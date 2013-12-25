实际作者:

Svinozavr

增强版的 随机振荡器。至于参数字段，非对称随机指标与标准版相比仅有三个不同:

Kperiod 现在由两个值组成 - 初级 KperiodShort (短期) 和高级 KperiodLong (长期)。 增加超卖 (OS) 和超买 (OB) 级别参数。当随机指标进入 OS/OB 区域, Kperiods (搜寻高/低的长度) 会切换。 第三个差别 (灵敏度极限) 是一个Sens 参数，它允许切除低于某一极限点数的振荡。从而，假信号的数量大大减少。事实上, 标准随机振荡器以 ％K (Kperiod) 参数设定的柱线数量之间的价格高点和低点，来定位当前价格。如果彼此之间的极端点数差异达到 1 或 100 点，也没什么要紧。它仍然表明，OS / OB 值已经达到。实现某些限制来切除振荡对于交易系统来说是不可小视的。

行为:

当随机指标进入 OS 区域, 指标会搜索柱线在初级 Kperiods (KperiodShort) 内低点和高级 (KperiodLong) 内的高点。当随机指标进入 OB 区域, 指标会搜索长间隔内的低点和短间隔内的高点。

解释/用法。 随机指标进入 OS/OB 意味着趋势可能反向切换至相应方向。不过，根据当前趋势方向，切换趋势一般不是代表入场信号。出现回调时应该开仓，这可以通过识别 50％ 线是否被交叉或触及。如果您采用 "海龟" 策略, 出现回调时应该加仓。当趋势反向切换, 应及时平仓或减仓。在后一种情况下，应该在回调时执行彻底平仓，同时开反向单。止损位应设在前期 (反向) 极端点位的合理回撤附近。但它们的触发操作模式不一样。止损位的设置仅用来防止不可抗因素。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 22.04.2010.

指标输入参数:

input uint KperiodShort= 5 ; input uint KperiodLong= 12 ; input Smooth_Method DMethod= MODE_SMA ; input uint Dperiod= 7 ; input int DPhase= 15 ; input uint Slowing= 3 ; input ENUM_STO_PRICE PriceField= STO_LOWHIGH ; input uint Sens= 7 ; input uint OverBought= 80 ; input uint OverSold= 20 ; input color LevelsColor=Blue; input STYLE Levelstyle=DASH_; input WIDTH LevelsWidth=Width_1; input int Shift= 0 ;

本指标允许选择十种均线变形算法之一的版本。

SMA - 简单移动平均; EMA - 指数移动平均; SMMA - 平滑移动平均; LWMA - 线性加权移动平均; JJMA - JMA 自适应平均; JurX - 超线性平滑; ParMA - 抛物线平滑; T3 - Tillson 多指数平滑; VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法 AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法

应该指出的是 Phase 类型参数具有不同的平滑算法，完全不同的含义。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。