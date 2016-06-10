Wirklicher Autor:

Svinozavr

Erweiterte Version des Stochastik Oszillators. Bezüglich der Eingabeparameter weist die asymmetrische Stochastik nur drei Unterschiede zum Standard auf:

Kperiod besteht jetzt aus zwei Werten - junior KperiodShort (kurz) und senior KperiodLong (lang). Die Parameter Überverkauft (OS) und überkauft (OB) sind hinzugefügt. Wenn die Stochastik in die OS/OB-Zonen eindringt, wird Kperiods (Länge der Suche nach Hochs/Tiefs) angepasst. Der dritte Unterschied (Begrenzung der Empfindlichkeit) ist der Parameter Sens, der es erlaubt, Schwankungen unter einem Schwellenwert zu ignorieren, anzugeben in Points. Dadurch wird die Anzahl von Fehlsignalen deutlich reduziert. Die Standard-Stochastik rechnet mit dem aktuellen Preis zwischen dem Höchst- und Tiefstkurs einer Anzahl der Bars, der Parameter %K (Kperiod) Parameter. Und es wird nicht berücksichtigt, ob der Abstand der Extrema nur 1 Point oder 100 Points ist. Sie wird immer signalisieren, dass die OS/OB Zonen erreicht wurden. Das Einführen von Grenzwerten ermöglicht es Handelssystemen, unbedeutende Preisschwankungen zu ignorieren.

Verhalten:

Wenn die Stochastik in die OS Zone gelangt, sucht der Indikator nach dem Tief der letzten junior Kperiod (KperiodShort) Bars und dem Hoch der letzten senior (KperiodLong) Bars. Wenn die Stochastik die OB-Zone erreicht, wird das Tief der längeren Periode und das Hoch der kürzeren Periode gesucht.

Interpretation/Verwendung. Erreichen von OS/OB durch die Stochastik bedeutet den Wechsel eines Trends in die entsprechenden Richtung. Allerdings ist eine Trendumkehr im Allgemeinen noch KEIN Signal zum Markteintritt in der neuen Trendrichtung. Position sollten während einer Korrektur, die durch das Kreuzen/Berühren der 50%-Linie erkennbar ist, eröffnet werden. Wenn Sie der "Turtle-Strategie" folgen, vergrößern Sie Ihrer Positionen während der Korrekturen. Im Falle einer Trendumkehr sollten die Positionen entweder verkleinert oder komplett geschlossen werden. Im letzten Fall, dem kompletten Schließen einer Position während einer Korrektur, kann gleichzeitig eine neue Position in der Gegenrichtung eröffnet werden. Die Stopps sind in der Nähe des vorherigen (entgegengesetzten) Extremums mit einem angemessenen Abstand zu platzieren. Aber deren Auslösung ist bei dieser Verwendung unwahrscheinlich. Die Stopps an diesen Stellen sind nur für Fälle höherer Gewalt.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 22.04.2009.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

input uint KperiodShort= 5 ; input uint KperiodLong= 12 ; input Smooth_Method DMethod= MODE_SMA ; input uint Dperiod= 7 ; input int DPhase= 15 ; input uint Slowing= 3 ; input ENUM_STO_PRICE PriceField= STO_LOWHIGH ; input uint Sens= 7 ; input uint OverBought= 80 ; input uint OverSold= 20 ; input color LevelsColor=Blue; input STYLE Levelstyle=DASH_; input WIDTH LevelsWidth=Width_1; input int Shift= 0 ;

Dieser Indikator ermöglicht eine Auswahl aus 10 Varianten zur Glättung:

SMA - einfacher gleitender Durchschnitt; EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt; SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt; LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt; JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt; JurX - ultralineare Glättung; ParMA - parabolische Glättung; T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung; VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande; AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, dass der Parameter Phase für die verschiedenen Formen der Glättung völlig unterschiedliche Bedeutungen hat. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.