ZigZag_INT

Gerçek yazar:

Integer

Sıradan ZigZag, çalışma prensibi ile terminalin özel göstergeler setindeki ZigZag göstergesine benzer (ancak daha hızlı), bazen ZigZag göstergesinden biraz farklıdır. Göstergenin bu varyantı, kodu optimize etmeyi sağlayan gereksiz ek gösterge tamponlarını kaldırarak yazarın orijinalinden farklıdır.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve http://dmffx.com adresinde yayınlanmıştır.