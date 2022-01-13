MQL5 Tarif Defteri: Uzman Danışmanlarda Alım Satım Koşullarını Belirlemek için Göstergeleri Kullanma

Giriş

Bu makalede, Uzman Danışman göstergeler ile güçlendirilecektir, bu göstergelerin değerleri pozisyon açma koşullarını kontrol etmek için kullanılacaktır. Renk katmak için, üç alım satım göstergesinden birini seçebilmek için harici parametrelerde bir açılır liste oluşturacağız.



Unutursanız diye bir hatırlatma: MQL5 Tarif Defteri serisinin önceki makalelerinde üzerinde çalıştığımız Uzman Danışmanı değiştirmeye devam edeceğiz. Uzman Danışmanın son sürümü, "MQL5 Tarif Defteri: Pozisyon Özelliklerini Elde Etmek için İşlemler Geçmişi ve Fonksiyon Kitaplığı" adı makaleden indirilebilir.

Ayrıca bu makalede, alım satım işlemlerinin yapılıp yapılamayacağını kontrol etmek için oluşturacağımız bir fonksiyon da yer alacaktır. Pozisyon açma fonksiyonu, Uzman Danışmanın alım satım modunu belirlemesini sağlayacak şekilde değiştirilecektir (Anında Yürütme ve Piyasa Yürütmesi).

Uzman Danışman kodu, önceki makalelerde yapılan tüm geliştirmeler ve iyileştirmeleri takiben zaten 1.500 satırı aştığından, eklenen her yeni özellik ile daha az kullanışlı hale gelecektir. Bu yüzden mantıklı bir çözüm, bunu ayrı kitaplık dosyaları olarak birkaç kategoriye bölmektir. Artık hedefler belirlendiğine göre hadi başlayalım.

Uzman Danışman Geliştirme

Bir önceki makaledeki Uzman Danışman (*.mq5) kaynak kodunu ayrı bir klasör olan TestIndicatorConditions içine yerleştiriyoruz, burada Include alt klasörünü oluşturmamız gerekiyor. Bu, içerik dosyaları (*.mqh) oluşturacağımız klasördür. Bunlar, MQL5 Sihirbazını (Ctrl+N) kullanılarak oluşturulabilir veya standart metin dosyaları (*.txt) olarak gerekli dizinde manuel olarak oluşturarak daha sonra *.mqh olarak yeniden adlandırılabilir.

Aşağıda, oluşturulan tüm içerik dosyalarının adları ve yorumları yer almaktadır:

Enums.mqh tüm numaralandırmaları içerecektir;

tüm numaralandırmaları içerecektir; InfoPanel.mqh bilgi panelinin ayarlanması, grafik nesnelerin oluşturulması ve silinmesi için özellikleri içerecektir;

bilgi panelinin ayarlanması, grafik nesnelerin oluşturulması ve silinmesi için özellikleri içerecektir; Errors.mqh hata kodları ve sonlandırma sebeplerini döndüren tüm fonksiyonları içerecektir;

hata kodları ve sonlandırma sebeplerini döndüren tüm fonksiyonları içerecektir; TradeSignals.mqh , dizileri fiyatlar ve gösterge değerleriyle ve ayrıca sinyal bloğuyla dolduran fonksiyonları içerecektir;

, dizileri fiyatlar ve gösterge değerleriyle ve ayrıca sinyal bloğuyla dolduran fonksiyonları içerecektir; Tradefonksiyonus.mqh alım satım fonksiyonlarını içerecektir;

alım satım fonksiyonlarını içerecektir; ToString.mqh sayısal değerleri dize değerlerine dönüştüren fonksiyonları içerecektir;

sayısal değerleri dize değerlerine dönüştüren fonksiyonları içerecektir; Auxiliary.mqh diğer yardımcı fonksiyonlar için kullanılacaktır.

Bu kitaplıkları ana dosyaya dahil etmek için #include direktifini kullanırız. Uzman Danışmanın ana dosyası ve içerik dosya klasörü (Include) aynı klasörde bulunduğundan, dosya ekleme kodu aşağıdaki gibi olacaktır:

#include "Include\Enums.mqh" #include "Include\InfoPanel.mqh" #include "Include\Errors.mqh" #include "Include\TradeSignals.mqh" #include "Include\TradeFunctions.mqh" #include "Include\ToString.mqh" #include "Include\Auxiliary.mqh"

Ardından, bunları açıp değiştirebileceğiz ve Uzman Danışmanın ana dosyasından kaynak kodun bir kısmını taşıyabileceğiz.

Kodda doğru şekilde gezinmek için, bitişik başlık dosyalarına eklenecektir ve Uzman Danışmanın ana dosyasına yapılan referanslar her başlık dosyasına eklenecektir. Örneğin, alım satım fonksiyonları kitaplığımız TradeFunctions.mqh için şu şekilde görünecektir:

#include "..\TestIndicatorConditions.mq5" #include "Enums.mqh" #include "InfoPanel.mqh" #include "Errors.mqh" #include "TradeSignals.mqh" #include "ToString.mqh" #include "Auxiliary.mqh"

Aynı yerleşim düzeyindeki dosyalar için sadece adı belirtmek yeterlidir. Bir seviye yukarı çıkmak için, yoldaki ters eğik çizgiden önce iki adet nokta koymanız gerekir.

Enums.mqh dosyasındaki göstergeler için numaralandırma ekleyelim. Örnekleme amacıyla, bu Uzman Danışmanda, iki standart gösterge (Hareketli Ortalama ve Emtia Kanalı İndisi) ve bir özel gösterge (MultiRange_PCH) kullanacağız. Numaralandırma aşağıdaki gibi olacaktır:

enum ENUM_INDICATORS { MA = 0 , CCI = 1 , PCH = 2 };

Harici parametreler aşağıdaki şekilde değiştirilir:

sinput long MagicNumber= 777 ; sinput int Deviation= 10 ; input ENUM_INDICATORS Indicator=MA; input int IndicatorPeriod= 5 ; input int IndicatorSegments= 2 ; input double Lot= 0.1 ; input double VolumeIncrease= 0.1 ; input double VolumeIncreaseStep= 10 ; input double StopLoss= 50 ; input double TakeProfit= 100 ; input double TrailingStop= 10 ; input bool Reverse= true ; sinput bool ShowInfoPanel= true ;

Yukarıda belirtildiği gibi, Gösterge parametresinin açılır listesindeki üç göstergeden birini seçebileceksiniz.

Gösterge döneminin ayarlanabileceği tüm göstergeler için geçerli olan tek bir parametre vardır: IndicatorPeriod. Uzman Danışmanın önceki sürümündeki NumberOfBars parametresi IndicatorSegments olarak yeniden adlandırılmıştır ve şimdi pozisyon açma koşulunu karşılamak için belirli bir göstergenin yukarı/aşağı gitmesi gereken çubuk sayısını göstermektedir.

Puan cinsinden hacim artışına yönelik adımı ayarlamak için kullanılabilen VolumeIncreaseStep adlı başka bir harici parametre daha ekledik.

AllowedNumberOfBars değişkeninin değeri (artık AllowedNumberOfSegments) önceden GetBarsData() özel fonksiyonunda ayarlanırdı. Şimdi ise bu, ayrı bir fonksiyona yerleştirilerek yalnızca başlatma sırasında çağrılacaktır.

Pozisyon açma koşulu artık gösterge değerleri kullanılarak kontrol edileceğinden, atanacak değer her zaman ikiden büyük olacaktır. Diğer bir deyişle, IndicatorSegments harici değişkenine 1 değeri atanırsa, tamamlanan çubuktaki gösterge değerinin önceki çubuktakinden daha büyük olması gerektiği koşulunu sağlamak için (örneğin ALIŞ için) AllowedNumberOfSegments değişkenine 3 değeri atanacaktır. Bunun için son üç gösterge değerini elde etmemiz gerekiyor.

Aşağıda, CorrectInputParameters() fonksiyon kodu yer almaktadır:

void CorrectInputParameters() { if (AllowedNumberOfSegments<= 0 ) { if (IndicatorSegments<= 1 ) AllowedNumberOfSegments= 3 ; if (IndicatorSegments>= 5 ) AllowedNumberOfSegments= 5 ; else AllowedNumberOfSegments=IndicatorSegments+ 1 ; } }

Göstergelerle ilgilenmeye başlamadan önce, alım satıma izin verilip verilmediğini kontrol edecek bir fonksiyon oluşturalım: CheckTradingPermission(). Fonksiyonda listelenen nedenlerden herhangi biri nedeniyle alım satıma izin verilmezse, sıfır değeri döndürülür. Bu, bir sonraki denemenin bir sonraki çubukta yapılması gerektiği anlamına gelir.

bool CheckTradingPermission() { if (IsRealtime()) { if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_CONNECTED )) return ( 1 ); if (! MQL5InfoInteger ( MQL5_TRADE_ALLOWED )) return ( 2 ); if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED )) return ( 3 ); if (! AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_ALLOWED )) return ( 4 ); if (! AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_EXPERT )) return ( 5 ); } return ( 0 ); }

Şimdi makalenin ana konusuna gelelim. Göstergenin değerlerine erişmek için ilk olarak işleyiciyi elde etmemiz gerekir. Bu da, adları göstergenin kısa adından ve önündeki "i" sembolünden oluşan özel fonksiyonlar kullanılarak yapılır.

Örneğin, Moving Average (Hareketli Ortalama) göstergesinde buna karşılık gelen iMA() fonksiyonu vardır. MetaTrader 5 terminalindeki tüm standart gösterge kolları bu fonksiyonlar kullanılarak elde edilebilir. Tam liste, Teknik Göstergeler adlı MQL5 Referansı bölümünde mevcuttur. Özel bir göstergenin bir işleyicisini elde etmek için, iCustom() fonksiyonunu kullanın.

GetIndicatorHandle() fonksiyonunu uygulayacağız, burada Indicator parametresinde seçilen göstergeye göre ilgili göstergenin işleyici değeri indicator_handle global değişkenine atanacaktır. Fonksiyon kodu, alım satım sinyali fonksiyonları kitaplığımızda (\Include\TradeSignals.mqh dosyası) bulunabilir, gösterge işleyicisine sahip değişken ise Uzman Danışmanın ana dosyasında bulunur.

void GetIndicatorHandle() { if (Indicator==MA) indicator_handle= iMA ( _Symbol , Period (),IndicatorPeriod, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (Indicator==CCI) indicator_handle= iCCI ( _Symbol , Period (),IndicatorPeriod, PRICE_CLOSE ); if (Indicator==PCH) indicator_handle= iCustom ( _Symbol , Period (), "MultiRange_PCH" ,IndicatorPeriod); if (indicator_handle== INVALID_HANDLE ) Print ( "Failed to get the indicator handle!" ); }

Ayrıca, elde edilen gösterge işleyicilerini kullanarak değerlerini elde edebileceğimizGetDataIndicators() fonksiyonunu oluştururuz. Bu ise, aşağıdaki makalede değerlendirilen CopyTime(), CopyClose(), CopyOpen(), CopyHigh() ve CopyLow() fonksiyonlar kullanılarak elde çubuk değerlerinin elde edilmesine benzer bir şekilde CopyBuffer() fonksiyonu kullanılarak yapılır: "MQL5 Tarif Defteri: Pozisyon Parametrelerini MetaTrader 5 Strateji Test Cihazında Analiz Etme".

Gösterge birkaç tampona (değer satırları) sahip olabileceğinden, tampon indisi ikinci parametre olarak CopyBuffer() fonksiyonuna aktarılır. Standart göstergeler için tampon indisleri MQL5 Referansında bulunabilir. Özel göstergeler için, kaynak kodun mevcut olması koşuluyla, kodda tampon indisleri bulunabilir. Kod yoksa, Strateji Test Cihazının, görselleştirme modunda koşulların nasıl karşılandığını gözlemleyerek deneme yoluyla indisi bulmanız gerekecektir.

Ama bundan önce, Uzman Danışmanın ana dosyasındaki gösterge tampon değerleri için dinamik diziler oluşturmamız gerekiyor:

double indicator_buffer1[]; double indicator_buffer2[];

GetIndicatorsData() kodu aşağıda verilmektedir:

bool GetIndicatorsData() { if (indicator_handle!= INVALID_HANDLE ) { if (Indicator==MA || Indicator==CCI) { ArraySetAsSeries (indicator_buffer1, true ); if ( CopyBuffer (indicator_handle, 0 , 0 ,AllowedNumberOfSegments,indicator_buffer1)<AllowedNumberOfSegments) { Print ( "Failed to copy the values (" + _Symbol + "; " +TimeframeToString( Period ())+ ") to the indicator_buffer1 array! Error (" + IntegerToString ( GetLastError ())+ "): " +ErrorDescription( GetLastError ())); return ( false ); } } if (Indicator==PCH) { ArraySetAsSeries (indicator_buffer1, true ); ArraySetAsSeries (indicator_buffer2, true ); if ( CopyBuffer (indicator_handle, 0 , 0 ,AllowedNumberOfSegments,indicator_buffer1)<AllowedNumberOfSegments || CopyBuffer (indicator_handle, 1 , 0 ,AllowedNumberOfSegments,indicator_buffer2)<AllowedNumberOfSegments) { Print ( "Failed to copy the values (" + _Symbol + "; " +TimeframeToString( Period ())+ ") to the indicator_buffer1 or indicator_buffer2 array! Error (" + IntegerToString ( GetLastError ())+ "): " +ErrorDescription( GetLastError ())); return ( false ); } } return ( true ); } else GetIndicatorHandle(); return ( false ); }

GetTradingSignal() fonksiyonu büyük ölçüde değiştirilmiştir. Pozisyonun yokluğunda ve pozisyonun mevcut olduğu durumlarda koşullar farklıdır. Hareketli Ortalama ve CCI göstergeleri için koşullar aynıdır. MultiRange_PCH için bunlar ayrı bir blokta düzenlenir. Kodu daha okunabilir hale getirmek ve tekrarlardan kaçınmak için, böyle bir pozisyonun mevcut olması ve harici parametre tarafından ilgili eyleme izin verilmesi koşuluyla, pozisyon açma veya ters çevirme için bir sinyal döndüren GetSignal() adlı yardımcı bir fonksiyon oluşturuyoruz.

Aşağıda GetSignal() fonksiyon kodu yer almaktadır:

ENUM_ORDER_TYPE GetSignal() { if (Indicator==MA || Indicator==CCI) { if (AllowedNumberOfSegments== 3 && indicator_buffer1[ 1 ]<indicator_buffer1[ 2 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (AllowedNumberOfSegments== 4 && indicator_buffer1[ 1 ]<indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer1[ 2 ]<indicator_buffer1[ 3 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (AllowedNumberOfSegments== 5 && indicator_buffer1[ 1 ]<indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer1[ 2 ]<indicator_buffer1[ 3 ] && indicator_buffer1[ 3 ]<indicator_buffer1[ 4 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (AllowedNumberOfSegments== 6 && indicator_buffer1[ 1 ]<indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer1[ 2 ]<indicator_buffer1[ 3 ] && indicator_buffer1[ 3 ]<indicator_buffer1[ 4 ] && indicator_buffer1[ 4 ]<indicator_buffer1[ 5 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (AllowedNumberOfSegments>= 7 && indicator_buffer1[ 1 ]<indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer1[ 2 ]<indicator_buffer1[ 3 ] && indicator_buffer1[ 3 ]<indicator_buffer1[ 4 ] && indicator_buffer1[ 4 ]<indicator_buffer1[ 5 ] && indicator_buffer1[ 5 ]<indicator_buffer1[ 6 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (AllowedNumberOfSegments== 3 && indicator_buffer1[ 1 ]>indicator_buffer1[ 2 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (AllowedNumberOfSegments== 4 && indicator_buffer1[ 1 ]>indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer1[ 2 ]>indicator_buffer1[ 3 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (AllowedNumberOfSegments== 5 && indicator_buffer1[ 1 ]>indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer1[ 2 ]>indicator_buffer1[ 3 ] && indicator_buffer1[ 3 ]>indicator_buffer1[ 4 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (AllowedNumberOfSegments== 6 && indicator_buffer1[ 1 ]>indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer1[ 2 ]>indicator_buffer1[ 3 ] && indicator_buffer1[ 3 ]>indicator_buffer1[ 4 ] && indicator_buffer1[ 4 ]>indicator_buffer1[ 5 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (AllowedNumberOfSegments>= 7 && indicator_buffer1[ 1 ]>indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer1[ 2 ]>indicator_buffer1[ 3 ] && indicator_buffer1[ 3 ]>indicator_buffer1[ 4 ] && indicator_buffer1[ 4 ]>indicator_buffer1[ 5 ] && indicator_buffer1[ 5 ]>indicator_buffer1[ 6 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); } if (Indicator==PCH) { if (close_price[ 1 ]<indicator_buffer2[ 1 ] && open_price[ 1 ]>indicator_buffer2[ 1 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (close_price[ 1 ]>indicator_buffer1[ 1 ] && open_price[ 1 ]<indicator_buffer1[ 1 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); } return ( WRONG_VALUE ); }

GetTradingSignal() fonksiyon kodu şimdi şu şekildedir:

ENUM_ORDER_TYPE GetTradingSignal() { if (!pos.exists) { if (GetSignal()== ORDER_TYPE_SELL ) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (GetSignal()== ORDER_TYPE_BUY ) return ( ORDER_TYPE_BUY ); } if (pos.exists) { GetPositionProperties(P_TYPE); GetPositionProperties(P_PRICE_LAST_DEAL); if (Indicator==MA || Indicator==CCI) { if (pos.type== POSITION_TYPE_BUY && GetSignal()== ORDER_TYPE_SELL ) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (pos.type== POSITION_TYPE_SELL && GetSignal()== ORDER_TYPE_SELL && close_price[ 1 ]<pos.last_deal_price-CorrectValueBySymbolDigits(VolumeIncreaseStep* _Point )) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (pos.type== POSITION_TYPE_SELL && GetSignal()== ORDER_TYPE_BUY ) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (pos.type== POSITION_TYPE_BUY && GetSignal()== ORDER_TYPE_BUY && close_price[ 1 ]>pos.last_deal_price+CorrectValueBySymbolDigits(VolumeIncreaseStep* _Point )) return ( ORDER_TYPE_BUY ); } if (Indicator==PCH) { if (pos.type== POSITION_TYPE_BUY && close_price[ 1 ]<indicator_buffer2[ 1 ] && open_price[ 1 ]>indicator_buffer2[ 1 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (pos.type== POSITION_TYPE_SELL && close_price[ 1 ]<pos.last_deal_price-CorrectValueBySymbolDigits(VolumeIncreaseStep* _Point )) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (pos.type== POSITION_TYPE_SELL && close_price[ 1 ]>indicator_buffer1[ 1 ] && open_price[ 1 ]<indicator_buffer1[ 1 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (pos.type== POSITION_TYPE_BUY && close_price[ 1 ]>pos.last_deal_price+CorrectValueBySymbolDigits(VolumeIncreaseStep* _Point )) return ( ORDER_TYPE_BUY ); } } return ( WRONG_VALUE ); }

Şimdi, sadece sembol özelliklerinin parçası olan Anında Yürütme ve Piyasa Yürütmesi modlarını görmemiz ve OpenPosition() pozisyon açma fonksiyonunun kodunu buna göre değiştirmemiz gerekiyor. Adları kendilerini açıklayan modlar MQL5 Referansı içinde de bulunabilir:

Anında Yürütme

Piyasa Yürütmesi

Piyasa Yürütmesi modu ile uğraşırken, ayarlanmış Zarar Durdur ve Kâr Al seviyelerinde bir pozisyon açamayacağınızı lütfen unutmayın: İlk olarak bir pozisyon açmanız ve ardından seviyeleri ayarlayarak bunu değiştirmeniz gerekir.

Yapı 803'den başlayarak, Zarar Durdur ve Kâr Al seviyeleri, Piyasa Yürütmesi ve Döviz Yürütme modları için bir pozisyon açarken ayarlanabilir.

Sembol özelliklerinin yapısına yürütme modunu ekleyelim:

struct symbol_properties { int digits; int spread; int stops_level; double point; double ask; double bid; double volume_min; double volume_max; double volume_limit; double volume_step; double offset; double up_level; double down_level; ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION execution_mode; };

Buna göre, ENUM_SYMBOL_PROPERTIES numaralandırmasını

enum ENUM_SYMBOL_PROPERTIES { S_DIGITS = 0 , S_SPREAD = 1 , S_STOPSLEVEL = 2 , S_POINT = 3 , S_ASK = 4 , S_BID = 5 , S_VOLUME_MIN = 6 , S_VOLUME_MAX = 7 , S_VOLUME_LIMIT = 8 , S_VOLUME_STEP = 9 , S_FILTER = 10 , S_UP_LEVEL = 11 , S_DOWN_LEVEL = 12 , S_EXECUTION_MODE = 13 , S_ALL = 14 };

ve GetSymbolProperties() fonksiyonunu değiştirmemiz gerekir:

case S_EXECUTION_MODE: symb.execution_mode=( ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_EXEMODE ); break ; case S_ALL : symb.digits=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); symb.spread=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SPREAD ); symb.stops_level=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); symb.point= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); symb.ask= NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ),symb.digits); symb.bid= NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ),symb.digits); symb.volume_min= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MIN ); symb.volume_max= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MAX ); symb.volume_limit= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_LIMIT ); symb.volume_step= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_STEP ); symb.offset= NormalizeDouble (CorrectValueBySymbolDigits(lot_offset*symb.point),symb.digits); symb.up_level= NormalizeDouble (symb.ask+symb.stops_level*symb.point,symb.digits); symb.down_level= NormalizeDouble (symb.bid-symb.stops_level*symb.point,symb.digits); symb.execution_mode=( ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_EXEMODE ); break ;

Bunun sonucunda, OpenPosition() fonksiyon kodu şimdi şu şekildedir:

void OpenPosition( double lot, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price, double sl, double tp, string comment) { trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); trade.SetDeviationInPoints(CorrectValueBySymbolDigits(Deviation)); if (symb.execution_mode== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT ) { if (!trade.PositionOpen( _Symbol ,order_type,lot,price,sl,tp,comment)) Print ( "Error opening the position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } if (symb.execution_mode== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET ) { if (!pos.exists) { if (!trade.PositionOpen( _Symbol ,order_type,lot,price, 0 , 0 ,comment)) Print ( "Error opening the position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); pos.exists= PositionSelect ( _Symbol ); if (pos.exists) { if (!trade.PositionModify( _Symbol ,sl,tp)) Print ( "Error modifying the position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } } else { if (!trade.PositionOpen( _Symbol ,order_type,lot,price,sl,tp,comment)) Print ( "Error opening the position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } } }

Hala olay işleme fonksiyonlarına nihai, çok önemli bir dokunuş eklememiz gerekiyor:

OnInit int OnInit () { CorrectInputParameters(); GetIndicatorHandle(); CheckNewBar(); GetPositionProperties(P_ALL); SetInfoPanel(); return ( 0 ); }

OnDeinit void OnDeinit ( const int reason) { Print (GetDeinitReasonText(reason)); if (reason== REASON_REMOVE ) { DeleteInfoPanel(); IndicatorRelease (indicator_handle); } }

OnTick void OnTick () { if (!CheckNewBar()) { if (IsVisualMode() || IsRealtime()) { GetPositionProperties(P_ALL); SetInfoPanel(); } return ; } else { if (CheckTradingPermission()== 0 ) { if (!GetIndicatorsData()) return ; GetBarsData(); TradingBlock(); ModifyTrailingStop(); } } GetPositionProperties(P_ALL); SetInfoPanel(); }

Artık tüm fonksiyonlar hazır olduğuna göre parametreleri optimize edebiliriz. Kodu ana program dosyasından derlemeniz gerektiğini unutmayın.

Parametreleri Optimize Etme ve Uzman Danışmanı Test Etme

Strateji Test Cihazı aşağıda gösterildiği gibi ayarlanmalıdır:

Şekil 1. Strateji Test Cihazı ayarları.

Ayrıca, Optimizasyon için Uzman Danışmanın parametrelerini ayarlıyoruz (ayrıca ayarları içeren ekteki *.set dosyasına bakın):

Şekil 2. Uzman Danışmanın Ayarları.

Optimizasyon, çift çekirdekli bir işlemcide yaklaşık 40 dakika sürmüştür. Optimizasyon grafiği, kâr bölgesindeki sonuçlara dayalı olarak bir alım satım sisteminin kalitesini kısmen değerlendirmenize olanak sağlar:

Şekil 3. Optimizasyon grafiği.

Maksimum kurtarma faktörü test sonuçları aşağıdaki gibidir:

Şekil 4. Maksimum kurtarma faktörü test sonuçları

Sonuç

Uzman Danışmanın kaynak kodlarını içeren indirilebilir arşiv makaleye eklenmiştir. Çıkarıldıktan sonra \TestIndicatorConditions dosya klasörünü <Metatrader 5 terminal>\MQL5\Experts içine yerleştirmelisiniz. Uzman Danışmanın doğru çalışmasını sağlamak için MultiRange_PCH göstergesi indirilmeli ve <Metatrader 5 terminal>\MQL5\Indicators içine yerleştirilmelidir.