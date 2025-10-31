Fan sayfamıza katılın
RBVI - MetaTrader 5 için gösterge
RBVI forex göstergesi, borsalarda aktif ticaretin olmaması nedeniyle oynaklığı keskin bir şekilde azaltmak için gece piyasasının özelliğine dayanmaktadır. Gösterge, düz piyasada iyi yönlendirilmek için piyasanın fiyat akışını ve oynaklığını (değişkenliğini) dikkate alır. RBVI'nin gece çalışan uzmanlarda kullanılması tavsiye edilir.
RBVI gösterge sinyalleri: grafikteki gösterge değeri% 40'tan azsa, piyasa düzdür, değer% 60'tan fazlaysa - aktif bir hareket fark edilmiştir.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 15.06.2010 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/719
