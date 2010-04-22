Ставь лайки и следи за новостями
AsimmetricStohNR - индикатор для MetaTrader 4
Подразумевается, что читающий знает, как устроен обычный
Стохастик. По использованию в ТС нелишне будет также прочесть статью
М.Королюка (Мойши) "Черепаха - это звучит гордо".
По полям параметров в асимметричном стохастике только три отличия от
стандартного:
Kperiod теперь состоит из двух - младшего KperiodShort (короткого) и старшего KperiodLong (длинного). Еще добавлен параметр уровня перепроданности (ПП) OverSold, по которым вычисляется уровень перекупленности (ПК). Заход стохастика в зоны ПК/ПП переключает Kperiod'ы - длины поиска максимумов/минимумов. Третье отличие - порог чувствительности - параметр Sens.
Логика работы:
Если стохастик зашел в зону ПП, то поиск минимумов происходит за младший Kperiod (KperiodShort) баров, а максимумов - за старший (KperiodLong). При заходе в зону ПК - зеркально - минимумы ищутся на более длительном отрезке, максимумы - на коротком.
Интерпретация/использование (вольно и необязательно))). Заход
стохастика в зону ПК/ПП означает переключения тренда в соотв. направление. Но!
Переключение тренда НЕ означает открытия позиции в его направлении в общем
случае. Заход происходит на коррекции, которую можно идентифицировать по
пересечению/касанию линии 50%. Если примерно следовать "Черепахе" - поза
наращивается при коррекциях. При переключении тренда происходит или полное
закрытие позы, или ее сокращение. В последнем случае, полное закрытие
происходит уже на коррекции с одновременным открытием противоположной. Стопы выставляются у предыдущего (противоположного) экстремума с разумным отступом. Но их срабатывание в рабочем режиме маловероятно. Стопы здесь для форс-мажора.
Но это все так - от балды. Тактику не навязываю.
В первом
подокне - асимм. стохастик, во втором - обычный.
Вызов из кодов, входные параметры и назначения буферов:
iCustom(
NULL,0,"AsimmetricStochNR", // на текущем тайм-фрейме и инструменте
KperiodShort, // младший (короткий) %K
KperiodLong, // старший (длинный) %K
Dperiod, // %D сигнальная
Slowing, // замедление
Dmethod, // тип MA сигнальной: 0-SMA, 1-EMA
PriceField, // тип цены: 0-High/Low; 1-Close/Close
Sens, // чувствительность в пп.
OverSold, // уровень ПП в %%
N, // буферы: 0- главная, 1- сигнальная, 2- тренд
i // смещение
);
