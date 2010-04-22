Подразумевается, что читающий знает, как устроен обычный Стохастик. По использованию в ТС нелишне будет также прочесть статью М.Королюка (Мойши) "Черепаха - это звучит гордо".



По полям параметров в асимметричном стохастике только три отличия от стандартного:

Kperiod теперь состоит из двух - младшего KperiodShort (короткого) и старшего KperiodLong (длинного). Еще добавлен параметр уровня перепроданности (ПП) OverSold, по которым вычисляется уровень перекупленности (ПК). Заход стохастика в зоны ПК/ПП переключает Kperiod'ы - длины поиска максимумов/минимумов. Третье отличие - порог чувствительности - параметр Sens.

Логика работы:

Если стохастик зашел в зону ПП, то поиск минимумов происходит за младший Kperiod (KperiodShort) баров, а максимумов - за старший (KperiodLong). При заходе в зону ПК - зеркально - минимумы ищутся на более длительном отрезке, максимумы - на коротком.

Интерпретация/использование (вольно и необязательно))). Заход стохастика в зону ПК/ПП означает переключения тренда в соотв. направление. Но! Переключение тренда НЕ означает открытия позиции в его направлении в общем случае. Заход происходит на коррекции, которую можно идентифицировать по пересечению/касанию линии 50%. Если примерно следовать "Черепахе" - поза наращивается при коррекциях. При переключении тренда происходит или полное закрытие позы, или ее сокращение. В последнем случае, полное закрытие происходит уже на коррекции с одновременным открытием противоположной. Стопы выставляются у предыдущего (противоположного) экстремума с разумным отступом. Но их срабатывание в рабочем режиме маловероятно. Стопы здесь для форс-мажора.

Но это все так - от балды. Тактику не навязываю.

В первом подокне - асимм. стохастик, во втором - обычный.





Вызов из кодов, входные параметры и назначения буферов: