CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

AsimmetricStohNR - индикатор для MetaTrader 4

Петр
Просмотров:
9886
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Подразумевается, что читающий знает, как устроен обычный Стохастик. По использованию в ТС нелишне будет также прочесть статью М.Королюка (Мойши) "Черепаха - это звучит гордо".

По полям параметров в асимметричном стохастике только три отличия от стандартного:
Kperiod теперь состоит из двух - младшего KperiodShort (короткого) и старшего KperiodLong (длинного). Еще добавлен параметр уровня перепроданности (ПП) OverSold, по которым вычисляется уровень перекупленности (ПК). Заход стохастика в зоны ПК/ПП переключает Kperiod'ы - длины поиска максимумов/минимумов. Третье отличие - порог чувствительности - параметр Sens.

Логика работы:
Если стохастик зашел в зону ПП, то поиск минимумов происходит за младший Kperiod (KperiodShort) баров, а максимумов - за старший (KperiodLong). При заходе в зону ПК - зеркально - минимумы ищутся на более длительном отрезке, максимумы - на коротком.

Интерпретация/использование (вольно и необязательно))). Заход стохастика в зону ПК/ПП означает переключения тренда в соотв. направление. Но! Переключение тренда НЕ означает открытия позиции в его направлении в общем случае. Заход происходит на коррекции, которую можно идентифицировать по пересечению/касанию линии 50%. Если примерно следовать "Черепахе" - поза наращивается при коррекциях. При переключении тренда происходит или полное закрытие позы, или ее сокращение. В последнем случае, полное закрытие происходит уже на коррекции с одновременным открытием противоположной. Стопы выставляются у предыдущего (противоположного) экстремума с разумным отступом. Но их срабатывание в рабочем режиме маловероятно. Стопы здесь для форс-мажора.
Но это все так - от балды. Тактику не навязываю.

В первом подокне - асимм. стохастик, во втором - обычный.


Вызов из кодов, входные параметры и назначения буферов:

iCustom(
   NULL,0,"AsimmetricStochNR",  // на текущем тайм-фрейме и инструменте
   KperiodShort,              // младший (короткий) %K
   KperiodLong,               // старший (длинный) %K
   Dperiod,                   // %D сигнальная
   Slowing,                   // замедление
   Dmethod,                   // тип MA сигнальной: 0-SMA, 1-EMA
   PriceField,                // тип цены: 0-High/Low; 1-Close/Close
   Sens,                      // чувствительность в пп.
   OverSold,                  // уровень ПП в %%
   N,                         // буферы: 0- главная, 1- сигнальная, 2- тренд
   i                          // смещение
  );


RangSymbols.exe RangSymbols.exe

Консольное приложение для быстрой сортировки инструментов в окне "Обзор рынка" по алфавиту.

JS.ma.paraboliks.Trades JS.ma.paraboliks.Trades

Была у меня одна идея и вот решил написать советник для проверки.

Intrument 2 Intrument 2

Отображение произвольного инструмента, синхронизация по барам или по дням.

3c_JMA_Multi_Osc(AM)_Hist 3c_JMA_Multi_Osc(AM)_Hist

Мультииндикатор, сглаживаемый по методу Jurik.