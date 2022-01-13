MetaTrader 5 / Örnekler
English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
MQL5 Tarif Defteri: Üçlü Ekran Stratejisine Dayalı Bir Alım Satım Sistemi Çerçevesi Geliştirme

MQL5 Tarif Defteri: Üçlü Ekran Stratejisine Dayalı Bir Alım Satım Sistemi Çerçevesi Geliştirme

MetaTrader 5Örnekler |
212 3
Anatoli Kazharski
Anatoli Kazharski

Giriş

Alım satım sistemleri ararken veya geliştirirken, birçok yatırımcı Dr. Alexander Elder tarafından tanıtılan Üçlü Ekran Stratejisini duymuştur. İnternette bu stratejiyle ilgili düşüncesi olumsuz olan birçok insan var. Bununla birlikte, birçok insan bunun kâr edilmesine yardımcı olabileceğine inanıyor. Her iki görüşe de güvenmek zorunda değilsiniz. Her şey her zaman ilk elden kontrol edilmelidir. Programlama eğitimi alıyorsanız, geriye dönük test kullanarak alım satım stratejisi performansını kontrol edebileceğiniz için her şey sizin elinizde.

Bu makalede, MQL5'te Üçlü Ekran stratejisine dayalı bir alım satım sistemi için bir çerçeve geliştireceğiz. Uzman Danışman sıfırdan geliştirilmeyecektir. Bunun yerine, "MQL5 Tarif Defteri: Uzman Danışmanlarda Alım Satım Koşullarını Belirlemek için Göstergeleri Kullanma" önceki makalesinden programı değiştireceğiz. Böylelikle makale aynı zamanda hazır programların modellerini nasıl kolay bir şekilde değiştirebileceğinizi gösterecektir.

Bir önceki makaledeki Uzman Danışman, karşı sinyalde Zarar Durdur/Kâr Al ve İz-süren Stop seviyelerini etkinleştirme/devre dışı bırakma, pozisyon hacmini artırma ve pozisyon ters çevirme imkanına zaten sahiptir. Gerekli tüm fonksiyonlar yerine yerleştirilmiştir. Bu nedenle görevimiz, ek seçenekler ekleyerek ve mevcut bazı fonksiyonları değiştirerek harici parametrelerin listesini değiştirmeye odaklanmıştır.

Örnekleme amacıyla, Hareketli Ortalama göstergesini kullanarak oluşturulacak üç zaman aralığında sinyaller düzenleyeceğiz. Daha sonra, geliştirilen çerçeve üzerinde denemeye devam ederek ve kodu biraz değiştirerek başka herhangi bir göstergeyi de kullanabileceksiniz. Ayrıca her ekran için zaman aralıkları belirleme imkanını da uygulayacağız. Gösterge periyodundan sorumlu parametrenin değeri sıfır ise, bu ilgili ekranın kullanılmadığını gösterir. Diğer bir deyişle, sistem bir veya iki zaman aralığına sahip olacak şekilde ayarlanabilir.

Başlamadan önce, önceki makaledeki Uzman Danışman dosyalarının bulunduğu klasörün bir kopyasını alın ve yeniden adlandırın.

 

Uzman Danışman Geliştirme

Harici parametrelerle başlayalım. Aşağıda güncellenen listenin kodu yer almaktadır. Yeni çizgiler seçilir. Zaman aralıkları, ENUM_TIMEFRAMES numaralandırma türüyle bildirilir. Açılır listeden herhangi bir zaman aralığını seçebileceksiniz.

//--- External parameters of the Expert Advisor
sinput   long              MagicNumber=777;        // Magic number
sinput   int               Deviation=10;           // Slippage
//---
input    ENUM_TIMEFRAMES   Screen01TimeFrame=PERIOD_W1;  // Time frame of the first screen
input    int               Screen01IndicatorPeriod=14;   // Indicator period of the first screen
//---
input    ENUM_TIMEFRAMES   Screen02TimeFrame=PERIOD_D1;  // Time frame of the second screen
input    int               Screen02IndicatorPeriod=24;   // Indicator period of the second screen
//---
input    ENUM_TIMEFRAMES   Screen03TimeFrame=PERIOD_H4;  // Time frame of the third screen
input    int               Screen03IndicatorPeriod=44;   // Indicator period of the third screen
//---
input    double            Lot=0.1;                      // Lot
input    double            VolumeIncrease=0.1;           // Position volume increase
input    double            VolumeIncreaseStep=10;        // Step for position volume increase
input    double            StopLoss=50;                  // Stop Loss
input    double            TakeProfit=100;               // Take Profit
input    double            TrailingStop=10;              // Trailing Stop
input    bool              Reverse=true;                 // Position reversal
sinput   bool              ShowInfoPanel=true;           // Display of the info panel

Örneği basitleştirmek için IndicatorSegments parametresinin yanı sıra AllowedNumberOfSegments değişkeni ve CorrectInputParameters() fonksiyonu kaldırılmıştır. Bu durumla ilgilenenleriniz bunu kendi başına uygulamaya çalışabilir. Bu Uzman Danışman yalnızca bir gösterge kullanacağından, Enums.mqh dosyasındaki göstergelerin numaralandırmasını da kaldırmalısınız.

Her zaman aralığında ayrı bir gösterge olacağından, göstergelerin her birini ele almak için ayrı bir değişkene ihtiyacımız olacak:

//--- Indicator handles
int                  Screen01IndicatorHandle=INVALID_HANDLE;   // Indicator handle on the first screen
int                  Screen02IndicatorHandle=INVALID_HANDLE;   // Indicator handle on the second screen
int                  Screen03IndicatorHandle=INVALID_HANDLE;   // Indicator handle on the third screen

Yeni çubuk, minimum zaman aralığı kullanılarak kontrol edilecektir. Harici parametrelerde minimum zaman aralığını ayarlarken, maksimum, orta, minimum gibi belirli bir sıra izlememiz gerekmez. Ters sıra ve esas olarak herhangi bir sıra iş görür. Bu nedenle, belirtilen tüm zaman aralıklarından minimum zaman aralığını belirleyecek bir fonksiyona ihtiyacımız var.

Uzman Danışman, bir veya iki zaman aralığının yanı sıra üç zaman aralığında çalışacak şekilde ayarlanabildiğinden, minimum zaman aralığını belirlenirken tüm seçeneklerin dikkate alınması gerekiyor. Aşağıda, GetMinimumTimeframe() fonksiyonunun kodu yer almaktadır:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Determining the minimum time frame for the new bar check         |
//+------------------------------------------------------------------+
ENUM_TIMEFRAMES GetMinimumTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe1,int period1,
                                    ENUM_TIMEFRAMES timeframe2,int period2,
                                    ENUM_TIMEFRAMES timeframe3,int period3)
  {
//--- Default minimum time frame value
   ENUM_TIMEFRAMES timeframe_min=PERIOD_CURRENT;

//--- Convert time frame values to seconds for calculations
   int t1= PeriodSeconds(timeframe1);
   int t2= PeriodSeconds(timeframe2);
   int t3= PeriodSeconds(timeframe3);

//--- Check for incorrect period values
   if(period1<=0 && period2<=0 && period3<=0)
      return(timeframe_min);

//--- Conditions for a single time frame
   if(period1>0 && period2<=0 && period3<=0)
      return(timeframe1);
   if(period2>0 && period1<=0 && period3<=0)
      return(timeframe2);
   if(period3>0 && period1<=0 && period2<=0)
      return(timeframe3);

//--- Conditions for two time frames
   if(period1>0 && period2>0 && period3<=0)
     {
      timeframe_min=(MathMin(t1,t2)==t1) ? timeframe1 : timeframe2;
      return(timeframe_min);
     }
   if(period1>0 && period3>0 && period2<=0)
     {
      timeframe_min=(MathMin(t1,t3)==t1) ? timeframe1 : timeframe3;
      return(timeframe_min);
     }
   if(period2>0 && period3>0 && period1<=0)
     {
      timeframe_min=(MathMin(t2,t3)==t2) ? timeframe2 : timeframe3;
      return(timeframe_min);
     }

//--- Conditions for three time frames
   if(period1>0 && period2>0 && period3>0)
     {
      timeframe_min=(int)MathMin(t1,t2)==t1 ? timeframe1 : timeframe2;
      int t_min=PeriodSeconds(timeframe_min);
      timeframe_min=(int)MathMin(t_min,t3)==t_min ? timeframe_min : timeframe3;
      return(timeframe_min);
     }
   return(WRONG_VALUE);
  }

Minimum zaman aralığı değerini kaydetmek için başka bir global kapsam değişkeni oluşturacağız:

//--- Variable for determining the minimum time frame
ENUM_TIMEFRAMES  MinimumTimeframe=WRONG_VALUE;

OnInit() fonksiyonunda Uzman Danışman başlatılırken GetMinimumTimeframe() fonksiyonunun çağrılması gerekiyor.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- Determine the minimum time frame for the new bar check
   MinimumTimeframe=GetMinimumTimeframe(Screen01TimeFrame,Screen01IndicatorPeriod,
                                        Screen02TimeFrame,Screen02IndicatorPeriod,
                                        Screen03TimeFrame,Screen03IndicatorPeriod);
//--- Get indicator handles
   GetIndicatorHandles();
//--- Initialize the new bar
   CheckNewBar();
//--- Get the properties
   GetPositionProperties(P_ALL);
//--- Set the info panel
   SetInfoPanel();
//---
   return(0);
  }

MinimumTimeframe değişken değeri daha sonra CheckNewBar() ve GetBarsData() fonksiyonlarında kullanılır.

GetIndicatorHandle() fonksiyonu artık aşağıda gösterildiği gibi görünüyor. Her gösterge için dönem ve zaman aralığı belirlenir.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Getting indicator handles                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void GetIndicatorHandles()
  {
//--- Get handles of the indicators specified in the parameters
   if(Screen01IndicatorPeriod>0)
     Screen01IndicatorHandle=iMA(_Symbol,Screen01TimeFrame,Screen01IndicatorPeriod,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
   if(Screen02IndicatorPeriod>0)
     Screen02IndicatorHandle=iMA(_Symbol,Screen02TimeFrame,Screen02IndicatorPeriod,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
   if(Screen03IndicatorPeriod>0)
     Screen03IndicatorHandle=iMA(_Symbol,Screen03TimeFrame,Screen03IndicatorPeriod,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
     
//--- If the indicator handle for the first time frame could not be obtained
   if(Screen01IndicatorHandle==INVALID_HANDLE)
     Print("Failed to get the indicator handle for Screen 1!");
//--- If the indicator handle for the second time frame could not be obtained
   if(Screen01IndicatorHandle==INVALID_HANDLE)
     Print("Failed to get the indicator handle for Screen 2!");
//--- If the indicator handle for the third time frame could not be obtained
   if(Screen01IndicatorHandle==INVALID_HANDLE)
     Print("Failed to get the indicator handle for Screen 3!");
  }

Ayrıca, gösterge değerlerini elde edecek diziler (her zaman aralığı için ayrı ayrı) eklememiz gerekiyor:

//--- Arrays for values of the indicators
double               indicator_buffer1[];
double               indicator_buffer2[];
double               indicator_buffer3[];

Gösterge değerlerini elde etmek için GetIndicatorsData() fonksiyonu şimdi aşağıda gösterildiği gibi görünüyor. Elde edilen işleyiciler doğruluk açısından kontrol edilir ve her şey yolundaysa diziler gösterge değerleriyle doldurulur.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Getting indicator values                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetIndicatorsData()
  {
//--- Number of indicator buffer values for determining the trading signal   
   int NumberOfValues=3;
//--- If indicator handles have not been obtained
   if((Screen01IndicatorPeriod>0 && Screen01IndicatorHandle==INVALID_HANDLE) ||
      (Screen02IndicatorPeriod>0 && Screen02IndicatorHandle==INVALID_HANDLE) ||
      (Screen03IndicatorPeriod>0 && Screen03IndicatorHandle==INVALID_HANDLE))
      //--- try to get them again
      GetIndicatorHandles();

//--- If the time frame of the first screen is used and the indicator handle has been obtained
   if(Screen01TimeFrame>0 && Screen01IndicatorHandle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- Reverse the indexing order (... 3 2 1 0)
      ArraySetAsSeries(indicator_buffer1,true);
      //--- Get indicator values
      if(CopyBuffer(Screen01IndicatorHandle,0,0,NumberOfValues,indicator_buffer1)<NumberOfValues)
        {
         Print("Failed to copy the values ("+
                  _Symbol+"; "+TimeframeToString(Period())+") to the indicator_buffer1 array! Error ("+
                  IntegerToString(GetLastError())+"): "+ErrorDescription(GetLastError()));
         //---
         return(false);
        }
     }
//--- If the time frame of the second screen is used and the indicator handle has been obtained
   if(Screen02TimeFrame>0 && Screen02IndicatorHandle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- Reverse the indexing order (... 3 2 1 0)
      ArraySetAsSeries(indicator_buffer2,true);
      //--- Get indicator values
      if(CopyBuffer(Screen02IndicatorHandle,0,0,NumberOfValues,indicator_buffer2)<NumberOfValues)
        {
         Print("Failed to copy the values ("+
                  _Symbol+"; "+TimeframeToString(Period())+") to the indicator_buffer2 array! Error ("+
                  IntegerToString(GetLastError())+"): "+ErrorDescription(GetLastError()));
         //---
         return(false);
        }
     }
//--- If the time frame of the third screen is used and the indicator handle has been obtained
   if(Screen03TimeFrame>0 && Screen03IndicatorHandle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- Reverse the indexing order (... 3 2 1 0)
      ArraySetAsSeries(indicator_buffer3,true);
      //--- Get indicator values
      if(CopyBuffer(Screen03IndicatorHandle,0,0,NumberOfValues,indicator_buffer3)<NumberOfValues)
        {
         Print("Failed to copy the values ("+
                  _Symbol+"; "+TimeframeToString(Period())+") to the indicator_buffer3 array! Error ("+
                  IntegerToString(GetLastError())+"): "+ErrorDescription(GetLastError()));
         //---
         return(false);
        }
     }
//---
   return(true);
  }

GetTradingSignal() ve GetSignal() fonksiyonları elimizdeki işe göre değiştirilmelidir. Aşağıda, değerlendirmeniz için bu fonksiyonların kodu yer almaktadır.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Determining trading signals                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
ENUM_ORDER_TYPE GetTradingSignal()
  {
//--- If there is no position
   if(!pos.exists)
     {
      //--- A Sell signal
      if(GetSignal()==ORDER_TYPE_SELL)
         return(ORDER_TYPE_SELL);
      //--- A Buy signal
      if(GetSignal()==ORDER_TYPE_BUY)
         return(ORDER_TYPE_BUY);
     }
//--- If the position exists
   if(pos.exists)
     {
      //--- Get the position type
      GetPositionProperties(P_TYPE);
      //--- Get the last deal price
      GetPositionProperties(P_PRICE_LAST_DEAL);

      //--- A Sell signal
      if(pos.type==POSITION_TYPE_BUY && 
         GetSignal()==ORDER_TYPE_SELL)
         return(ORDER_TYPE_SELL);
      if(pos.type==POSITION_TYPE_SELL && 
         GetSignal()==ORDER_TYPE_SELL && 
         close_price[1]<pos.last_deal_price-CorrectValueBySymbolDigits(VolumeIncreaseStep*_Point))
         return(ORDER_TYPE_SELL);

      //--- A Buy signal
      if(pos.type==POSITION_TYPE_SELL && 
         GetSignal()==ORDER_TYPE_BUY)
         return(ORDER_TYPE_BUY);
      if(pos.type==POSITION_TYPE_BUY && 
         GetSignal()==ORDER_TYPE_BUY && 
         close_price[1]>pos.last_deal_price+CorrectValueBySymbolDigits(VolumeIncreaseStep*_Point))
         return(ORDER_TYPE_BUY);

     }
//--- No signal
   return(WRONG_VALUE);
  }

GetSignal() fonksiyonu, tıpkı minimum zaman aralığını belirlemede olduğu gibi, pozisyon açma koşullarıyla ilgili tüm olası harici parametre varyantlarını değerlendirir. Fonksiyon kodu aşağıda verilmektedir:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checking the condition and returning a signal                    |
//+------------------------------------------------------------------+
ENUM_ORDER_TYPE GetSignal()
  {
//--- A SELL SIGNAL: the current value of the indicators on completed bars is lower than on the previous bars
//--- Conditions for a single time frame
   if(Screen01IndicatorPeriod>0 && Screen02IndicatorPeriod<=0 && Screen03IndicatorPeriod<=0)
     {
      if(indicator_buffer1[1]<indicator_buffer1[2])
         return(ORDER_TYPE_SELL);
     }
   if(Screen01IndicatorPeriod<=0 && Screen02IndicatorPeriod>0 && Screen03IndicatorPeriod<=0)
     {
      if(indicator_buffer2[1]<indicator_buffer2[2])
         return(ORDER_TYPE_SELL);
     }
//---
   if(Screen01IndicatorPeriod<=0 && Screen02IndicatorPeriod<=0 && Screen03IndicatorPeriod>0)
     {
      if(indicator_buffer3[1]<indicator_buffer3[2])
         return(ORDER_TYPE_SELL);
     }

//--- Conditions for two time frames
   if(Screen01IndicatorPeriod>0 && Screen02IndicatorPeriod>0 && Screen03IndicatorPeriod<=0)
     {
      if(indicator_buffer1[1]<indicator_buffer1[2] && 
         indicator_buffer2[1]<indicator_buffer2[2])
         return(ORDER_TYPE_SELL);
     }
   if(Screen01IndicatorPeriod<=0 && Screen02IndicatorPeriod>0 && Screen03IndicatorPeriod>0)
     {
      if(indicator_buffer2[1]<indicator_buffer2[2] && 
         indicator_buffer3[1]<indicator_buffer3[2])
         return(ORDER_TYPE_SELL);
     }
   if(Screen01IndicatorPeriod>0 && Screen02IndicatorPeriod<=0 && Screen03IndicatorPeriod>0)
     {
      if(indicator_buffer1[1]<indicator_buffer1[2] && 
         indicator_buffer3[1]<indicator_buffer3[2])
         return(ORDER_TYPE_SELL);
     }

//--- Conditions for three time frames
   if(Screen01IndicatorPeriod>0 && Screen02IndicatorPeriod>0 && Screen03IndicatorPeriod>0)
     {
      if(indicator_buffer1[1]<indicator_buffer1[2] && 
         indicator_buffer2[1]<indicator_buffer2[2] && 
         indicator_buffer3[1]<indicator_buffer3[2]
         )
         return(ORDER_TYPE_SELL);
     }

//--- A BUY SIGNAL: the current value of the indicators on completed bars is higher than on the previous bars
//--- Conditions for a single time frame
   if(Screen01IndicatorPeriod>0 && Screen02IndicatorPeriod<=0 && Screen03IndicatorPeriod<=0)
     {
      if(indicator_buffer1[1]>indicator_buffer1[2])
         return(ORDER_TYPE_BUY);
     }
   if(Screen01IndicatorPeriod<=0 && Screen02IndicatorPeriod>0 && Screen03IndicatorPeriod<=0)
     {
      if(indicator_buffer2[1]>indicator_buffer2[2])
         return(ORDER_TYPE_BUY);
     }
   if(Screen01IndicatorPeriod<=0 && Screen02IndicatorPeriod<=0 && Screen03IndicatorPeriod>0)
     {
      if(indicator_buffer3[1]>indicator_buffer3[2])
         return(ORDER_TYPE_BUY);
     }
     
//--- Conditions for two time frames
   if(Screen01IndicatorPeriod>0 && Screen02IndicatorPeriod>0 && Screen03IndicatorPeriod<=0)
     {
      if(indicator_buffer1[1]>indicator_buffer1[2] && 
         indicator_buffer2[1]>indicator_buffer2[2])
         return(ORDER_TYPE_BUY);
     }
   if(Screen01IndicatorPeriod<=0 && Screen02IndicatorPeriod>0 && Screen03IndicatorPeriod>0)
     {
      if(indicator_buffer2[1]>indicator_buffer2[2] && 
         indicator_buffer3[1]>indicator_buffer3[2])
         return(ORDER_TYPE_BUY);
     }
   if(Screen01IndicatorPeriod>0 && Screen02IndicatorPeriod<=0 && Screen03IndicatorPeriod>0)
     {
      if(indicator_buffer1[1]>indicator_buffer1[2] && 
         indicator_buffer3[1]>indicator_buffer3[2])
         return(ORDER_TYPE_BUY);
     }

//--- Conditions for three time frames
   if(Screen01IndicatorPeriod>0 && Screen02IndicatorPeriod>0 && Screen03IndicatorPeriod>0)
     {
      if(indicator_buffer1[1]>indicator_buffer1[2] && 
         indicator_buffer2[1]>indicator_buffer2[2] && 
         indicator_buffer3[1]>indicator_buffer3[2]
         )
         return(ORDER_TYPE_BUY);
     }
     
//--- No signal
   return(WRONG_VALUE);
  }

Şimdi sadece OnInit() ve OnDeinit() fonksiyonlarında küçük değişiklikler yapmamız gerekiyor. Aşağıdaki kodda vurgulanan değişiklikleri görebilirsiniz:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- Determine the minimum time frame for the new bar check
   MinimumTimeframe=GetMinimumTimeframe(Screen01TimeFrame,Screen01IndicatorPeriod,
                                        Screen02TimeFrame,Screen02IndicatorPeriod,
                                        Screen03TimeFrame,Screen03IndicatorPeriod);
//--- Get indicator handles
   GetIndicatorHandles();
//--- Initialize the new bar
   CheckNewBar();
//--- Get the properties
   GetPositionProperties(P_ALL);
//--- Set the info panel
   SetInfoPanel();
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- Print the deinitialization reason to the journal
   Print(GetDeinitReasonText(reason));
//--- When deleting from the chart
   if(reason==REASON_REMOVE)
     {
      //--- Delete all objects relating to the info panel from the chart
      DeleteInfoPanel();
      //--- Delete the indicator handles
      IndicatorRelease(Screen01IndicatorHandle);
      IndicatorRelease(Screen02IndicatorHandle);
      IndicatorRelease(Screen03IndicatorHandle);
     }
  } 

Üçlü Ekran stratejisine dayalı alım satım sistemleri için çerçeve hazır. Bu, göstergeleri değiştirerek veya gerekirse bazı ek koşullar ekleyerek herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

 

Parametreleri Optimize Etme ve Uzman Danışmanı Test Etme

Parametre optimizasyonuna geçelim ve sonuçları kontrol edelim. Strateji Test Cihazı aşağıda gösterildiği gibi ayarlanır (üç zaman aralığından en düşük olanı belirttiğinizden emin olun):

Şekil 1. Strateji Test Cihazı ayarları

Şekil 1. Strateji Test Cihazı ayarları.

Optimizasyon için Uzman Danışman parametreleri aşağıda gösterildiği gibi ayarlanmıştır. Optimizasyon için zaman aralıkları ayarlanabilir, ancak ben bunları manuel olarak ayarlamayı tercih ediyorum.

Şekil 2. Uzman Danışman Ayarları

Şekil 2. Uzman Danışmanın Ayarları.

Optimizasyon, çift çekirdekli bir işlemcide yaklaşık 30 dakikada tamamlanmıştır. Optimizasyon Grafiği aşağıda verilmektedir:

Şekil 3. Optimizasyon Grafiği

Şekil 3. Optimizasyon Grafiği.

Maksimum denge testi sonuçları, maksimum geri kazanım faktörü test sonuçlarından daha az düşüş gösterir, bu nedenle maksimum denge testi sonuçları gösterim amacıyla kullanılır:

Şekil 4. Maksimum denge testi sonuçları

Şekil 4. Maksimum denge test sonuçları.

Şekil 5. Maksimum denge testi grafiği

Şekil 5. Maksimum denge testi grafiği.

 

Sonuç

Makale, ana fonksiyonlar mevcutsa Uzman Danışmanın oldukça hızlı bir şekilde değiştirilebileceğini göstermiştir. Sadece sinyal bloğunu ve göstergeleri değiştirerek yeni bir alım satım sistemine sahip olabilirsiniz. Makaleye ek olarak, daha fazla bireysel çalışmanız için yukarıda açıklanan Uzman Danışmanın kaynak kodlarını ve ayrıca giriş parametresi ayarlarını içeren bir set dosyasını içeren indirilebilir bir arşiv bulunmaktadır.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal makale: https://www.mql5.com/ru/articles/647

Ekli dosyalar |
ZIP indir
elderthreescreens.set (1.1 KB)
elderthreescreens.zip (20.02 KB)

Uyarı: Bu materyallerin tüm hakları MetaQuotes Ltd.'a aittir. Bu materyallerin tamamen veya kısmen kopyalanması veya yeniden yazdırılması yasaktır.

Bu makale sitenin bir kullanıcısı tarafından yazılmıştır ve kendi kişisel görüşlerini yansıtmaktadır. MetaQuotes Ltd, sunulan bilgilerin doğruluğundan veya açıklanan çözümlerin, stratejilerin veya tavsiyelerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir sonuçtan sorumlu değildir.

Bu yazarın diğer makaleleri

Son yorumlar | Tartışmaya git (3)
Jaret
Jaret | 29 Eyl 2014 saat 13:52

Makale için teşekkürler!

Bu uzmanı 0.1 lot sınırlaması olan hesapta kullanmak mümkün mü? ECN hesabı değil. ECN'de denedim - en azından makalede olduğu gibi testler gayet iyi görünüyor, anlıyorum, bu uzun zaman önce yayınlandı, ancak şaşırtıcı bir şekilde forumda hiçbir tartışma yok!

Testler ECN hesabında mükemmel çalışıyor!
Gleb77
Gleb77 | 8 Şub 2015 saat 10:54
MetaQuotes:

Yayınlanan makale MQL5 Tarifler - "Elder's Three Screens" tipi bir ticaret sistemi için bir şema geliştirme:

Yazar: Anatoli Kazharski

Uzman Danışmanı test etmeyi denedim. İşlem yok. Sorun nedir?
parasite
parasite | 14 Şub 2015 saat 19:54

Makale ilginç... ama

i) uygulanan strateji Elder'ın Üçlü Ekranı değil. Elder'ın önerisi eski Gelgit, Dalga ve Dalgalar prensibine dayanıyordu: Bir gelgit bul, bir Dalga bekle ve Dalgalarla git. Sizin uyguladığınız şey bu değil.

ii) Her bir zaman dilimi göstergesi olarak 3 basit MA kullanır ve yalnızca değeri değerle karşılaştırır, ki bu gerçekçi değildir.

MQL5 Tarif Defteri: Çok Para Birimli Uzman Danışman - Basit, Sade ve Hızlı Yaklaşım MQL5 Tarif Defteri: Çok Para Birimli Uzman Danışman - Basit, Sade ve Hızlı Yaklaşım
Bu makale, çok para birimli bir Uzman Danışman için uygun olan basit bir yaklaşımın uygulamasını açıklayacaktır. Bu, aynı koşullar altında, ancak her bir sembol için farklı parametreler ile test/alım satım için Uzman Danışmanı kurabileceğiniz anlamına gelir. Örnek olarak, gerekirse kodda küçük değişiklikler yaparak ek semboller eklenebilecek şekilde iki sembol için bir model oluşturacağız.
ZigZag Göstergesi: Yeni Yaklaşım ve Yeni Çözümler ZigZag Göstergesi: Yeni Yaklaşım ve Yeni Çözümler
Makale, gelişmiş bir ZigZag göstergesi oluşturma imkanını incelemektedir. Düğümleri tanımlama fikri, Zarflar göstergesinin kullanımına dayanmaktadır. Tüm ZigZag düğümlerinin Zarf bantlarının sınırları içinde yer aldığı bir Zarflar serisi için belirli bir giriş parametresi kombinasyonu bulabileceğimizi varsayarız. Bunun sonucunda, yeni düğümün koordinatlarını tahmin etmeye çalışabiliriz.
MQL5 Tarif Defteri Sınırsız Sayıda Parametreye Sahip Çok Para Birimli Uzman Danışman Geliştirme MQL5 Tarif Defteri Sınırsız Sayıda Parametreye Sahip Çok Para Birimli Uzman Danışman Geliştirme
Bu makalede, sınırsız sayıda parametreye izin verirken, bir alım satım sisteminin optimizasyonu için tek bir parametre seti kullanan bir model oluşturacağız. Sembol listesi, standart bir metin dosyasında (*.txt) oluşturulacaktır. Her sembol için giriş parametreleri de dosyalarda saklanacaktır. Bu şekilde, bir Uzman Danışmanın giriş parametrelerinin sayısı üzerindeki terminal kısıtlamasını aşabileceğiz.
MQL5 Tarif Defteri: Uzman Danışmanlarda Alım Satım Koşullarını Belirlemek için Göstergeleri Kullanma MQL5 Tarif Defteri: Uzman Danışmanlarda Alım Satım Koşullarını Belirlemek için Göstergeleri Kullanma
Bu makalede, MQL5 Tarif Defteri serisinin önceki makalelerinde üzerinde çalıştığımız Uzman Danışmanı değiştirmeye devam edeceğiz. Bu sefer Uzman Danışman, değerleri pozisyon açma koşullarını kontrol etmek için kullanılacak göstergeler ile güçlendirilecektir. Renk katmak için, üç alım satım göstergesinden birini seçebilmek için harici parametrelerde bir açılır liste oluşturacağız.