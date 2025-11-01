Fan sayfamıza katılın
RSI_AC_Stochastic_Signal - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 31
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin
Bu gösterge RSI 'dan renkli trapezoidler şeklinde trend sinyalleri (renk trend yönüne karşılık gelir) ve Bill Williams'ın Stokastik Osilatör ve Hızlandırıcı göstergesinden renkli çubuklar şeklinde integral giriş sinyalleri sağlar.
Gösterge giriş parametreleri RSI giriş parametrelerini ve stokastik osilatör giriş parametrelerini içerir:
//+-----------------------------------+ //|| Gösterge giriş parametreleri | //+-----------------------------------+ input int RSI_Period=9; // RSI dönemi input ENUM_APPLIED_PRICE RSI_Price=PRICE_CLOSE; // RSI fiyat hesaplama yöntemi input int STO_Period=5; // Stokastik dönem input int STOD_Period=5; // Stokastik sinyal çizgisinin periyodu input int STO_Slowing=3; // Stokastik yavaşlama süresi input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA; // Stokastik ortalama alma yöntemi input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH; // Stokastik fiyat hesaplama yöntemi
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/721
