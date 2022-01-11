Manuale MQL5: Expert Advisor multivaluta: approccio semplice, accurato e rapido

Introduzione

Questo articolo descriverà l'implementazione di un approccio semplice, adatto a un Expert Advisor multivaluta. Ciò significa che sarai in grado di impostare l'Expert Advisor per testare/tradare in condizioni identiche ma con parametri diversi per ogni simbolo. Ad esempio creeremo un pattern per due simboli ma in modo tale da poter aggiungere ulteriori simboli, se necessario, apportando piccole modifiche al codice.

Un modello multi-valuta può essere implementato in MQL5 in diversi modi:

Possiamo utilizzare uno schema in cui un Expert Advisor è guidato dal tempo, essendo in grado di eseguire controlli più accurati agli intervalli di tempo specificati nelle OnTimer().

In alternativa, come in tutti gli Expert Advisor introdotti nei precedenti articoli della serie, la verifica può essere effettuata nelle OnTick() nel qual caso l'Expert Advisor dipenderà dai tick per il simbolo corrente sul quale lavora. Quindi, se c'è una barra completata su un altro simbolo, mentre non c'è ancora un segno di spunta per il simbolo corrente, l'Expert Advisor eseguirà un controllo solo una volta che c'è un nuovo segno di spunta per il simbolo corrente.

C'è ancora un'altra opzione interessante suggerita dal suo autore Konstantin Gruzdev (Lizar). Impiega un modello di eventi: utilizzando le OnChartEvent(), un Expert Advisor ottiene eventi che vengono riprodotti da agenti indicatori situati sui grafici dei simboli coinvolti nel test/trading. Gli agenti indicatori possono riprodurre nuovi eventi barra e segno di spunta dei simboli a cui sono collegati. Questo tipo di indicatore (EventsSpy.mq5) può essere scaricato alla fine dell'articolo. Ne avremo bisogno per il funzionamento dell'Expert Advisor.





Sviluppo di Expert Advisor

L'Expert Advisor presentato nell'articolo "MQL5 Cookbook: Utilizzo degli indicatori per impostare le condizioni di trading in Expert Advisor" servirà come modello. Ho già cancellato da esso tutto ciò che aveva a che fare con il pannello informativo e ho anche semplificato la condizione di apertura della posizione come implementato nel precedente articolo intitolato "Ricettario MQL5: Sviluppo di un framework per un sistema di trading basato sulla strategia a triplo schermo". Poiché intendiamo creare un Expert Advisor per due simboli, ognuno di essi avrà bisogno del proprio set di parametri esterni:

sinput long MagicNumber = 777 ; sinput int Deviation = 10 ; sinput string delimeter_00= "" ; sinput string Symbol_01 = "EURUSD" ; input int IndicatorPeriod_01 = 5 ; input double TakeProfit_01 = 100 ; input double StopLoss_01 = 50 ; input double TrailingStop_01 = 10 ; input bool Reverse_01 = true ; input double Lot_01 = 0.1 ; input double VolumeIncrease_01 = 0.1 ; input double VolumeIncreaseStep_01 = 10 ; sinput string delimeter_01= "" ; sinput string Symbol_02 = "NZDUSD" ; input int IndicatorPeriod_02 = 5 ; input double TakeProfit_02 = 100 ; input double StopLoss_02 = 50 ; input double TrailingStop_02 = 10 ; input bool Reverse_02 = true ; input double Lot_02 = 0.1 ; input double VolumeIncrease_02 = 0.1 ; input double VolumeIncreaseStep_02 = 10 ;

I parametri esterni verranno inseriti in array le cui dimensioni dipenderanno dal numero di simboli utilizzati. Il numero di simboli utilizzati nell'Expert Advisor sarà determinato dal valore della costante NUMBER_OF_SYMBOLS che dobbiamo creare all'inizio del file:

#define NUMBER_OF_SYMBOLS 2 #define EXPERT_NAME MQL5InfoString ( MQL5_PROGRAM_NAME )

Creiamo gli array che saranno necessari per memorizzare i parametri esterni:

string Symbols[NUMBER_OF_SYMBOLS]; int IndicatorPeriod[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double TakeProfit[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double StopLoss[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double TrailingStop[NUMBER_OF_SYMBOLS]; bool Reverse[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double Lot[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double VolumeIncrease[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double VolumeIncreaseStep[NUMBER_OF_SYMBOLS];

Le funzioni di inizializzazione dell'array verranno inserite nel file include InitArrays.mqh. Per inizializzare l'array Symbols[], creeremo la funzione GetSymbol(). Otterrà il nome del simbolo dai parametri esterni e se tale simbolo è disponibile nell'elenco dei simboli sul server, verrà selezionato nella finestra Market Watch. Oppure, se sul server non è possibile trovare il simbolo richiesto, la funzione restituirà una stringa vuota e il Journal of Expert Advisors verrà aggiornato di conseguenza.

Di seguito è riportato il codice della funzione GetSymbol():

string GetSymbolByName( string symbol) { string symbol_name= "" ; if (symbol== "" ) return ( "" ); for ( int s= 0 ; s< SymbolsTotal ( false ); s++) { symbol_name= SymbolName (s, false ); if (symbol==symbol_name) { SymbolSelect (symbol, true ); return (symbol); } } Print ( "The " +symbol+ " symbol could not be found on the server!" ); return ( "" ); }

L'array Symbols[] verrà inizializzato nella funzione GetSymbols():

void GetSymbols() { Symbols[ 0 ]=GetSymbolByName(Symbol_01); Symbols[ 1 ]=GetSymbolByName(Symbol_02); }

Inoltre, lo implementeremo in modo tale che un valore vuoto nei parametri esterni di un determinato simbolo indichi che il blocco corrispondente non sarà coinvolto nel test/negoziazione. Ciò è necessario per poter ottimizzare i parametri per ciascun simbolo separatamente, escludendo completamente il resto.

Tutti gli altri array di parametri esterni vengono inizializzati allo stesso modo. In altre parole, dobbiamo creare una funzione separata per ogni array. I codici di tutte queste funzioni sono forniti di seguito:

void GetIndicatorPeriod() { IndicatorPeriod[ 0 ]=IndicatorPeriod_01; IndicatorPeriod[ 1 ]=IndicatorPeriod_02; } void GetTakeProfit() { TakeProfit[ 0 ]=TakeProfit_01; TakeProfit[ 1 ]=TakeProfit_02; } void GetStopLoss() { StopLoss[ 0 ]=StopLoss_01; StopLoss[ 1 ]=StopLoss_02; } void GetTrailingStop() { TrailingStop[ 0 ]=TrailingStop_01; TrailingStop[ 1 ]=TrailingStop_02; } void GetReverse() { Reverse[ 0 ]=Reverse_01; Reverse[ 1 ]=Reverse_02; } void GetLot() { Lot[ 0 ]=Lot_01; Lot[ 1 ]=Lot_02; } void GetVolumeIncrease() { VolumeIncrease[ 0 ]=VolumeIncrease_01; VolumeIncrease[ 1 ]=VolumeIncrease_02; } void GetVolumeIncreaseStep() { VolumeIncreaseStep[ 0 ]=VolumeIncreaseStep_01; VolumeIncreaseStep[ 1 ]=VolumeIncreaseStep_02; }

Creiamo ora una funzione che ci aiuterà a inizializzare comodamente tutti gli array di parametri esterni contemporaneamente: la funzione InitializeInputParameters():

void InitializeInputParameters() { GetSymbols(); GetIndicatorPeriod(); GetTakeProfit(); GetStopLoss(); GetTrailingStop(); GetReverse(); GetLot(); GetVolumeIncrease(); GetVolumeIncreaseStep(); }

Dopo l'inizializzazione degli array di parametri esterni, possiamo procedere alla parte principale. Alcune procedure come ottenere le maniglie degli indicatori, i loro valori e le informazioni sui prezzi, così come il controllo della nuova barra, ecc., verranno eseguite in loop consecutivamente per ciascun simbolo. Questo è il motivo per cui i valori dei parametri esterni sono stati organizzati in array. Quindi tutto sarà fatto nei loop come segue:

for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]!= "" ) { } }

Ma prima di iniziare a modificare le funzioni esistenti e a crearne di nuove, creiamo anche gli array che saranno richiesti in quel modello.

Avremo bisogno di due array per gli handle degli indicatori:

int spy_indicator_handles[NUMBER_OF_SYMBOLS]; int signal_indicator_handles[NUMBER_OF_SYMBOLS];

Questi due array verranno prima inizializzati su valori non validi:

void InitializeArrayHandles() { ArrayInitialize (spy_indicator_handles, INVALID_HANDLE ); ArrayInitialize (signal_indicator_handles, INVALID_HANDLE ); }

Ora sarà possibile accedere a matrici di dati sui prezzi e valori degli indicatori utilizzando Strutture e :

struct PriceData { double value[]; }; PriceData open[NUMBER_OF_SYMBOLS]; PriceData high[NUMBER_OF_SYMBOLS]; PriceData low[NUMBER_OF_SYMBOLS]; PriceData close[NUMBER_OF_SYMBOLS]; PriceData indicator[NUMBER_OF_SYMBOLS];

Ora, se hai bisogno di ottenere il valore dell'indicatore sull'ultima barra completata del primo simbolo nell'elenco, dovresti scrivere qualcosa del genere:

double indicator_value=indicator[ 0 ].value[ 1 ];

Abbiamo anche bisogno di creare array invece delle variabili che sono state precedentemente utilizzate nella funzione CheckNewBar():

struct Datetime { datetime time[]; }; Datetime lastbar_time[NUMBER_OF_SYMBOLS]; datetime new_bar[NUMBER_OF_SYMBOLS];

Quindi abbiamo organizzato gli array. Ora dobbiamo modificare una serie di funzioni in base alle modifiche apportate sopra. Iniziamo con la funzione GetIndicatorHandles():

void GetIndicatorHandles() { for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]!= "" ) { if (signal_indicator_handles[s]== INVALID_HANDLE ) { signal_indicator_handles[s]= iMA (Symbols[s], _Period ,IndicatorPeriod[s], 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (signal_indicator_handles[s]== INVALID_HANDLE ) Print ( "Failed to get the indicator handle for the symbol " +Symbols[s]+ "!" ); } } } }

Ora, indipendentemente dal numero di simboli utilizzati nei test/trading, il codice della funzione rimarrà lo stesso.

Allo stesso modo, creeremo un'altra funzione, GetSpyHandles(), per ottenere handle di agenti indicatori che trasmetteranno tick da altri simboli. Ma prima, aggiungeremo un'ulteriore enumerazione di tutti gli eventi per simbolo, ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL, disposti come flag nel file Enums.mqh:

enum ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL { CHARTEVENT_NO = 0 , CHARTEVENT_INIT = 0 , CHARTEVENT_NEWBAR_M1 = 0x00000001 , CHARTEVENT_NEWBAR_M2 = 0x00000002 , CHARTEVENT_NEWBAR_M3 = 0x00000004 , CHARTEVENT_NEWBAR_M4 = 0x00000008 , CHARTEVENT_NEWBAR_M5 = 0x00000010 , CHARTEVENT_NEWBAR_M6 = 0x00000020 , CHARTEVENT_NEWBAR_M10 = 0x00000040 , CHARTEVENT_NEWBAR_M12 = 0x00000080 , CHARTEVENT_NEWBAR_M15 = 0x00000100 , CHARTEVENT_NEWBAR_M20 = 0x00000200 , CHARTEVENT_NEWBAR_M30 = 0x00000400 , CHARTEVENT_NEWBAR_H1 = 0x00000800 , CHARTEVENT_NEWBAR_H2 = 0x00001000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H3 = 0x00002000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H4 = 0x00004000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H6 = 0x00008000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H8 = 0x00010000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H12 = 0x00020000 , CHARTEVENT_NEWBAR_D1 = 0x00040000 , CHARTEVENT_NEWBAR_W1 = 0x00080000 , CHARTEVENT_NEWBAR_MN1 = 0x00100000 , CHARTEVENT_TICK = 0x00200000 , CHARTEVENT_ALL = 0xFFFFFFFF };

Questa enumerazione è necessaria per lavorare con l'indicatore personalizzato EventsSpy.mq5 (il file è allegato all'articolo) nella funzione GetSpyHandles() il cui codice è fornito di seguito:

void GetSpyHandles() { for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]!= "" ) { if (spy_indicator_handles[s]== INVALID_HANDLE ) { spy_indicator_handles[s]= iCustom (Symbols[s], _Period , "EventsSpy.ex5" , ChartID (), 0 ,CHARTEVENT_TICK); if (spy_indicator_handles[s]== INVALID_HANDLE ) Print ( "Failed to install the agent on " +Symbols[s]+ "" ); } } } }

Si prega di notare l'ultimo parametro nella funzione iCustom(): in questo caso, l'identificatore CHARTEVENT_TICK è stato utilizzato per ottenere eventi tick. Ma se è necessario, può essere modificato per ottenere i nuovi eventi della barra. Ad esempio, se utilizzi la riga come mostrato di seguito, Expert Advisor otterrà nuovi eventi barra su intervalli di tempo di un minuto (M1) e un'ora (H1):

handle_event_indicator[s]= iCustom (Symbols[s], _Period , "EventsSpy.ex5" , ChartID (), 0 ,CHARTEVENT_NEWBAR_M1|CHARTEVENT_NEWBAR_H1);

Per ottenere tutti gli eventi (tick e bar events su tutti i time frame), è necessario specificare l'identificatore CHARTEVENT_ALL.

Tutti gli array sono inizializzati nelle OnInit():

void OnInit () { InitializeInputParameters(); InitializeArrayHandles(); GetSpyHandles(); GetIndicatorHandles(); InitializeArrayNewBar(); }

Come già accennato all'inizio dell'articolo, gli eventi dagli agenti indicatori vengono ricevuti nelle OnChartEvent(). Di seguito è riportato il codice che verrà utilizzato in questa funzione:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id>= CHARTEVENT_CUSTOM ) { if (CheckTradingPermission()> 0 ) return ; if (lparam==CHARTEVENT_TICK) { CheckSignalsAndTrade(); return ; } } }

Nella funzione CheckSignalAndTrade() (la riga evidenziata nel codice sopra), avremo un ciclo in cui tutti i simboli verranno alternativamente controllati per il nuovo evento bar e segnali di trading come implementato in precedenza nelle OnTick() funzione:

void CheckSignalsAndTrade() { for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]!= "" ) { if (!CheckNewBar(s)) continue ; else { if (!GetIndicatorsData(s)) continue ; GetBarsData(s); TradingBlock(s); ModifyTrailingStop(s); } } } }

Tutte le funzioni che utilizzavano i parametri esterni, così come i dati dei simboli e degli indicatori, devono essere modificate in conformità con tutte le modifiche di cui sopra. A tal fine, dovremmo aggiungere il numero del simbolo come primo parametro e sostituire tutte le variabili e gli array all'interno della funzione con i nuovi array descritti sopra.

A titolo illustrativo, di seguito sono forniti i codici rivisti delle funzioni CheckNewBar(), TradingBlock() e OpenPosition().

Il codice della funzione CheckNewBar():

bool CheckNewBar( int number_symbol) { if ( CopyTime ( Symbols[number_symbol] , Period (), 0 , 1 , lastbar_time[number_symbol].time )==- 1 ) Print ( __FUNCTION__ , ": Error copying the opening time of the bar: " + IntegerToString ( GetLastError ()) ); if ( new_bar[number_symbol] == NULL ) { new_bar[number_symbol]=lastbar_time[number_symbol].time[ 0 ]; Print ( __FUNCTION__ , ": Initialization [" +Symbols[number_symbol]+ "][TF: " +TimeframeToString( Period ())+ "][" + TimeToString (lastbar_time[number_symbol].time[ 0 ], TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )+ "]" ); return ( false ); } if ( new_bar[number_symbol]!=lastbar_time[number_symbol].time[ 0 ] ) { new_bar[number_symbol]=lastbar_time[number_symbol].time[ 0 ] ; return ( true ); } return ( false ); }

Il codice della funzione TradingBlock():

void TradingBlock( int symbol_number ) { ENUM_ORDER_TYPE signal= WRONG_VALUE ; string comment= "hello :)" ; double tp= 0.0 ; double sl= 0.0 ; double lot= 0.0 ; double position_open_price= 0.0 ; ENUM_ORDER_TYPE order_type= WRONG_VALUE ; ENUM_POSITION_TYPE opposite_position_type= WRONG_VALUE ; pos.exists= PositionSelect ( Symbols[symbol_number] ); signal=GetTradingSignal( symbol_number ); if (signal== WRONG_VALUE ) return ; GetSymbolProperties(symbol_number,S_ALL); switch (signal) { case ORDER_TYPE_BUY : position_open_price=symb.ask; order_type= ORDER_TYPE_BUY ; opposite_position_type= POSITION_TYPE_SELL ; break ; case ORDER_TYPE_SELL : position_open_price=symb.bid; order_type= ORDER_TYPE_SELL ; opposite_position_type= POSITION_TYPE_BUY ; break ; } sl=CalculateStopLoss( symbol_number ,order_type); tp=CalculateTakeProfit( symbol_number ,order_type); if (!pos.exists) { lot=CalculateLot( symbol_number ,Lot [symbol_number] ); OpenPosition( symbol_number ,lot,order_type,position_open_price,sl,tp,comment); } else { GetPositionProperties( symbol_number ,P_TYPE); if (pos.type==opposite_position_type && Reverse [symbol_number] ) { GetPositionProperties( symbol_number ,P_VOLUME); lot=pos.volume+CalculateLot( symbol_number ,Lot [symbol_number] ); OpenPosition( symbol_number ,lot,order_type,position_open_price,sl,tp,comment); return ; } if (!(pos.type==opposite_position_type) && VolumeIncrease [symbol_number] > 0 ) { GetPositionProperties( symbol_number ,P_SL); GetPositionProperties( symbol_number ,P_TP); lot=CalculateLot( symbol_number ,VolumeIncrease [symbol_number] ); OpenPosition( symbol_number ,lot,order_type,position_open_price,pos.sl,pos.tp,comment); return ; } } }

Il codice della funzione OpenPosition():

void OpenPosition( int symbol_number , double lot, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price, double sl, double tp, string comment) { trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); trade.SetDeviationInPoints(CorrectValueBySymbolDigits(Deviation)); if (symb.execution_mode== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT || symb.execution_mode== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET ) { if (!trade.PositionOpen( Symbols[symbol_number] ,order_type,lot,price,sl,tp,comment)) Print ( "Error opening the position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } }

Quindi, ogni funzione ora riceve il numero del simbolo (symbol_number). Si prega di notare anche la modifica introdotta nella build 803:

A partire dalla build 803, Stop Loss e Take Profit possono essere impostati all'apertura di una posizione nella modalità SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET.

I codici rivisti delle altre funzioni si trovano nei file allegati. Tutto ciò che dobbiamo fare ora è ottimizzare i parametri ed eseguire i test.





Ottimizzazione dei parametri e test Expert Advisor

Ottimizzeremo prima i parametri per il primo simbolo e poi per il secondo. Cominciamo con EURUSD.

Di seguito sono riportate le impostazioni dello Strategy Tester:





Fig. 1. Impostazioni del tester di strategia.

Le impostazioni dell'Expert Advisor devono essere effettuate come mostrato di seguito (per comodità, i file .set contenenti le impostazioni per ogni simbolo sono allegati all'articolo). Per escludere un determinato simbolo dall'ottimizzazione, è sufficiente lasciare vuoto il campo del parametro del nome del simbolo. Anche l'ottimizzazione dei parametri eseguita separatamente per ciascun simbolo accelererà il processo di ottimizzazione.





Fig. 2. Impostazioni Expert Advisor per l'ottimizzazione dei parametri: EURUSD.

L'ottimizzazione richiederà circa un'ora su un processore dual-core. I risultati del test del fattore di recupero massimo sono mostrati di seguito:





Fig. 3. Risultati del test del fattore di recupero massimo per EURUSD.

Ora imposta NZDUSD come secondo simbolo. Per l'ottimizzazione, lasciare vuota la riga con il nome del simbolo per il primo blocco di parametri.

In alternativa, puoi semplicemente aggiungere un trattino alla fine del nome del simbolo. L'Expert Advisor non troverà il simbolo con tale nome nell'elenco dei simboli e inizializzerà l'indice dell'array con una stringa vuota.

I risultati per NZDUSD sono sembrati essere i seguenti:





Fig. 4. Risultati del test del fattore di recupero massimo per NZDUSD.

Ora possiamo testare due simboli insieme. Nelle impostazioni di Strategy Tester, puoi impostare qualsiasi simbolo su cui viene lanciato l'Expert Advisor poiché i risultati saranno identici. Può anche essere un simbolo che non è coinvolto nel trading/test.

Di seguito sono riportati i risultati per due simboli testati insieme:





Fig. 5. Risultati del test per due simboli: EURUSD e NZDUSD.





Conclusione

Questo è tutto. I codici sorgente sono allegati di seguito e possono essere scaricati per uno studio più dettagliato di quanto sopra. Per fare pratica, prova a selezionare uno o più simboli o cambia le condizioni di apertura della posizione usando altri indicatori.

Dopo aver estratto i file dall'archivio, posizionare la cartella MultiSymbolExpert nella directory MetaTrader 5\MQL5\Experts. Inoltre, l'indicatore EventsSpy.mq5 deve essere inserito nella directory MetaTrader 5\MQL5\Indicators.