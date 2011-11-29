Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AsymmetricStochNR - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 3590
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Svinozavr
Улучшенный вариант стохастического осциллятора. По полям параметров в асимметричном стохастике только три отличия от стандартного:
Kperiod теперь состоит из двух - младшего KperiodShort (короткого) и старшего KperiodLong (длинного).
Добавлены параметры уровней перепроданности (ПП) OverSold и перекупленности (ПК) OverBought. Заход стохастика в зоны ПП/ПК переключает Kperiod'ы - длины поиска максимумов/минимумов.
Третье отличие - порог чувствительности - параметр Sens, который позволяет отсечь колебания ниже определенного порога, задаваемого в пунктах. Тем самым радикально сокращается кол-во ложных сигналов. Дело в том, что классический Стохастик позиционирует текущую цену между максимумом и минимумом цены за кол-во баров, задаваемое параметром %K (Kperiod), и ему абсолютно все равно, будут ли экстремумы отличаться на 1 пункт или на 100 - он все равно будет давать заходы значения в области ПК/ПП. Введение же некоего порога позволяет отсечь незначащие для ТС колебания.
Логика работы:
Если стохастик зашел в зону ПП, то поиск минимумов происходит за младший Kperiod (KperiodShort) баров, а максимумов - за старший (KperiodLong). При заходе в зону ПК - зеркально - минимумы ищутся на более длительном отрезке, максимумы - на коротком.
Интерпретация/использование. Заход стохастика в зону ПК/ПП означает переключения тренда в соответствующее направление. Однако переключение тренда НЕ означает открытия позиции в его направлении в общем случае. Заход происходит на коррекции, которую можно идентифицировать по пересечению/касанию линии 50%. Если примерно следовать "Черепахе" - позиция наращивается при коррекциях. При переключении тренда происходит или полное закрытие позиции, или ее сокращение. В последнем случае, полное закрытие происходит уже на коррекции с одновременным открытием противоположной. Стопы выставляются у предыдущего (противоположного) экстремума с разумным отступом. Но их срабатывание в рабочем режиме маловероятно. Стопы здесь для форс-мажора.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 22.04.2010.
Входные параметры индикатора:
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input uint KperiodShort=5; // Период %K input uint KperiodLong=12; // Период %K input Smooth_Method DMethod=MODE_SMA; // Метод сглаживания сигнальной линии input uint Dperiod=7; // Сигнальный период %D input int DPhase=15; // Параметр сглаживания сигнальной линии input uint Slowing=3; // Замедление input ENUM_STO_PRICE PriceField=STO_LOWHIGH; // Параметр выбора цен для расчета input uint Sens=7; // Чувствительность в пунктах input uint OverBought=80; // Уровень перекупленностив %% input uint OverSold=20; // Уровень перепроданности в %% input color LevelsColor=Blue; // Цвет уровней input STYLE Levelstyle=DASH_; // Стиль уровней input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // Толщина уровней input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
В этом индикаторе усреднение сигнальной линии можно менять, имея выбор из десяти возможных вариантов:
- SMA - простое скользящее среднее;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- SMMA - сглаженное скользящее среднее;
- LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
- JJMA - адаптивное усреднение JMA;
- JurX - ультралинейное усреднение;
- ParMA - параболическое усреднение;
- T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
- VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
- AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.
Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
RBVI – индекс относительной активности – индикатор волатильности форекс.DinapoliTargets_MTF
Сетка из уровней DiNapoli, построенная по графику более крупного таймфрейма на основании данных с индикатора DiNapoliTargets.
Библиотека для парсинга XML-документов. Реализация на MQL5 без использования сторонних библиотек.RSI_AC_Stochastic_Signal
Индикатор, показывающий направление тренда (RSI) и торговые сигналы (Stochastic + Accelerator).