekstremanın 1 puan mı yoksa 100 puan mı farklı olduğu umurunda değildir - yine de PC / PP alanındaki değer girişlerini verecektir. Belirli bir eşik değerinin getirilmesi TS için önemsiz olan dalgalanmaların kesilmesini sağlar.

Çalışma mantığı:

Stokastik PP bölgesine girmişse, minimum arayışı çubukların daha genç Kperiyodu (KperiodShort) için ve maksimum - daha yaşlı (KperiodLong) için gerçekleşir. PC bölgesine girerken, bu durum yansıtılır - daha uzun çubukta düşükler aranır, daha kısa çubukta yüksekler aranır.

Yorumlama/kullanım. Stokastiklerin PC/PP bölgesine girmesi, trendin ilgili yöne çevrilmesi anlamına gelir. Ancak, trendin değiştirilmesi genel durumda kendi yönünde bir pozisyon açılması anlamına GELMEZ. Giriş, %50 çizgisini geçerek/dokunarak tanımlanabilen bir geri çekilmede gerçekleşir. "Kaplumbağa "yı kabaca takip ederseniz, düzeltmeler üzerine bir pozisyon oluşturulur. Trend değiştiğinde, pozisyon ya tamamen kapatılır ya da azaltılır. İkinci durumda, tam kapanış, karşıt olanın eşzamanlı olarak açılmasıyla düzeltme üzerinde gerçekleşir. Duraklar, makul bir marjla önceki (karşıt) ekstremumda ayarlanır. Ancak çalışma modunda tetiklenmeleri olası değildir. Buradaki duraklar mücbir sebepler içindir.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 22.04.2010 tarihinde Code Base 'de yayınlanmıştır.

Göstergenin giriş parametreleri:

input uint KperiodShort= 5 ; input uint KperiodLong= 12 ; input Smooth_Method DMethod= MODE_SMA ; input uint Dperiod= 7 ; input int DPhase= 15 ; input uint Slowing= 3 ; input ENUM_STO_PRICE PriceField= STO_LOWHIGH ; input uint Sens= 7 ; input uint OverBought= 80 ; input uint OverSold= 20 ; input color LevelsColor=Blue; input STYLE Levelstyle=DASH_; input WIDTH LevelsWidth=Width_1; input int Shift= 0 ;

Bu göstergede, sinyal hattı ortalaması on olası seçenek arasından seçim yapılarak değiştirilebilir:

SMA - basit hareketli ortalama; EMA - üstel hareketli ortalama; SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama; LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama; JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama; JurX - ultra doğrusal ortalama; ParMA - parabolik ortalama; T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme; VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma; AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.

Faz tipi parametrelerinin farklı ortalama alma algoritmaları için oldukça farklı anlamlara sahip olduğu gerçeğine dikkat edilmelidir. JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici değişken Faz'dır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'de sabitlenmiştir.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include'a kopyalayın), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.