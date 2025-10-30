Gerçek yazar: SVS

En büyük üzüntüye göre, yazarın kendisi parlak yaratımı hakkında herhangi bir yorum bırakmadı ve bu nedenle ürettiği sinyallerin tam ve kapsamlı anlamı belirsizliğini koruyor.

Bu göstergede sinyal hattının ortalaması, on olası varyant seçeneğine sahip olarak değiştirilebilir:

SMA - basit hareketli ortalama; EMA - üstel hareketli ortalama; SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama; LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama; JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama; JurX - ultra doğrusal ortalama; ParMA - parabolik ortalama; T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme; VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma; AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.

Faz tipi parametrelerinin farklı ortalama alma algoritmaları için oldukça farklı anlamlara sahip olduğu gerçeğine dikkat edilmelidir. JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici bir değişken Faz'dır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'de sabitlenmiştir.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include dizinine kopyalayın), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma makalesinde yayınlanmıştır.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 27.04.2009 tarihinde Code Base 'de yayınlanmıştır.