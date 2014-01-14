CodeBaseSeções
Indicadores

AsymmetricStochNR - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
1930
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Auto real:

Svinozavr

Versão aprimorada do oscilador Estocástico. Com respeito aos parâmetros, o Estocástico assimétrico possui apenas três diferenças em relação ao seu indicador padrão:

  1. Kperiod consiste agora de dois valores - júnior KperiodShort (curto) e sênior KperiodLong (longo).

  2. São adicionados os parâmetros dos níveis de sobrecompra (OB) e sobrevenda (OS). No caso do estocástico entrar nas áreas OS / OB, Kperiods (busca de comprimentos de máximas / mínimas) se comutam.

  3. A terceira diferença é o parâmetros Sens (limite de sensibilidade), que permite cortar oscilações abaixo de um determinado limite estabelecido em pontos. Deste modo, o número de sinais falso positivos é consideravelmente reduzido. Na verdade, o Estocástico padrão localiza o preço atual entre máximas e mínimas para o número de barras definidos pelo parâmetro %K (Kperiod). E não importa se os pontos extremos diferem umas das outras por 1 ou 100 pontos. Ele ainda vai indicar que os valores OS / OB foram atingidos. A implementação de um limite permite eliminar as oscilações que são desprezível para um sistema de negociação.

Comportamento:

No caso do estocástico entrar na área OS, o indicador busca as mínimas nas barras júnior Kperiod (KperiodShort) e para máximas nas barras sênior (KperiodLong). No caso do estocástico entrar na área OB, as mínimas buscam no intervalo longo, enquanto que as máximas buscam no intervalo curto.

Interpretação/Uso. A entrada do Estocástico na zona OS/OB significa uma alteração na tendência na direção apropriada. No entanto, a mudança na tendência geralmente não significa um sinal para a entrada no mercado de acordo com a direção da tendência atual. Uma posição deve ser aberta durante uma correção, que pode ser identificado pelo cruzamento / toque de 50% da linha. Se você segue a estratégia da "tartaruga", adições à sua posição devem ser feitas durante as correções. Quando a tendência está sendo comutada, as posições devem ser completamente fechadas ou diminuídas. Neste último caso, um fechamento completo da posição é realizada durante uma correção, enquanto que uma nova posição na direção oposta é aberta simultaneamente. Níveis de Stop Loss são estabelecidos perto do ponto extremo anterior (oposto) com um revés razoável. Mas o seu disparo no modo de operação é pouco provável. Níveis de Stop Loss são definidos não só para as condições de força maior.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 22.04.2010.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+-----------------------------------+
//|Parâmetros de entrada do indicador |
//+-----------------------------------+
input uint KperiodShort=5;                   // Período %K
input uint KperiodLong=12;                   // Período %K
input Smooth_Method DMethod=MODE_SMA;        // Método de suavização da linha de sinal 
input uint Dperiod=7;                        // Período da linha de sinal %D 
input int DPhase=15;                         // Parâmetro da linha de sinal suavizada
input uint Slowing=3;                        // Lento
input ENUM_STO_PRICE PriceField=STO_LOWHIGH;  // Parâmetro para a seleção dos preços para o cálculo
input uint Sens=7;                           // Sensibilidade em pontos
input uint OverBought=80;                    // Níveis de sobrecompra, %%
input uint OverSold=20;                      // Níveis de sobrevenda, %%
input color LevelsColor=Blue;                // Níveis da cor
input STYLE Levelstyle=DASH_;                // Nível do estilo
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;            // Níveis de largura
input int Shift=0;                           // Deslocamento horizontal do indicador em barras

Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões disponíveis:

  1. SMA - média móvel simples;
  2. EMA - média móvel exponencial;
  3. SMMA - média móvel suavizada;
  4. LWMA - média móvel ponderada linear;
  5. JJMA - média adaptativa JMA;
  6. JurX - suavização ultra linear;
  7. ParMA - suavização parabólica;
  8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
  9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Estocástico Assimétrico NR

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/714

