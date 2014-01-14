Autor real:

Svinozavr

Versión mejorada del oscilador estocástico. Con respecto a sus parámetros, el Estocástico asimétrico presenta solo tres diferencias si se compara con el estándard:

Kperiod consiste ahora de dos valores - junior KperiodShort (corto) y senior KperiodLong (largo). Se añaden los parámetros nivel de sobreventa (OS) y nivel de sobrecompra (OB). Cuando el Estocástico entra en las zonas OS/OB, los Kperiodos (longitud de la búsqueda de máximos y mínimos) se conmutan. La tercera diferencia (límite de tolerancia) es el parámetro Sens, que permite cortar las oscilaciones por debajo de un determinado nivel en puntos. De esta forma, se reduce considerablemente el número de señales falsas. El hecho es que el Estocástico estándard posiciona el precio actual entre los máximos y los mínimos para el número barras establecido por el parámtero %K (Kperiod). Y no tiene en cuenta si la diferencia entre esto valores de 1 ó 100 puntos. Por tanto va a indicar en cualquier caso que se han alcanzado los valores de OS/OB. La implentación de un cierto límite permite cortar las oscilaciones que la estrategia de trading considere insignificante.

Comportamiento:

En el caso de que el Estocástico entre en la zona OS, el indicador busca los mínimos durante el número de barras especificado por el parámetro Kperiod junior (KperiodShort) y para los máximos utiliza el senior (KperiodLong). Si entra en la zona OB, los mínimos se buscan en el intervalo largo, mientras que para los máximos se utiliza el corto.

Interpretación/uso. La entrada del Estocástico en la zona OS/OB significa un cambio de tendencia en la dirección correspondiente. Sin embargo, un cambio de tendencia en el caso general NO implica una señal de entrada al mercado siguiendo la dirección de la tendencia. La posición debe abrise durante una corrección, lo cual puede ser identificado por el cruce/aproximación de la línea del 50%. Si se sigue la estrategia de la "tortuga", el incremento de la posición debe llevarse a cabo durante las correcciones. Cuando se produce un cambio de tendencia, las posiciones abiertas deben cerrarse total o parcialmente. En el último caso, el cierre total de la posición se efectúa durante la corrección, al mismo tiempo que se abre una nueva posición en la dirección contraria. Los niveles de Stop se colocan cerca del punto extremo previo (opuesto) con una separación razonable. Sin embargo es poco probable que lleguen a saltar los stops. Su utilización es para casos de fuerza mayor.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base 22.04.2010.

Parámetros de entrada del indicador:

input uint KperiodShort= 5 ; input uint KperiodLong= 12 ; input Smooth_Method DMethod= MODE_SMA ; input uint Dperiod= 7 ; input int DPhase= 15 ; input uint Slowing= 3 ; input ENUM_STO_PRICE PriceField= STO_LOWHIGH ; input uint Sens= 7 ; input uint OverBought= 80 ; input uint OverSold= 20 ; input color LevelsColor=Blue; input STYLE Levelstyle=DASH_; input WIDTH LevelsWidth=Width_1; input int Shift= 0 ;

El indicador permite seleccionar un método de suavizado entre diez posibles variantes:

SMA - media móvil simple; EMA - media móvil exponencial; SMMA - media móvil suavizada; LWMA - media móvil lineal ponderada; JJMA - media adaptativa JMA; JurX - suavizado ultralineal; ParMA - suavizado parabólico; T3 - Suavizado exponencial múltiple de Tillson; VIDYA - suavizado utilizando el algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavizado utilizando el algoritmo de Perry Kaufman.

Se debe tener en cuenta que los parámetros de tipo Phase tienen un significado completamente diferente para cada algoritmo de suavizado. Para JMA, Phase es una variable externa que toma valores entre -100 y +100. Para T3 es un coeficiente de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es el periodo del oscilador CMO y para AMA es el periodo de la EMA lenta. En los otros algoritmos esos parámetros no afectan el suavizado. Para AMA el periodo de la EMA rápida es un valor fijo, que por defecto es igual 2. El coeficiente para elevar a potencia es también 2 para AMA.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de estas clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers".