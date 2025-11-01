Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

RSI_AC_Stochastic_Signal - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Bu gösterge RSI 'dan renkli trapezoidler şeklinde trend sinyalleri (renk trend yönüne karşılık gelir) ve Bill Williams'ın Stokastik Osilatör ve Hızlandırıcı göstergesinden renkli çubuklar şeklinde integral giriş sinyalleri sağlar.

Gösterge giriş parametreleri RSI giriş parametrelerini ve stokastik osilatör giriş parametrelerini içerir:

//+-----------------------------------+
//|| Gösterge giriş parametreleri |
//+-----------------------------------+
input int RSI_Period=9;                       // RSI dönemi
input ENUM_APPLIED_PRICE RSI_Price=PRICE_CLOSE; // RSI fiyat hesaplama yöntemi
input int STO_Period=5;                       // Stokastik dönem
input int STOD_Period=5;                      // Stokastik sinyal çizgisinin periyodu
input int STO_Slowing=3;                      // Stokastik yavaşlama süresi
input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA;      // Stokastik ortalama alma yöntemi
input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH;    // Stokastik fiyat hesaplama yöntemi

RSI_AC_Stochastic_Signal göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/721

