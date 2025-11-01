Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
ZigZag_INT - MetaTrader 5 için gösterge
- Yayınlayan:
- Nikolay Kositsin
- Görüntülemeler:
- 26
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Gerçek yazar:
Integer
Sıradan ZigZag, çalışma prensibi ile terminalin özel göstergeler setindeki ZigZag göstergesine benzer (ancak daha hızlı), bazen ZigZag göstergesinden biraz farklıdır. Göstergenin bu varyantı, kodu optimize etmeyi sağlayan gereksiz ek gösterge tamponlarını kaldırarak yazarın orijinalinden farklıdır.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve http://dmffx.com adresinde yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/718
Trend yönünü (RSI) ve alım satım sinyallerini (Stokastik + Hızlandırıcı) gösteren gösterge.XML ayrıştırıcı
XML belgelerini ayrıştırmak için kütüphane. Üçüncü taraf kütüphaneleri kullanmadan MQL5'te uygulama.
CandleMove - Pips ve Yüzde Hareketi Ekranı Fiyat değişimini doğrudan grafik üzerinde görüntüleyerek her mumun gücünü hızlı bir şekilde ölçmenize yardımcı olan görsel bir araç.Volatility Step Channel
Volatilite ayarlı çizgilerle yerel yüksekleri ve yerel düşükleri hesaplayan bir kanal