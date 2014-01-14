Participe de nossa página de fãs
AsymmetricStochNR - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1930
Svinozavr
Versão aprimorada do oscilador Estocástico. Com respeito aos parâmetros, o Estocástico assimétrico possui apenas três diferenças em relação ao seu indicador padrão:
Kperiod consiste agora de dois valores - júnior KperiodShort (curto) e sênior KperiodLong (longo).
São adicionados os parâmetros dos níveis de sobrecompra (OB) e sobrevenda (OS). No caso do estocástico entrar nas áreas OS / OB, Kperiods (busca de comprimentos de máximas / mínimas) se comutam.
A terceira diferença é o parâmetros Sens (limite de sensibilidade), que permite cortar oscilações abaixo de um determinado limite estabelecido em pontos. Deste modo, o número de sinais falso positivos é consideravelmente reduzido. Na verdade, o Estocástico padrão localiza o preço atual entre máximas e mínimas para o número de barras definidos pelo parâmetro %K (Kperiod). E não importa se os pontos extremos diferem umas das outras por 1 ou 100 pontos. Ele ainda vai indicar que os valores OS / OB foram atingidos. A implementação de um limite permite eliminar as oscilações que são desprezível para um sistema de negociação.
Comportamento:
No caso do estocástico entrar na área OS, o indicador busca as mínimas nas barras júnior Kperiod (KperiodShort) e para máximas nas barras sênior (KperiodLong). No caso do estocástico entrar na área OB, as mínimas buscam no intervalo longo, enquanto que as máximas buscam no intervalo curto.
Interpretação/Uso. A entrada do Estocástico na zona OS/OB significa uma alteração na tendência na direção apropriada. No entanto, a mudança na tendência geralmente não significa um sinal para a entrada no mercado de acordo com a direção da tendência atual. Uma posição deve ser aberta durante uma correção, que pode ser identificado pelo cruzamento / toque de 50% da linha. Se você segue a estratégia da "tartaruga", adições à sua posição devem ser feitas durante as correções. Quando a tendência está sendo comutada, as posições devem ser completamente fechadas ou diminuídas. Neste último caso, um fechamento completo da posição é realizada durante uma correção, enquanto que uma nova posição na direção oposta é aberta simultaneamente. Níveis de Stop Loss são estabelecidos perto do ponto extremo anterior (oposto) com um revés razoável. Mas o seu disparo no modo de operação é pouco provável. Níveis de Stop Loss são definidos não só para as condições de força maior.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 22.04.2010.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+-----------------------------------+ //|Parâmetros de entrada do indicador | //+-----------------------------------+ input uint KperiodShort=5; // Período %K input uint KperiodLong=12; // Período %K input Smooth_Method DMethod=MODE_SMA; // Método de suavização da linha de sinal input uint Dperiod=7; // Período da linha de sinal %D input int DPhase=15; // Parâmetro da linha de sinal suavizada input uint Slowing=3; // Lento input ENUM_STO_PRICE PriceField=STO_LOWHIGH; // Parâmetro para a seleção dos preços para o cálculo input uint Sens=7; // Sensibilidade em pontos input uint OverBought=80; // Níveis de sobrecompra, %% input uint OverSold=20; // Níveis de sobrevenda, %% input color LevelsColor=Blue; // Níveis da cor input STYLE Levelstyle=DASH_; // Nível do estilo input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // Níveis de largura input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras
Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões disponíveis:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/714
