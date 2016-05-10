Das MQL5-Kochbuch: Mehrwährungsfähiger Expert Advisor – eine einfache, saubere und schnelle Herangehensweise

Einleitung

In diesem Beitrag wird die Umsetzung einer einfachen Herangehensweise an einen mehrwährungsfähigen Expert Advisor beschrieben. Das heißt, Sie werden in der Lage sein, den Expert Advisor für das Testen/den Handel unter identischen Bedingungen aber mit unterschiedlichen Parametern je Symbol einzurichten. Als Beispiel erstellen wir ein Muster für zwei Symbole auf eine Weise, mit der Sie nach Bedarf zusätzliche Symbole hinzufügen können, indem Sie kleine Änderungen am Code vornehmen.

Ein Muster für Mehrwährungsfähigkeit kann in MQL5 auf verschiedene Arten umgesetzt werden:

Wir können ein Muster nutzen, bei dem sich ein Expert Advisor an der Zeit ausrichtet und somit genauere Prüfungen in den in der Funktion OnTimer() festgelegten Zeitintervallen durchführen kann.

Genauso kann die Prüfung wie bei allen Expert Advisors, die in den vorherigen Beiträgen dieser Serie vorgestellt wurden, in der Funktion OnTick() ausgeführt werden. In diesem Fall hängt die Arbeit des Expert Advisors von Ticks für das aktuelle Symbol, auf dem er arbeitet, ab. Falls es also einen abgeschlossenen Balken auf einem anderen Symbol gibt, während es noch keinen Tick für das aktuelle Symbol gibt, führt der Expert Advisor erst dann eine Prüfung durch, sobald es einen neuen Tick für das aktuelle Symbol gibt.

Es gibt noch eine weitere interessante Option, die von ihrem Verfasser Konstantin Gruzdev (Lizar) vorgeschlagen wird. Diese nutzt ein ereignisbasiertes Modell: Mithilfe der Funktion OnChartEvent() ruft der Expert Advisor Ereignisse ab, die durch Indikator-Agenten, die sich in den Symboldiagrammen befinden, die am Testen/Handel beteiligt sind, reproduziert werden. Indikator-Agenten können die Ereignisse neuer Balken und Ticks der Symbole, an die sie angehängt sind, reproduzieren. Diese Art von Indikator (EventsSpy.mq5) kann am Ende dieses Beitrags heruntergeladen werden. Wir werden sie für die Arbeit des Expert Advisors brauchen.





Entwicklung des Expert Advisors

Der im vorherigen Beitrag "Das MQL5-Kochbuch: Verwendung von Indikatoren zum Festlegen von Handelsbedingungen in Expert Advisors" behandelte Expert Advisor dient als Vorlage. Ich habe bereits alles aus ihm entfernt, was mit der Informationsleiste zusammenhängt, und habe auch die Bedingung zum Öffnen von Positionen, wie sie im vorherigen Beitrag "Das MQL5-Kochbuch: Entwickeln eines Grundgerüsts für ein Handelssystem auf Basis der Drei-Bildschirme-Strategie" umgesetzt wird, vereinfacht. Da es unser Ziel ist, einen Expert Advisor für zwei Symbole zu erschaffen, benötigt jedes von ihnen einen eigenen Satz von externen Parametern:

sinput long MagicNumber = 777 ; sinput int Deviation = 10 ; sinput string delimeter_00= "" ; sinput string Symbol_01 = "EURUSD" ; input int IndicatorPeriod_01 = 5 ; input double TakeProfit_01 = 100 ; input double StopLoss_01 = 50 ; input double TrailingStop_01 = 10 ; input bool Reverse_01 = true ; input double Lot_01 = 0.1 ; input double VolumeIncrease_01 = 0.1 ; input double VolumeIncreaseStep_01 = 10 ; sinput string delimeter_01= "" ; sinput string Symbol_02 = "NZDUSD" ; input int IndicatorPeriod_02 = 5 ; input double TakeProfit_02 = 100 ; input double StopLoss_02 = 50 ; input double TrailingStop_02 = 10 ; input bool Reverse_02 = true ; input double Lot_02 = 0.1 ; input double VolumeIncrease_02 = 0.1 ; input double VolumeIncreaseStep_02 = 10 ;

Die externen Parameter werden in Arrays platziert, deren Größen von der Anzahl der verwendeten Symbole abhängen. Die Anzahl der im Expert Advisor verwendeten Symbole wird durch den Wert der Konstante NUMBER_OF_SYMBOLS bestimmt, die wir am Anfang der Datei erstellen müssen:

#define NUMBER_OF_SYMBOLS 2 #define EXPERT_NAME MQL5InfoString ( MQL5_PROGRAM_NAME )

Erstellen wir die Arrays, die wir zum Speichern der externen Parameter benötigen:

string Symbols[NUMBER_OF_SYMBOLS]; int IndicatorPeriod[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double TakeProfit[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double StopLoss[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double TrailingStop[NUMBER_OF_SYMBOLS]; bool Reverse[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double Lot[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double VolumeIncrease[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double VolumeIncreaseStep[NUMBER_OF_SYMBOLS];

Funktionen zum Initialisieren von Arrays werden innerhalb der Include-Datei InitArrays.mqh platziert. Zum Initialisieren des Arrays Symbols[] erstellen wir die Funktion GetSymbol(). Sie ruft den Symbolnamen aus den externen Parametern ab und falls ein solches Symbol in der Symbolliste auf dem Server vorhanden ist, wird es in der Marktübersicht ausgewählt. Andernfalls, falls das erforderliche Symbol nicht auf dem Server gefunden wird, gibt die Funktion einen leeren String aus und das Logbuch des Expert Advisors wird entsprechend aktualisiert.

Nachfolgend sehen Sie den Code der Funktion GetSymbol():

string GetSymbolByName( string symbol) { string symbol_name= "" ; if (symbol== "" ) return ( "" ); for ( int s= 0 ; s< SymbolsTotal ( false ); s++) { symbol_name= SymbolName (s, false ); if (symbol==symbol_name) { SymbolSelect (symbol, true ); return (symbol); } } Print ( "The " +symbol+ " symbol could not be found on the server!" ); return ( "" ); }

Das Array Symbols[] wird in der Funktion GetSymbols() initialisiert:

void GetSymbols() { Symbols[ 0 ]=GetSymbolByName(Symbol_01); Symbols[ 1 ]=GetSymbolByName(Symbol_02); }

Wir gestalten die Umsetzung so, dass ein leerer Wert in den externen Parametern eines bestimmten Symbols bedeutet, dass der entsprechende Block nicht am Test/Handel beteiligt sein wird. Dies ist erforderlich, um die Parameter separat für jedes Symbol zu optimieren, während der Rest davon vollständig ausgeschlossen wird.

Alle anderen Arrays von externen Parametern werden genauso initialisiert. In anderen Worten: Wir müssen für jedes Array eine eigene Funktion erstellen. Die Codes all dieser Funktionen sind nachfolgend aufgeführt:

void GetIndicatorPeriod() { IndicatorPeriod[ 0 ]=IndicatorPeriod_01; IndicatorPeriod[ 1 ]=IndicatorPeriod_02; } void GetTakeProfit() { TakeProfit[ 0 ]=TakeProfit_01; TakeProfit[ 1 ]=TakeProfit_02; } void GetStopLoss() { StopLoss[ 0 ]=StopLoss_01; StopLoss[ 1 ]=StopLoss_02; } void GetTrailingStop() { TrailingStop[ 0 ]=TrailingStop_01; TrailingStop[ 1 ]=TrailingStop_02; } void GetReverse() { Reverse[ 0 ]=Reverse_01; Reverse[ 1 ]=Reverse_02; } void GetLot() { Lot[ 0 ]=Lot_01; Lot[ 1 ]=Lot_02; } void GetVolumeIncrease() { VolumeIncrease[ 0 ]=VolumeIncrease_01; VolumeIncrease[ 1 ]=VolumeIncrease_02; } void GetVolumeIncreaseStep() { VolumeIncreaseStep[ 0 ]=VolumeIncreaseStep_01; VolumeIncreaseStep[ 1 ]=VolumeIncreaseStep_02; }

Lassen Sie uns nun eine Funktion erstellen, die uns dabei hilft, alle Arrays von externen Parametern bequem gleichzeitig zu initialisieren: die Funktion InitializeInputParameters():

void InitializeInputParameters() { GetSymbols(); GetIndicatorPeriod(); GetTakeProfit(); GetStopLoss(); GetTrailingStop(); GetReverse(); GetLot(); GetVolumeIncrease(); GetVolumeIncreaseStep(); }

Nach der Initialisierung der Arrays von externen Parametern können wir mit dem Hauptteil fortfahren. Einige Verfahren, beispielsweise der Abruf von Indikator-Handles, ihrer Werte und Preisinformationen sowie die Prüfung auf neue Balken usw., werden konsekutiv in Schleifen für jedes Symbol ausgeführt. Deshalb wurden die Werte der externen Parameter in Arrays angeordnet. Das bedeutet, alles wird in Schleifen ausgeführt, wie folgt:

for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]!= "" ) { } }

Doch bevor wir mit dem Modifizieren der bestehenden Funktionen und der Erstellung neuer Funktionen beginnen, müssen wir auch Arrays erstellen, die in diesem Muster benötigt werden.

Wir benötigen zwei Arrays für Indikator-Handles:

int spy_indicator_handles[NUMBER_OF_SYMBOLS]; int signal_indicator_handles[NUMBER_OF_SYMBOLS];

Diese beiden Arrays werden zunächst mit ungültigen Werten initialisiert:

void InitializeArrayHandles() { ArrayInitialize (spy_indicator_handles, INVALID_HANDLE ); ArrayInitialize (signal_indicator_handles, INVALID_HANDLE ); }

Der Zugriff auf Arrays von Preisdaten und Indikatorwerten geschieht nun über Strukturen:

struct PriceData { double value[]; }; PriceData open[NUMBER_OF_SYMBOLS]; PriceData high[NUMBER_OF_SYMBOLS]; PriceData low[NUMBER_OF_SYMBOLS]; PriceData close[NUMBER_OF_SYMBOLS]; PriceData indicator[NUMBER_OF_SYMBOLS];

Wenn Sie nun den Indikatorwert auf dem letzten abgeschlossenen Balken des ersten Symbols in der Liste abrufen müssen, müssen Sie Folgendes schreiben:

double indicator_value=indicator[ 0 ].value[ 1 ];

Wir müssen außerdem Arrays anstelle der Variablen erstellen, die vorher in der Funktion CheckNewBar() verwendet wurden:

struct Datetime { datetime time[]; }; Datetime lastbar_time[NUMBER_OF_SYMBOLS]; datetime new_bar[NUMBER_OF_SYMBOLS];

Somit wären wir mit den Arrays fertig. Nun müssen wir gemäß den oben vorgenommen Änderungen eine Reihe von Funktionen modifizieren. Beginnen wir mit der Funktion GetIndicatorHandles():

void GetIndicatorHandles() { for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]!= "" ) { if (signal_indicator_handles[s]== INVALID_HANDLE ) { signal_indicator_handles[s]= iMA (Symbols[s], _Period ,IndicatorPeriod[s], 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (signal_indicator_handles[s]== INVALID_HANDLE ) Print ( "Failed to get the indicator handle for the symbol " +Symbols[s]+ "!" ); } } } }

Nun bleibt der Code der Funktion unabhängig von der Anzahl der am Test/Handel verwendeten Symbole unverändert.

Ebenso erstellen wir eine weitere Funktion, GetSpyHandles(), zum Abrufen der Handles von Indikator-Agenten, die Ticks aus anderen Symbolen übertragen werden. Doch vorher fügen wir eine weitere Aufzählung aller Ereignisse nach Symbol hinzu, ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL, angeordnet als Flags in der Datei Enums.mqh:

enum ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL { CHARTEVENT_NO = 0 , CHARTEVENT_INIT = 0 , CHARTEVENT_NEWBAR_M1 = 0x00000001 , CHARTEVENT_NEWBAR_M2 = 0x00000002 , CHARTEVENT_NEWBAR_M3 = 0x00000004 , CHARTEVENT_NEWBAR_M4 = 0x00000008 , CHARTEVENT_NEWBAR_M5 = 0x00000010 , CHARTEVENT_NEWBAR_M6 = 0x00000020 , CHARTEVENT_NEWBAR_M10 = 0x00000040 , CHARTEVENT_NEWBAR_M12 = 0x00000080 , CHARTEVENT_NEWBAR_M15 = 0x00000100 , CHARTEVENT_NEWBAR_M20 = 0x00000200 , CHARTEVENT_NEWBAR_M30 = 0x00000400 , CHARTEVENT_NEWBAR_H1 = 0x00000800 , CHARTEVENT_NEWBAR_H2 = 0x00001000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H3 = 0x00002000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H4 = 0x00004000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H6 = 0x00008000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H8 = 0x00010000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H12 = 0x00020000 , CHARTEVENT_NEWBAR_D1 = 0x00040000 , CHARTEVENT_NEWBAR_W1 = 0x00080000 , CHARTEVENT_NEWBAR_MN1 = 0x00100000 , CHARTEVENT_TICK = 0x00200000 , CHARTEVENT_ALL = 0xFFFFFFFF };

Diese Aufzählung wird für die Arbeit mit dem benutzerdefinierten Indikator EventsSpy.mq5 (an den Beitrag angehängt) in der Funktion GetSpyHandles() benötigt, deren Code Sie nachfolgend sehen:

void GetSpyHandles() { for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]!= "" ) { if (spy_indicator_handles[s]== INVALID_HANDLE ) { spy_indicator_handles[s]= iCustom (Symbols[s], _Period , "EventsSpy.ex5" , ChartID (), 0 ,CHARTEVENT_TICK); if (spy_indicator_handles[s]== INVALID_HANDLE ) Print ( "Failed to install the agent on " +Symbols[s]+ "" ); } } } }

Bitte beachten Sie den letzten Parameter in der Funktion iCustom(): In diesem Fall wurde der Identifikator CHARTEVENT_TICK zum Abrufen von Tick-Ereignissen verwendet. Doch falls erforderlich, kann er modifiziert werden, um die Ereignisse von neuen Balken abzurufen. Wenn Sie beispielsweise die nachfolgend abgebildete Zeile nutzen, ruft der Expert Advisor die Ereignisse neuer Balken auf Minuten- (M1) und Stunden- (H1) Timeframes ab:

handle_event_indicator[s]= iCustom (Symbols[s], _Period , "EventsSpy.ex5" , ChartID (), 0 ,CHARTEVENT_NEWBAR_M1|CHARTEVENT_NEWBAR_H1);

Zum Abrufen aller Ereignisse (Tick- und Balkenereignisse auf allen Timeframes) müssen Sie den Identifikator CHARTEVENT_ALL festlegen.

Alle Arrays werden in der Funktion OnInit() initialisiert:

void OnInit () { InitializeInputParameters(); InitializeArrayHandles(); GetSpyHandles(); GetIndicatorHandles(); InitializeArrayNewBar(); }

Wie bereits am Anfang des Beitrags erwähnt, werden Ereignisse aus den Indikator-Agenten in der Funktion OnChartEvent() empfangen. Nachfolgend sehen Sie den Code, der in dieser Funktion verwendet wird:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id>= CHARTEVENT_CUSTOM ) { if (CheckTradingPermission()> 0 ) return ; if (lparam==CHARTEVENT_TICK) { CheckSignalsAndTrade(); return ; } } }

In der Funktion CheckSignalAndTrade() (markierte Zeile im oben abgebildeten Code) haben wir eine Schleife, in der alle Symbole nacheinander auf das Ereignis eines neuen Balkens und Handelssignale geprüft werden, wie es vorher in der Funktion OnTick() umgesetzt wurde:

void CheckSignalsAndTrade() { for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]!= "" ) { if (!CheckNewBar(s)) continue ; else { if (!GetIndicatorsData(s)) continue ; GetBarsData(s); TradingBlock(s); ModifyTrailingStop(s); } } } }

Alle Funktionen, die externe Parameter nutzten, sowie Daten von Symbolen und Indikatoren müssen gemäß den obigen Änderungen modifiziert werden. Zu diesem Zweck müssen wir die Nummer des Symbols als ersten Parameter hinzufügen und alle Variablen und Arrays innerhalb der Funktion durch die neuen, oben beschriebenen Arrays ersetzen.

Zur Illustration werden nachfolgend die überarbeiteten Codes der Funktionen CheckNewBar(), TradingBlock() und OpenPosition() abgebildet.

Code der Funktion CheckNewBar():

bool CheckNewBar( int number_symbol) { if ( CopyTime ( Symbols[number_symbol] , Period (), 0 , 1 , lastbar_time[number_symbol].time )==- 1 ) Print ( __FUNCTION__ , ": Error copying the opening time of the bar: " + IntegerToString ( GetLastError ())); if ( new_bar[number_symbol] == NULL ) { new_bar[number_symbol]=lastbar_time[number_symbol].time[ 0 ]; Print ( __FUNCTION__ , ": Initialization [" +Symbols[number_symbol]+ "][TF: " +TimeframeToString( Period ())+ "][" + TimeToString (lastbar_time[number_symbol].time[ 0 ], TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )+ "]" ); return ( false ); } if ( new_bar[number_symbol]!=lastbar_time[number_symbol].time[ 0 ] ) { new_bar[number_symbol]=lastbar_time[number_symbol].time[ 0 ] ; return ( true ); } return ( false ); }

Code der Funktion TradingBlock():

void TradingBlock( int symbol_number ) { ENUM_ORDER_TYPE signal= WRONG_VALUE ; string comment= "hello :)" ; double tp= 0.0 ; double sl= 0.0 ; double lot= 0.0 ; double position_open_price= 0.0 ; ENUM_ORDER_TYPE order_type= WRONG_VALUE ; ENUM_POSITION_TYPE opposite_position_type= WRONG_VALUE ; pos.exists= PositionSelect ( Symbols[symbol_number] ); signal=GetTradingSignal( symbol_number ); if (signal== WRONG_VALUE ) return ; GetSymbolProperties(symbol_number,S_ALL); switch (signal) { case ORDER_TYPE_BUY : position_open_price=symb.ask; order_type= ORDER_TYPE_BUY ; opposite_position_type= POSITION_TYPE_SELL ; break ; case ORDER_TYPE_SELL : position_open_price=symb.bid; order_type= ORDER_TYPE_SELL ; opposite_position_type= POSITION_TYPE_BUY ; break ; } sl=CalculateStopLoss( symbol_number ,order_type); tp=CalculateTakeProfit( symbol_number ,order_type); if (!pos.exists) { lot=CalculateLot( symbol_number ,Lot [symbol_number] ); OpenPosition( symbol_number ,lot,order_type,position_open_price,sl,tp,comment); } else { GetPositionProperties( symbol_number ,P_TYPE); if (pos.type==opposite_position_type && Reverse [symbol_number] ) { GetPositionProperties( symbol_number ,P_VOLUME); lot=pos.volume+CalculateLot( symbol_number ,Lot [symbol_number] ); OpenPosition( symbol_number ,lot,order_type,position_open_price,sl,tp,comment); return ; } if (!(pos.type==opposite_position_type) && VolumeIncrease [symbol_number] > 0 ) { GetPositionProperties( symbol_number ,P_SL); GetPositionProperties( symbol_number ,P_TP); lot=CalculateLot( symbol_number ,VolumeIncrease [symbol_number] ); OpenPosition( symbol_number ,lot,order_type,position_open_price,pos.sl,pos.tp,comment); return ; } } }

Code der Funktion OpenPosition():

void OpenPosition( int symbol_number , double lot, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price, double sl, double tp, string comment) { trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); trade.SetDeviationInPoints(CorrectValueBySymbolDigits(Deviation)); if (symb.execution_mode== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT || symb.execution_mode== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET ) { if (!trade.PositionOpen( Symbols[symbol_number] ,order_type,lot,price,sl,tp,comment)) Print ( "Error opening the position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } }

Also erhält nun jede Funktion die Nummer des Symbols (symbol_number). Bitte beachten Sie auch die in Build 803 eingeführte Änderung:

Ab Build 803 können Stop Loss und Take Profit beim Öffnen einer Position im Modus SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET festgelegt werden.

Die überarbeiteten Codes der anderen Funktionen finden Sie in den angehängten Dateien. Nun müssen wir nur noch die Parameter optimieren und das Testing durchführen.





Optimieren von Parametern und Testen des Expert Advisors

Wir optimieren zuerst die Parameter für das erste Symbol und anschließend für das zweite. Beginnen wir mit EURUSD.

Nachfolgend sehen sie die Einstellungen des Strategietesters:





Abb. 1. Einstellungen des Strategietesters.

Der Expert Advisor muss eingestellt werden, wie unten dargestellt (bequemlichkeitshalber sind die .set-Dateien mit den Einstellungen für jedes Symbol an diesen Beitrag angehängt). Um ein bestimmtes Symbol von der Optimierung auszuschließen, lassen Sie das Parameterfeld mit dem Symbolnamen einfach leer. Die separate Optimierung der Parameter für jedes Symbol beschleunigt außerdem den Optimierungsprozess.





Abb. 2. Einstellungen des Expert Advisors für die Optimierung der Parameter: EURUSD.

Die Optimierung dauert auf einem Dual-Core-Prozessor etwa eine Stunde. Die Testergebnisse des maximalen Erholungsfaktors sehen so aus:





Abb. 3. Testergebnisse des maximalen Erholungsfaktors für EURUSD.

Legen Sie nun NZDUSD als zweite Symbol fest. Lassen Sie die Zeile mit dem Symbolnamen für den ersten Parameterblock für die Optimierung leer.

Alternativ können Sie einfach einen Bindestrich am Ende des Symbolnamens einfügen. Der Expert Advisor findet kein Symbol mit diesem Namen in der Symbolliste und initialisiert den Array-Index als leeren String.

Die Ergebnisse für NZDUSD sehen so aus:





Abb. 4. Testergebnisse des maximalen Erholungsfaktors für NZDUSD.

Nun können wir zwei Symbole zusammen testen. In den Einstellungen des Strategietesters können Sie ein beliebiges Symbol festlegen, auf dem der Expert Advisor gestartet wird, da die Ergebnisse identisch sein werden. Es kann sogar ein Symbol sein, das nicht am Handel/Test beteiligt ist.

Nachfolgend sehen Sie die Ergebnisse für den gleichzeitigen Test von zwei Symbolen:





Abb. 5. Testergebnisse für zwei Symbole: EURUSD und NZDUSD.





Fazit

Das ist alles. Die Quellcodes sind unten angehängt und können für ein vertieftes Studium des oben Dargelegten heruntergeladen werden. Versuchen Sie für die Praxis, ein oder mehrere Symbole auszuwählen oder die Bedingungen für die Öffnung einer Position mithilfe anderer Indikatoren zu verändern.

Legen Sie den Ordner MultiSymbolExpert nach dem Entpacken der Dateien in das Verzeichnis MetaTrader 5\MQL5\Experts. Außerdem muss der Indikator EventsSpy.mq5 im Ordner MetaTrader 5\MQL5\Indicators abgelegt werden.