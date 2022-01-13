MQL5 Cookbook : Expert Advisor multi-devises - Approche simple, nette et rapide

Introduction

Cet article décrira une mise en œuvre d'une approche simple adaptée à un Expert Advisor multi-devises. Cela signifie que vous pourrez configurer l'Expert Advisor pour les tests/trading dans des conditions identiques mais avec des paramètres différents pour chaque symbole. A titre d'exemple, nous allons créer un motif pour deux symboles mais de manière à pouvoir ajouter des symboles supplémentaires, si nécessaire, en apportant de petites modifications au code.

Un modèle multi-devises peut être implémenté dans MQL5 de plusieurs manières :

Nous pouvons utiliser un modèle où un Expert Advisor est guidé par le temps, étant capable d'effectuer des contrôles plus précis aux intervalles de temps spécifiés dans les OnTimer().

Alternativement, comme dans tous les Expert Advisors présentés dans les articles précédents de la série, la vérification peut être effectuée dans les OnTick() auquel cas l'Expert Advisor dépendra des ticks pour le symbole actuel qu'il travaille sur. Ainsi, s'il y a une barre complétée sur un autre symbole, alors qu'il n'y a pas encore de tick pour le symbole courant, l'Expert Advisor n'effectuera une vérification qu'une fois qu'il y aura une nouveau tick pour le symbole courant.

Il y a encore une autre option intéressante suggérée par son auteur Konstantin Gruzdev (Lizar). Il utilise un modèle d'événement : à l'aide des OnChartEvent(), un Expert Advisor obtient des événements qui sont reproduits par des agents indicateurs situés sur les graphiques de symboles impliqués dans les tests/trading. Les agents indicateurs peuvent reproduire de nouveaux événements de barre et de tick des symboles auxquels ils sont attachés. Ce type d'indicateur (EventsSpy.mq5) peut être téléchargé à la fin de l'article. Nous en aurons besoin pour le fonctionnement de l'Expert Advisor.





Développement d’Expert Advisor

L'Expert Advisor présenté dans l'article "MQL5 Cookbook : Utilisation d'indicateurs pour définir les conditions de trading dans les Expert Advisors" servira de modèle. J'en ai déjà supprimé tout ce qui avait à voir avec le panneau d'information et j'ai également simplifié la condition d'ouverture de position telle qu'implémentée dans l'article précédent intitulé "MQL5 Cookbook : Développement d’un cadre pour un système de trading basé sur la stratégie du triple écran". Puisque nous avons l'intention de créer un Expert Advisor pour deux symboles, chacun d'eux aura besoin de son propre ensemble de paramètres externes :

sinput long MagicNumber = 777 ; sinput int Deviation = 10 ; sinput string delimeter_00= "" ; sinput string Symbol_01 = "EURUSD" ; input int IndicatorPeriod_01 = 5 ; input double TakeProfit_01 = 100 ; input double StopLoss_01 = 50 ; input double TrailingStop_01 = 10 ; input bool Reverse_01 = true ; input double Lot_01 = 0.1 ; input double VolumeIncrease_01 = 0.1 ; input double VolumeIncreaseStep_01 = 10 ; sinput string delimeter_01= "" ; sinput string Symbol_02 = "NZDUSD" ; input int IndicatorPeriod_02 = 5 ; input double TakeProfit_02 = 100 ; input double StopLoss_02 = 50 ; input double TrailingStop_02 = 10 ; input bool Reverse_02 = true ; input double Lot_02 = 0.1 ; input double VolumeIncrease_02 = 0.1 ; input double VolumeIncreaseStep_02 = 10 ;

Les paramètres externes seront placés dans des tableaux dont les tailles dépendront du nombre de symboles utilisés. Le nombre de symboles utilisés dans l'Expert Advisor sera déterminé par la valeur de la constante NUMBER_OF_SYMBOLS que nous devons créer au début du fichier :

#define NUMBER_OF_SYMBOLS 2 #define EXPERT_NAME MQL5InfoString ( MQL5_PROGRAM_NAME )

Créons les tableaux qui seront nécessaires pour stocker les paramètres externes :

string Symbols[NUMBER_OF_SYMBOLS]; int IndicatorPeriod[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double TakeProfit[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double StopLoss[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double TrailingStop[NUMBER_OF_SYMBOLS]; bool Reverse[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double Lot[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double VolumeIncrease[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double VolumeIncreaseStep[NUMBER_OF_SYMBOLS];

Les fonctions d'initialisation du tableau seront placées dans le fichier include InitArrays.mqh. Pour initialiser le tableau Symbols[], nous allons créer la fonction GetSymbol(). Il obtiendra le nom du symbole à partir des paramètres externes et si un tel symbole est disponible dans la liste des symboles sur le serveur, il sera sélectionné dans la fenêtre Market Watch. Ou bien, si le symbole requis est introuvable sur le serveur, la fonction renverra une chaîne vide et le Journal of Expert Advisors sera mis à jour en conséquence.

Vous trouverez ci-dessous le code de la fonction GetSymbol() :

string GetSymbolByName( string symbol) { string symbol_name= "" ; if (symbol== "" ) return ( "" ); for ( int s= 0 ; s< SymbolsTotal ( false ); s++) { symbol_name= SymbolName (s, false ); if (symbol==symbol_name) { SymbolSelect (symbol, true ); return (symbol); } } Print ( "The " +symbol+ " symbol could not be found on the server!" ); return ( "" ); }

Le tableauSymbols[] sera initialisé dans la fonction GetSymbols() :

void GetSymbols() { Symbols[ 0 ]=GetSymbolByName(Symbol_01); Symbols[ 1 ]=GetSymbolByName(Symbol_02); }

De plus, nous l'implémenterons de telle sorte qu'une valeur vide dans les paramètres externes d'un certain symbole indiquera que le bloc correspondant ne sera pas impliqué dans le test/trading. Ceci est nécessaire pour pouvoir optimiser les paramètres de chaque symbole séparément, tout en excluant complètement le reste.

Tous les autres tableaux de paramètres externes sont initialisés de la même manière. En d'autres termes, nous devons créer une fonction distincte pour chaque tableau. Les codes de toutes ces fonctions sont fournis ci-dessous :

void GetIndicatorPeriod() { IndicatorPeriod[ 0 ]=IndicatorPeriod_01; IndicatorPeriod[ 1 ]=IndicatorPeriod_02; } void GetTakeProfit() { TakeProfit[ 0 ]=TakeProfit_01; TakeProfit[ 1 ]=TakeProfit_02; } void GetStopLoss() { StopLoss[ 0 ]=StopLoss_01; StopLoss[ 1 ]=StopLoss_02; } void GetTrailingStop() { TrailingStop[ 0 ]=TrailingStop_01; TrailingStop[ 1 ]=TrailingStop_02; } void GetReverse() { Reverse[ 0 ]=Reverse_01; Reverse[ 1 ]=Reverse_02; } void GetLot() { Lot[ 0 ]=Lot_01; Lot[ 1 ]=Lot_02; } void GetVolumeIncrease() { VolumeIncrease[ 0 ]=VolumeIncrease_01; VolumeIncrease[ 1 ]=VolumeIncrease_02; } void GetVolumeIncreaseStep() { VolumeIncreaseStep[ 0 ]=VolumeIncreaseStep_01; VolumeIncreaseStep[ 1 ]=VolumeIncreaseStep_02; }

Créons maintenant une fonction qui nous aidera à initialiser facilement tous les tableaux de paramètres externes à la fois - la fonction InitializeInputParameters() :

void InitializeInputParameters() { GetSymbols(); GetIndicatorPeriod(); GetTakeProfit(); GetStopLoss(); GetTrailingStop(); GetReverse(); GetLot(); GetVolumeIncrease(); GetVolumeIncreaseStep(); }

Suite à l'initialisation des tableaux de paramètres externes, nous pouvons passer à la partie principale. Certaines procédures telles que l'obtention des poignées d'indicateur, leurs valeurs et les informations sur les prix, ainsi que la vérification de la nouvelle barre, etc. seront effectuées en boucles consécutivement pour chaque symbole. C'est pourquoi les valeurs des paramètres externes ont été organisées en tableaux. Donc tout se fera dans les boucles comme suit :

for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]!= "" ) { } }

Mais avant de commencer à modifier les fonctions existantes et à en créer de nouvelles, créons également des tableaux qui seront nécessaires dans ce modèle.

Nous aurons besoin de deux tableaux pour les poignées d'indicateur :

int spy_indicator_handles[NUMBER_OF_SYMBOLS]; int signal_indicator_handles[NUMBER_OF_SYMBOLS];

Ces deux tableaux seront d'abord initialisés à des valeurs invalides :

void InitializeArrayHandles() { ArrayInitialize (spy_indicator_handles, INVALID_HANDLE ); ArrayInitialize (signal_indicator_handles, INVALID_HANDLE ); }

Les tableaux de données de prix et de valeurs d'indicateurs seront désormais accessibles à l'aide de structures :

struct PriceData { double value[]; }; PriceData open[NUMBER_OF_SYMBOLS]; PriceData high[NUMBER_OF_SYMBOLS]; PriceData low[NUMBER_OF_SYMBOLS]; PriceData close[NUMBER_OF_SYMBOLS]; PriceData indicator[NUMBER_OF_SYMBOLS];

Maintenant, si vous avez besoin d'obtenir la valeur de l'indicateur sur la dernière barre complétée du premier symbole de la liste, vous devez écrire quelque chose comme ça :

double indicator_value=indicator[ 0 ].value[ 1 ];

Nous devons également créer des tableaux au lieu des variables précédemment utilisées dans la fonction CheckNewBar() :

struct Datetime { datetime time[]; }; Datetime lastbar_time[NUMBER_OF_SYMBOLS]; datetime new_bar[NUMBER_OF_SYMBOLS];

Nous avons donc arrangé les tableaux. Nous devons maintenant modifier un certain nombre de fonctions en fonction des modifications apportées ci-dessus. Commençons par la fonction GetIndicatorHandles() :

void GetIndicatorHandles() { for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]!= "" ) { if (signal_indicator_handles[s]== INVALID_HANDLE ) { signal_indicator_handles[s]= iMA (Symbols[s], _Period ,IndicatorPeriod[s], 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (signal_indicator_handles[s]== INVALID_HANDLE ) Print ( "Failed to get the indicator handle for the symbol " +Symbols[s]+ "!" ); } } } }

Désormais, quel que soit le nombre de symboles utilisés dans les tests/trading, le code de la fonction restera le même.

De même, nous allons créer une autre fonction, GetSpyHandles(), pour obtenir des poignées d'agents indicateurs qui transmettront les ticks d'autres symboles. Mais avant cela, nous allons ajouter une autre énumération de tous les événements par symbole, ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL, organisé sous forme d'indicateurs dans le fichier Enums.mqh :

enum ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL { CHARTEVENT_NO = 0 , CHARTEVENT_INIT = 0 , CHARTEVENT_NEWBAR_M1 = 0x00000001 , CHARTEVENT_NEWBAR_M2 = 0x00000002 , CHARTEVENT_NEWBAR_M3 = 0x00000004 , CHARTEVENT_NEWBAR_M4 = 0x00000008 , CHARTEVENT_NEWBAR_M5 = 0x00000010 , CHARTEVENT_NEWBAR_M6 = 0x00000020 , CHARTEVENT_NEWBAR_M10 = 0x00000040 , CHARTEVENT_NEWBAR_M12 = 0x00000080 , CHARTEVENT_NEWBAR_M15 = 0x00000100 , CHARTEVENT_NEWBAR_M20 = 0x00000200 , CHARTEVENT_NEWBAR_M30 = 0x00000400 , CHARTEVENT_NEWBAR_H1 = 0x00000800 , CHARTEVENT_NEWBAR_H2 = 0x00001000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H3 = 0x00002000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H4 = 0x00004000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H6 = 0x00008000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H8 = 0x00010000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H12 = 0x00020000 , CHARTEVENT_NEWBAR_D1 = 0x00040000 , CHARTEVENT_NEWBAR_W1 = 0x00080000 , CHARTEVENT_NEWBAR_MN1 = 0x00100000 , CHARTEVENT_TICK = 0x00200000 , CHARTEVENT_ALL = 0xFFFFFFFF };

Cette énumération est nécessaire pour travailler avec l'indicateur personnalisé EventsSpy.mq5 (le fichier est joint à l'article) dans la fonction GetSpyHandles() dont le code est fourni ci-dessous :

void GetSpyHandles() { for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]!= "" ) { if (spy_indicator_handles[s]== INVALID_HANDLE ) { spy_indicator_handles[s]= iCustom (Symbols[s], _Period , "EventsSpy.ex5" , ChartID (), 0 ,CHARTEVENT_TICK); if (spy_indicator_handles[s]== INVALID_HANDLE ) Print ( "Failed to install the agent on " +Symbols[s]+ "" ); } } } }

Veuillez noter le dernier paramètre de la fonction iCustom() : dans ce cas, l'identifiant CHARTEVENT_TICK a été utilisé pour obtenir les événements de tick. Mais si cela est nécessaire, il peut être modifié pour obtenir les nouveaux événements de barre. Par exemple, si vous utilisez la ligne comme indiqué ci-dessous, l'Expert Advisor obtiendra de nouveaux événements de barre sur des périodes d'une minute (M1) et d'une heure (H1) :

handle_event_indicator[s]= iCustom (Symbols[s], _Period , "EventsSpy.ex5" , ChartID (), 0 ,CHARTEVENT_NEWBAR_M1|CHARTEVENT_NEWBAR_H1);

Pour obtenir tous les événements (événements de tick et de barre sur toutes les périodes), vous devez spécifier l'identifiant CHARTEVENT_ALL.

Tous les tableaux sont initialisés dans les OnInit() :

void OnInit () { InitializeInputParameters(); InitializeArrayHandles(); GetSpyHandles(); GetIndicatorHandles(); InitializeArrayNewBar(); }

Comme déjà mentionné au début de l'article, les événements des agents indicateurs sont reçus dans les OnChartEvent(). Ci-dessous le code qui sera utilisé dans cette fonction :

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id>= CHARTEVENT_CUSTOM ) { if (CheckTradingPermission()> 0 ) return ; if (lparam==CHARTEVENT_TICK) { CheckSignalsAndTrade(); return ; } } }

Dans la fonction CheckSignalAndTrade() (la ligne en évidence dans le code ci-dessus), nous aurons une boucle où tous les symboles seront alternativement vérifiés pour l'événement de nouvelle barre et les signaux de trading comme implémenté précédemment dans les OnTick() :

void CheckSignalsAndTrade() { for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]!= "" ) { if (!CheckNewBar(s)) continue ; else { if (!GetIndicatorsData(s)) continue ; GetBarsData(s); TradingBlock(s); ModifyTrailingStop(s); } } } }

Toutes les fonctions qui utilisaient les paramètres externes, ainsi que les données de symboles et d'indicateurs, doivent être modifiées conformément à tous les changements ci-dessus. À cette fin, nous devons ajouter le numéro de symbole comme premier paramètre et remplacer toutes les variables et les tableaux à l'intérieur de la fonction par les nouveaux tableaux décrits ci-dessus.

A titre d'illustration, les codes révisés des fonctions CheckNewBar(), TradingBlock() et OpenPosition() sont fournis ci-dessous.

Le code de la fonction CheckNewBar() :

bool CheckNewBar( int number_symbol) { if ( CopyTime ( Symbols[number_symbol] , Period (), 0 , 1 , lastbar_time[number_symbol].time )==- 1 ) Print ( __FUNCTION__ , ": Error copying the opening time of the bar: " + IntegerToString ( GetLastError ()) ); if ( new_bar[number_symbol] == NULL ) { new_bar[number_symbol]=lastbar_time[number_symbol].time[ 0 ]; Print ( __FUNCTION__ , ": Initialization [" +Symbols[number_symbol]+ "][TF: " +TimeframeToString( Period ())+ "][" + TimeToString (lastbar_time[number_symbol].time[ 0 ], TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )+ "]" ); return ( false ); } if ( new_bar[number_symbol]!=lastbar_time[number_symbol].time[ 0 ] ) { new_bar[number_symbol]=lastbar_time[number_symbol].time[ 0 ] ; return ( true ); } return ( false ); }

Le code de la fonction TradingBlock() :

void TradingBlock( int symbol_number ) { ENUM_ORDER_TYPE signal= WRONG_VALUE ; string comment= "hello :)" ; double tp= 0.0 ; double sl= 0.0 ; double lot= 0.0 ; double position_open_price= 0.0 ; ENUM_ORDER_TYPE order_type= WRONG_VALUE ; ENUM_POSITION_TYPE opposite_position_type= WRONG_VALUE ; pos.exists= PositionSelect ( Symbols[symbol_number] ); signal=GetTradingSignal( symbol_number ); if (signal== WRONG_VALUE ) return ; GetSymbolProperties(symbol_number,S_ALL); switch (signal) { case ORDER_TYPE_BUY : position_open_price=symb.ask; order_type= ORDER_TYPE_BUY ; opposite_position_type= POSITION_TYPE_SELL ; break ; case ORDER_TYPE_SELL : position_open_price=symb.bid; order_type= ORDER_TYPE_SELL ; opposite_position_type= POSITION_TYPE_BUY ; break ; } sl=CalculateStopLoss( symbol_number ,order_type); tp=CalculateTakeProfit( symbol_number ,order_type); if (!pos.exists) { lot=CalculateLot( symbol_number ,Lot [symbol_number] ); OpenPosition( symbol_number ,lot,order_type,position_open_price,sl,tp,comment); } else { GetPositionProperties( symbol_number ,P_TYPE); if (pos.type==opposite_position_type && Reverse [symbol_number] ) { GetPositionProperties( symbol_number ,P_VOLUME); lot=pos.volume+CalculateLot( symbol_number ,Lot [symbol_number] ); OpenPosition( symbol_number ,lot,order_type,position_open_price,sl,tp,comment); return ; } if (!(pos.type==opposite_position_type) && VolumeIncrease [symbol_number] > 0 ) { GetPositionProperties( symbol_number ,P_SL); GetPositionProperties( symbol_number ,P_TP); lot=CalculateLot( symbol_number ,VolumeIncrease [symbol_number] ); OpenPosition( symbol_number ,lot,order_type,position_open_price,pos.sl,pos.tp,comment); return ; } } }

Le code de la fonction OpenPosition() :

void OpenPosition( int symbol_number , double lot, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price, double sl, double tp, string comment) { trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); trade.SetDeviationInPoints(CorrectValueBySymbolDigits(Deviation)); if (symb.execution_mode== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT || symb.execution_mode== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET ) { if (!trade.PositionOpen( Symbols[symbol_number] ,order_type,lot,price,sl,tp,comment)) Print ( "Error opening the position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } }

Ainsi, chaque fonction reçoit maintenant le numéro de symbole (symbol_number). Veuillez également noter le changement introduit dans la build 803 :

À partir de la version 803, Stop Loss et Take Profit peuvent être définis lors de l'ouverture d'une position en mode SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET.

Les codes révisés des autres fonctions se trouvent dans les fichiers joints. Il ne nous reste plus qu'à optimiser les paramètres et à effectuer des tests.





Optimisation des paramètres et test d’Expert Advisor

Nous allons d'abord optimiser les paramètres du premier symbole puis du second. Commençons par l'EURUSD.

Vous trouverez ci-dessous les paramètres du Strategy Tester :





Fig. 1. Paramètres du testeur de stratégie.

Les paramètres de l'Expert Advisor doivent être effectués comme indiqué ci-dessous (pour plus de commodité, les fichiers .set contenant les paramètres de chaque symbole sont joints à l'article). Pour exclure un certain symbole de l'optimisation, vous devez simplement laisser le champ de paramètre de nom de symbole vide. L'optimisation des paramètres effectuée pour chaque symbole séparément accélérera également le processus d'optimisation.





Fig. 2. Paramètres de l'Expert Advisor pour l'optimisation des paramètres : EURUSD.

L'optimisation prendra environ une heure sur un processeur dual-core. Les résultats du test de facteur de récupération maximal sont indiqués ci-dessous :





Fig. 3. Résultats du test du facteur de récupération maximum pour l'EURUSD.

Définissez maintenant NZDUSD comme deuxième symbole. Pour l'optimisation, laissez la ligne avec le nom du symbole pour le premier bloc de paramètres vide.

Alternativement, vous pouvez simplement ajouter un tiret à la fin du nom du symbole. L'Expert Advisor ne trouvera pas le symbole portant ce nom dans la liste des symboles et initialisera l'index du tableau sur une chaîne vide.

Les résultats pour le NZDUSD semblent être les suivants :





Fig. 4. Résultats du test de facteur de récupération maximum pour le NZDUSD.

Nous pouvons maintenant tester deux symboles ensemble. Dans les paramètres de Strategy Tester, vous pouvez définir n'importe quel symbole sur lequel l'Expert Advisor est lancé puisque les résultats seront identiques. Il peut même s'agir d'un symbole qui n'est pas impliqué dans le trading/test.

Voici les résultats pour deux symboles testés ensemble :





Fig. 5. Résultats du test pour deux symboles : EURUSD et NZDUSD.





Conclusion

C'est à peu près ça. Les codes sources sont joints ci-dessous et peuvent être téléchargés pour une étude plus détaillée de ce qui précède. Pour vous entraîner, essayez de sélectionner un ou plusieurs symboles ou de modifier les conditions d'ouverture de position à l'aide d'autres indicateurs.

Après avoir extrait les fichiers de l'archive, placez le dossier MultiSymbolExpert dans le répertoire MetaTrader 5\MQL5\Experts. De plus, l'indicateur EventsSpy.mq5 doit être placé dans le répertoire MetaTrader 5\MQL5\Indicators.