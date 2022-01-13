MQL5 Tarif Defteri: Çok Para Birimli Uzman Danışman - Basit, Sade ve Hızlı Yaklaşım

Giriş

Bu makale, çok para birimli bir Uzman Danışman için uygun olan basit bir yaklaşımın uygulamasını açıklayacaktır. Bu, aynı koşullar altında, ancak her bir sembol için farklı parametreler ile test/alım satım için Uzman Danışmanı kurabileceğiniz anlamına gelir. Örnek olarak, gerekirse kodda küçük değişiklikler yaparak ek semboller eklenebilecek şekilde iki sembol için bir model oluşturacağız.

Çok para birimli bir model MQL5'te birçok şekilde uygulanabilir:

Bir Uzman Danışmanın zamana göre yönlendirildiği ve OnTimer() fonksiyonunda belirtilen zaman aralıklarında daha doğru kontroller gerçekleştirebildiği bir model kullanabiliriz.

Alternatif olarak, serinin önceki makalelerinde tanıtılan Uzman Danışmanların tamamında olduğu gibi OnTick() fonksiyonunda kontrol gerçekleştirilebilir, bu durumda Uzman Danışman üzerinde çalıştığı mevcut sembol için tiklere bağlı olacaktır. Bu nedenle, başka bir sembol üzerinde tamamlanmış bir çubuk varsa ve mevcut sembol için henüz bir tik işareti yoksa, Uzman Danışman yalnızca mevcut sembol için yeni bir tik işareti olduğunda bir kontrol gerçekleştirecektir.

Ancak yazarı Konstantin Gruzdev (Lizar) tarafından öne sürülen ilginç bir seçenek daha vardır. OnChartEvent() fonksiyonundan yararlanan bir olay modeli kullanılır; bir Uzman Danışman, test/alım satıma katılan sembol grafiklerinde yer alan gösterge aracıları tarafından çoğaltılan olayları alır. Gösterge aracıları, yeni çubuk üretebilir ve bağlı oldukları sembollerin olaylarını işaretleyebilir. Bu gösterge türü (EventsSpy.mq5) makalenin sonundan indirilebilir. Uzman Danışmanın çalışması için buna ihtiyacımız olacak.





Uzman Danışman Geliştirme

"MQL5 Tarif Defteri: Uzman Danışmanlarda Alım Satım Koşullarını Belirlemek için Göstergeleri Kullanma" makalesinde içerilen Uzman Danışman bir şablon görevi görecektir. Bilgi paneliyle ilgili her şeyi zaten sildim ve ayrıca aşağıdaki başlığa sahip önceki makalede uygulanan pozisyon açma koşullarını basitleştirdim: "MQL5 Tarif Defteri: Üçlü Ekran Stratejisine Dayalı Bir Alım Satım Sistemi Çerçevesi Geliştirme". İki sembol için bir Uzman Danışman oluşturmayı amaçladığımızdan, bunların her birinin kendi harici parametre setine ihtiyacı olacaktır:

sinput long MagicNumber = 777 ; sinput int Deviation = 10 ; sinput string delimeter_00= "" ; sinput string Symbol_01 = "EURUSD" ; input int IndicatorPeriod_01 = 5 ; input double TakeProfit_01 = 100 ; input double StopLoss_01 = 50 ; input double TrailingStop_01 = 10 ; input bool Reverse_01 = true ; input double Lot_01 = 0.1 ; input double VolumeIncrease_01 = 0.1 ; input double VolumeIncreaseStep_01 = 10 ; sinput string delimeter_01= "" ; sinput string Symbol_02 = "NZDUSD" ; input int IndicatorPeriod_02 = 5 ; input double TakeProfit_02 = 100 ; input double StopLoss_02 = 50 ; input double TrailingStop_02 = 10 ; input bool Reverse_02 = true ; input double Lot_02 = 0.1 ; input double VolumeIncrease_02 = 0.1 ; input double VolumeIncreaseStep_02 = 10 ;

Harici parametreler, boyutları kullanılan sembollerin sayısına bağlı olacak dizilere yerleştirilecektir. Uzman Danışmanda kullanılan sembol sayısı, dosyanın başında oluşturmamız gereken NUMBER_OF_SYMBOLS sabitinin değeri ile belirlenecektir:

#define NUMBER_OF_SYMBOLS 2 #define EXPERT_NAME MQL5InfoString ( MQL5_PROGRAM_NAME )

Harici parametreleri saklamak için gerekli olacak dizileri oluşturalım:

string Symbols[NUMBER_OF_SYMBOLS]; int IndicatorPeriod[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double TakeProfit[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double StopLoss[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double TrailingStop[NUMBER_OF_SYMBOLS]; bool Reverse[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double Lot[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double VolumeIncrease[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double VolumeIncreaseStep[NUMBER_OF_SYMBOLS];

Dizi başlatma fonksiyonları InitArrays.mqh içerik dosyasına yerleştirilecektir. Symbols[] dizisini başlatmak için GetSymbol() fonksiyonunu oluşturacağız. Sembol adını harici parametrelerden alacak ve bu sembol sunucudaki sembol listesinde varsa Piyasa İzleme penceresinde seçilecektir. Veya gerekli sembol sunucuda bulunamazsa, fonksiyon boş bir dize döndürecek ve Uzman Danışmanlar Günlüğü buna göre güncellenecektir.

Aşağıda GetSymbol() fonksiyon kodu yer almaktadır:

string GetSymbolByName( string symbol) { string symbol_name= "" ; if (symbol== "" ) return ( "" ); for ( int s= 0 ; s< SymbolsTotal ( false ); s++) { symbol_name= SymbolName (s, false ); if (symbol==symbol_name) { SymbolSelect (symbol, true ); return (symbol); } } Print ( "The " +symbol+ " symbol could not be found on the server!" ); return ( "" ); }

Symbols[] dizisi GetSymbols() fonksiyonunda başlatılacaktır:

void GetSymbols() { Symbols[ 0 ]=GetSymbolByName(Symbol_01); Symbols[ 1 ]=GetSymbolByName(Symbol_02); }

Ek olarak, bunu, belirli bir sembolün harici parametrelerindeki boş bir değerin, ilgili bloğun test/alım satıma dahil olmayacağını belirtecek şekilde uygulayacağız. Bu, her bir sembol için parametreleri ayrı ayrı optimize ederken geri kalanı tamamen dışarıda tutmak için gereklidir.

Diğer tüm harici parametre dizileri aynı şekilde başlatılır. Diğer bir deyişle, her dizi için ayrı bir fonksiyon oluşturmamız gerekir. Tüm bu fonksiyonların kodları aşağıda verilmektedir:

void GetIndicatorPeriod() { IndicatorPeriod[ 0 ]=IndicatorPeriod_01; IndicatorPeriod[ 1 ]=IndicatorPeriod_02; } void GetTakeProfit() { TakeProfit[ 0 ]=TakeProfit_01; TakeProfit[ 1 ]=TakeProfit_02; } void GetStopLoss() { StopLoss[ 0 ]=StopLoss_01; StopLoss[ 1 ]=StopLoss_02; } void GetTrailingStop() { TrailingStop[ 0 ]=TrailingStop_01; TrailingStop[ 1 ]=TrailingStop_02; } void GetReverse() { Reverse[ 0 ]=Reverse_01; Reverse[ 1 ]=Reverse_02; } void GetLot() { Lot[ 0 ]=Lot_01; Lot[ 1 ]=Lot_02; } void GetVolumeIncrease() { VolumeIncrease[ 0 ]=VolumeIncrease_01; VolumeIncrease[ 1 ]=VolumeIncrease_02; } void GetVolumeIncreaseStep() { VolumeIncreaseStep[ 0 ]=VolumeIncreaseStep_01; VolumeIncreaseStep[ 1 ]=VolumeIncreaseStep_02; }

Şimdi tüm harici parametre dizilerini tek seferde uygun şekilde başlatmamıza yardımcı olacak bir fonksiyon oluşturalım: InitializeInputParameters() fonksiyonu:

void InitializeInputParameters() { GetSymbols(); GetIndicatorPeriod(); GetTakeProfit(); GetStopLoss(); GetTrailingStop(); GetReverse(); GetLot(); GetVolumeIncrease(); GetVolumeIncreaseStep(); }

Harici parametre dizilerinin başlatılmasının ardından ana kısma geçebiliriz. Gösterge işleyicilerinin, bunların değerlerinin ve fiyat bilgilerinin elde edilmesi, yeni çubuğun kontrol edilmesi vb. gibi bazı prosedürler her bir sembol için döngüler halinde ardışık olarak gerçekleştirilecektir. Bu nedenle harici parametre değerleri dizilerde düzenlenmiştir. Böylece her şey döngülerde aşağıdaki gibi yapılacaktır:

for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]!= "" ) { } }

Ancak mevcut fonksiyonları değiştirmeye ve yenilerini oluşturmaya başlamadan önce, bu modelde gerekli olacak dizileri de oluşturalım.

Gösterge işleyiciler için iki diziye ihtiyacımız olacak:

int spy_indicator_handles[NUMBER_OF_SYMBOLS]; int signal_indicator_handles[NUMBER_OF_SYMBOLS];

Bu iki dizi ilk olarak geçersiz değerlerle başlatılacaktır:

void InitializeArrayHandles() { ArrayInitialize (spy_indicator_handles, INVALID_HANDLE ); ArrayInitialize (signal_indicator_handles, INVALID_HANDLE ); }

Fiyat verilerinin ve gösterge değerlerinin dizilerine yapılar kullanılarak erişilecektir:

struct PriceData { double value[]; }; PriceData open[NUMBER_OF_SYMBOLS]; PriceData high[NUMBER_OF_SYMBOLS]; PriceData low[NUMBER_OF_SYMBOLS]; PriceData close[NUMBER_OF_SYMBOLS]; PriceData indicator[NUMBER_OF_SYMBOLS];

Şimdi, listedeki ilk sembolün son tamamlanan çubuğundaki gösterge değerini elde etmemiz gerekiyorsa, şöyle bir şey yazmalısınız:

double indicator_value=indicator[ 0 ].value[ 1 ];

Daha önce CheckNewBar() fonksiyonunda kullanılan değişkenler yerine de diziler oluşturmamız gerekiyor:

struct Datetime { datetime time[]; }; Datetime lastbar_time[NUMBER_OF_SYMBOLS]; datetime new_bar[NUMBER_OF_SYMBOLS];

İşte dizileri düzenledik. Şimdi yukarıda yapılan değişikliklere göre birçok fonksiyonu değiştirmemiz gerekiyor. GetIndicatorHandles() fonksiyonu ile başlayalım:

void GetIndicatorHandles() { for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]!= "" ) { if (signal_indicator_handles[s]== INVALID_HANDLE ) { signal_indicator_handles[s]= iMA (Symbols[s], _Period ,IndicatorPeriod[s], 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (signal_indicator_handles[s]== INVALID_HANDLE ) Print ( "Failed to get the indicator handle for the symbol " +Symbols[s]+ "!" ); } } } }

Şimdi, test/alım satımda kullanılan sembollerin sayısından bağımsız olarak, fonksiyon kodu aynı kalacaktır.

Benzer şekilde, diğer sembollerden tikleri aktaran gösterge aracılarının işleyicilerini elde etmek için bir başka fonksiyon oluşturacağız:GetSpyHandles(). Ancak bundan önce, Enums.mqh dosyasında bayraklar olarak düzenlenen ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL sembolü ile tüm olayların bir başka numaralandırmasını ekleyeceğiz:

enum ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL { CHARTEVENT_NO = 0 , CHARTEVENT_INIT = 0 , CHARTEVENT_NEWBAR_M1 = 0x00000001 , CHARTEVENT_NEWBAR_M2 = 0x00000002 , CHARTEVENT_NEWBAR_M3 = 0x00000004 , CHARTEVENT_NEWBAR_M4 = 0x00000008 , CHARTEVENT_NEWBAR_M5 = 0x00000010 , CHARTEVENT_NEWBAR_M6 = 0x00000020 , CHARTEVENT_NEWBAR_M10 = 0x00000040 , CHARTEVENT_NEWBAR_M12 = 0x00000080 , CHARTEVENT_NEWBAR_M15 = 0x00000100 , CHARTEVENT_NEWBAR_M20 = 0x00000200 , CHARTEVENT_NEWBAR_M30 = 0x00000400 , CHARTEVENT_NEWBAR_H1 = 0x00000800 , CHARTEVENT_NEWBAR_H2 = 0x00001000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H3 = 0x00002000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H4 = 0x00004000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H6 = 0x00008000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H8 = 0x00010000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H12 = 0x00020000 , CHARTEVENT_NEWBAR_D1 = 0x00040000 , CHARTEVENT_NEWBAR_W1 = 0x00080000 , CHARTEVENT_NEWBAR_MN1 = 0x00100000 , CHARTEVENT_TICK = 0x00200000 , CHARTEVENT_ALL = 0xFFFFFFFF };

Bu numaralandırma, aşağıda kodu sağlanan GetSpyHandles() fonksiyonunda özel gösterge EventsSpy.mq5 (dosya makaleye eklenmiştir) ile çalışmak için gereklidir:

void GetSpyHandles() { for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]!= "" ) { if (spy_indicator_handles[s]== INVALID_HANDLE ) { spy_indicator_handles[s]= iCustom (Symbols[s], _Period , "EventsSpy.ex5" , ChartID (), 0 ,CHARTEVENT_TICK); if (spy_indicator_handles[s]== INVALID_HANDLE ) Print ( "Failed to install the agent on " +Symbols[s]+ "" ); } } } }

Lütfen iCustom() fonksiyonundaki son parametreye dikkat edin: bu durumda CHARTEVENT_TICK tanımlayıcısı tik olaylarını elde etmek için kullanılmıştır. Ancak gerekirse, yeni çubuk olaylarını alacak şekilde değiştirilebilir. Örneğin aşağıda gösterildiği gibi bir çizgi kullanırsanız Uzman Danışman dakikalık (M1) ve saatlik (H1) zaman aralıklarında yeni çubuk olaylarını alacaktır:

handle_event_indicator[s]= iCustom (Symbols[s], _Period , "EventsSpy.ex5" , ChartID (), 0 ,CHARTEVENT_NEWBAR_M1|CHARTEVENT_NEWBAR_H1);

Tüm olayları (tüm zaman aralıklarında tik ve çubuk olayları) elde etmek için CHARTEVENT_ALL tanımlayıcısını belirtmelisiniz.

Tüm diziler, OnInit() fonksiyonunda başlatılır:

void OnInit () { InitializeInputParameters(); InitializeArrayHandles(); GetSpyHandles(); GetIndicatorHandles(); InitializeArrayNewBar(); }

Makalenin daha başında bahsedildiği gibi gösterge aracılarından olaylar OnChartEvent() fonksiyonunda alınır. Aşağıda, bu fonksiyonda kullanılacak kod yer almaktadır:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id>= CHARTEVENT_CUSTOM ) { if (CheckTradingPermission()> 0 ) return ; if (lparam==CHARTEVENT_TICK) { CheckSignalsAndTrade(); return ; } } }

CheckSignalAndTrade() fonksiyonunda (yukarıdaki kodda vurgulanmış çizgi), tüm sembollerin daha önce OnTick() fonksiyonu uygulandığı gibi değişimli olarak yeni çubuk olayı ve alım satım sinyalleri için kontrol edildiği bir döngümüz olacak:

void CheckSignalsAndTrade() { for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]!= "" ) { if (!CheckNewBar(s)) continue ; else { if (!GetIndicatorsData(s)) continue ; GetBarsData(s); TradingBlock(s); ModifyTrailingStop(s); } } } }

Sembol ve gösterge verilerinin yanı sıra harici parametreleri kullanan tüm fonksiyonların, yukarıdaki tüm değişikliklere göre değiştirilmesi gerekir. Bunun için, ilk parametre olarak sembol sayısını eklemeli ve fonksiyondaki tüm değişkenleri ve dizileri yukarıda açıklanan yeni diziler ile değiştirmeliyiz.

Gösterim amacıyla CheckNewBar(), TradingBlock() ve OpenPosition() fonksiyonlarının gözden geçirilmiş kodları aşağıda verilmiştir.

CheckNewBar() fonksiyon kodu:

bool CheckNewBar( int number_symbol) { if ( CopyTime ( Symbols[number_symbol] , Period (), 0 , 1 , lastbar_time[number_symbol].time )==- 1 ) Print ( __FUNCTION__ , ": Error copying the opening time of the bar: " + IntegerToString ( GetLastError ()) ); if ( new_bar[number_symbol] == NULL ) { new_bar[number_symbol]=lastbar_time[number_symbol].time[ 0 ]; Print ( __FUNCTION__ , ": Initialization [" +Symbols[number_symbol]+ "][TF: " +TimeframeToString( Period ())+ "][" + TimeToString (lastbar_time[number_symbol].time[ 0 ], TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )+ "]" ); return ( false ); } if ( new_bar[number_symbol]!=lastbar_time[number_symbol].time[ 0 ] ) { new_bar[number_symbol]=lastbar_time[number_symbol].time[ 0 ] ; return ( true ); } return ( false ); }

TradingBlock() fonksiyon kodu:

void TradingBlock( int symbol_number ) { ENUM_ORDER_TYPE signal= WRONG_VALUE ; string comment= "hello :)" ; double tp= 0.0 ; double sl= 0.0 ; double lot= 0.0 ; double position_open_price= 0.0 ; ENUM_ORDER_TYPE order_type= WRONG_VALUE ; ENUM_POSITION_TYPE opposite_position_type= WRONG_VALUE ; pos.exists= PositionSelect ( Symbols[symbol_number] ); signal=GetTradingSignal( symbol_number ); if (signal== WRONG_VALUE ) return ; GetSymbolProperties(symbol_number,S_ALL); switch (signal) { case ORDER_TYPE_BUY : position_open_price=symb.ask; order_type= ORDER_TYPE_BUY ; opposite_position_type= POSITION_TYPE_SELL ; break ; case ORDER_TYPE_SELL : position_open_price=symb.bid; order_type= ORDER_TYPE_SELL ; opposite_position_type= POSITION_TYPE_BUY ; break ; } sl=CalculateStopLoss( symbol_number ,order_type); tp=CalculateTakeProfit( symbol_number ,order_type); if (!pos.exists) { lot=CalculateLot( symbol_number ,Lot [symbol_number] ); OpenPosition( symbol_number ,lot,order_type,position_open_price,sl,tp,comment); } else { GetPositionProperties( symbol_number ,P_TYPE); if (pos.type==opposite_position_type && Reverse [symbol_number] ) { GetPositionProperties( symbol_number ,P_VOLUME); lot=pos.volume+CalculateLot( symbol_number ,Lot [symbol_number] ); OpenPosition( symbol_number ,lot,order_type,position_open_price,sl,tp,comment); return ; } if (!(pos.type==opposite_position_type) && VolumeIncrease [symbol_number] > 0 ) { GetPositionProperties( symbol_number ,P_SL); GetPositionProperties( symbol_number ,P_TP); lot=CalculateLot( symbol_number ,VolumeIncrease [symbol_number] ); OpenPosition( symbol_number ,lot,order_type,position_open_price,pos.sl,pos.tp,comment); return ; } } }

OpenPosition() fonksiyon kodu:

void OpenPosition( int symbol_number , double lot, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price, double sl, double tp, string comment) { trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); trade.SetDeviationInPoints(CorrectValueBySymbolDigits(Deviation)); if (symb.execution_mode== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT || symb.execution_mode== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET ) { if (!trade.PositionOpen( Symbols[symbol_number] ,order_type,lot,price,sl,tp,comment)) Print ( "Error opening the position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } }

Bu şekilde, her bir fonksiyon artık sembol numarasını (symbol_number) alır. Lütfen Yapı 803'te uygulanan değişikliğe dikkat edin:

Yapı 803 ile başlayarak Zarar Durdur ve Kâr Al, SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET modunda bir pozisyon açılması üzerine ayarlanabilir.

Diğer fonksiyonların gözden geçirilmiş kodları ekteki dosyalarda bulunabilir. Şimdi tek yapmamız gereken parametreleri optimize etmek ve test yapmak.





Parametreleri Optimize Etme ve Uzman Danışmanı Test Etme

İlk olarak birinci sembol ve ardından ikinci sembol için parametreleri optimize edeceğiz. EURUSD ile başlayalım.

Aşağıda Strateji Test Cihazının ayarları yer almaktadır:





Şekil 1. Strateji Test Cihazı ayarları.

Uzman Danışmanın ayarlarının aşağıda gösterildiği gibi yapılması gerekmektedir (kolaylık olması açısından her bir sembol için ayarları içeren .set dosyaları makaleye eklenmiştir). Belirli bir sembolü optimizasyondan çıkarmak için sembol adı parametre alanını boş bırakmanız yeterlidir. Her sembol için ayrı ayrı gerçekleştirilen parametrelerin optimizasyonu optimizasyon sürecini de hızlandıracaktır.





Şekil 2. Parametre optimizasyonu için Uzman Danışman ayarları: EURUSD.

Optimizasyon, çift çekirdekli bir işlemcide yaklaşık bir saat sürecektir. Maksimum kurtarma faktörü test sonuçları aşağıda gösterildiği gibidir:





Şekil 3. EURUSD için maksimum kurtarma faktörü test sonuçları.

Şimdi NZDUSD'yi ikinci sembol olarak ayarlayalım. Optimizasyon için, ilk parametre bloğunun sembol adını içeren satırı boş bırakın.

Alternatif olarak, sembol adının sonuna bir tire ekleyebilirsiniz. Uzman Danışman, bu ada sahip sembolü sembol listesinde bulamayacak ve dizi indisini boş bir dizeye başlatacaktır.

NZDUSD için sonuçlar aşağıdaki şekilde görünmektedir:





Şekil 4. NZDUSD için maksimum kurtarma faktörü test sonuçları.

Şimdi iki sembolü birlikte test edebiliriz. Strateji Test Cihazı ayarlarında, sonuçlar aynı olacağından, Uzman Danışmanın başlatıldığı herhangi bir sembolü ayarlayabilirsiniz. Hatta bu, alım satım/teste dahil olmayan bir sembol bile olabilir.

Aşağıda birlikte test edilen iki sembolün sonuçları verilmiştir:





Şekil 5. İki sembol için test sonuçları: EURUSD ve NZDUSD.





Sonuç

Neredeyse hepsi bu. Kaynak kodları aşağıya eklenmiştir ve yukarıdakilerin daha ayrıntılı bir incelemesi için indirilebilir. Alıştırma için, bir veya daha fazla sembol seçmeyi veya diğer göstergeleri kullanarak pozisyon açma koşullarını değiştirmeyi deneyin.

Dosyaları arşivden çıkardıktan sonra, MultiSymbolExpert klasörünü MetaTrader 5\MQL5\Experts dizisine yerleştirin. Ayrıca EventsSpy.mq5 göstergesi MetaTrader 5\MQL5\Indicators dizinine yerleştirilmelidir.