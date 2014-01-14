Auto real:

Svinozavr

Versão aprimorada do oscilador Estocástico. Com respeito aos parâmetros, o Estocástico assimétrico possui apenas três diferenças em relação ao seu indicador padrão:

Kperiod consiste agora de dois valores - júnior KperiodShort (curto) e sênior KperiodLong (longo). São adicionados os parâmetros dos níveis de sobrecompra (OB) e sobrevenda (OS). No caso do estocástico entrar nas áreas OS / OB, Kperiods (busca de comprimentos de máximas / mínimas) se comutam. A terceira diferença é o parâmetros Sens (limite de sensibilidade), que permite cortar oscilações abaixo de um determinado limite estabelecido em pontos. Deste modo, o número de sinais falso positivos é consideravelmente reduzido. Na verdade, o Estocástico padrão localiza o preço atual entre máximas e mínimas para o número de barras definidos pelo parâmetro %K (Kperiod). E não importa se os pontos extremos diferem umas das outras por 1 ou 100 pontos. Ele ainda vai indicar que os valores OS / OB foram atingidos. A implementação de um limite permite eliminar as oscilações que são desprezível para um sistema de negociação.

Comportamento:

No caso do estocástico entrar na área OS, o indicador busca as mínimas nas barras júnior Kperiod (KperiodShort) e para máximas nas barras sênior (KperiodLong). No caso do estocástico entrar na área OB, as mínimas buscam no intervalo longo, enquanto que as máximas buscam no intervalo curto.

Interpretação/Uso. A entrada do Estocástico na zona OS/OB significa uma alteração na tendência na direção apropriada. No entanto, a mudança na tendência geralmente não significa um sinal para a entrada no mercado de acordo com a direção da tendência atual. Uma posição deve ser aberta durante uma correção, que pode ser identificado pelo cruzamento / toque de 50% da linha. Se você segue a estratégia da "tartaruga", adições à sua posição devem ser feitas durante as correções. Quando a tendência está sendo comutada, as posições devem ser completamente fechadas ou diminuídas. Neste último caso, um fechamento completo da posição é realizada durante uma correção, enquanto que uma nova posição na direção oposta é aberta simultaneamente. Níveis de Stop Loss são estabelecidos perto do ponto extremo anterior (oposto) com um revés razoável. Mas o seu disparo no modo de operação é pouco provável. Níveis de Stop Loss são definidos não só para as condições de força maior.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 22.04.2010.

Parâmetros de entrada do indicador:

input uint KperiodShort= 5 ; input uint KperiodLong= 12 ; input Smooth_Method DMethod= MODE_SMA ; input uint Dperiod= 7 ; input int DPhase= 15 ; input uint Slowing= 3 ; input ENUM_STO_PRICE PriceField= STO_LOWHIGH ; input uint Sens= 7 ; input uint OverBought= 80 ; input uint OverSold= 20 ; input color LevelsColor=Blue; input STYLE Levelstyle=DASH_; input WIDTH LevelsWidth=Width_1; input int Shift= 0 ;

Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões disponíveis:

SMA - média móvel simples; EMA - média móvel exponencial; SMMA - média móvel suavizada; LWMA - média móvel ponderada linear; JJMA - média adaptativa JMA; JurX - suavização ultra linear; ParMA - suavização parabólica; T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson; VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".