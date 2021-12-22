Yeni Müşteriler İçin Birkaç İpucu

Giriş

Genellikle çeşitli ünlü kişilere atfedilen meşhur bir söz vardır: "Hata yapmıyorsan, hiçbir şey yapmıyorsun demektir." Aylaklığın kendisinin bir hata olduğunu düşünmedikçe, bu ifadeye itiraz etmesi zor. Ancak gelecekteki hatalarınızın sayısını en aza indirmek için her zaman geçmişteki hatalarınızı (kendinizin ve başkalarının) analiz edebilirsiniz. Aynı ad hizmetinde işler yürütülürken ortaya çıkabilecek olası durumları gözden geçirmeye çalışacağız.

Amacımız bunu, mümkün olduğunca objektif hale getirmek olacaktır. Durum ne olursa olsun, bu, yürüten tarafın - geliştiricinin - bakış açısını temsil edecektir. Gerçek durumlara geçmeden önce, aşağıdakileri belirtmem gerekiyor:

Gerçek adlar, takma adlar, resimler ve diğer görsel materyallerle olan benzerlikler rastlantısaldır. Aşağıda belirtilen tüm iddialar ve istatistiksel hesaplamalar, bu makalenin yazarının kişisel görüşünü temsil eder ve bunların mutlak gerçek olduğunu iddia etmez.



1. İşler Hizmeti - Neden Buna İhtiyacımız Var?



İşler hizmetini kullanmak veya kullanmamak, herkesin kendi başına vereceği bir karardır. Bence kesinlikle kullanılmalı. Ve aşağıda bununla ilgili birkaç düşünce açıklanmıştır. Müşteri ile yürüten taraf arasındaki etkileşimde ortaya çıkabilecek ana sorunları göz önünde bulundurarak şunları vurgulayabiliriz:

Yürüten tarafın müşterinin beklediğinden tamamen farklı bir çıktı verdiği, net olmayan veya belirsiz gereklilikler spesifikasyonu (RS);

Müşterinin, işi yapmadan veya yalnızca bir kısmını yapmadan ön ödemeyi alabilecek yürüten tarafça aldatılacağından korkması;

Kararlaştırılan tutarın kalan kısmını ödemeden bitmiş işi alabilen müşteri tarafından yürüten tarafın aldatılacağı korkusu;

Her ikisinin de haklı olduklarından %100 emin oldukları ve hiçbir şekilde uzlaşma yoluna gitmeye istekli olmadıkları tartışmalı (genellikle çıkmaz sokak) durumların ortaya çıkması.

Yukarıdaki durumlardan son üçü tamamen çözülebilir; belirsiz RS sorunu da ele alınabilir. Temelde tek bir zayıf nokta vardır - Müşterinin/yürüten tarafın bazı ekstra hamleler yapması ihtiyacı - sipariş verme, ödemeyi aktarma, ara ilerleme aşamalarından geçme vb. Ama bunun, bu gönül rahatlığı ve paranın boşa gitmeyeceğine ve işin yapılacağına dair güvence için ödenmesi gereken küçük bir bedel.



Sonunda İşler hizmetini kullanmaya ve bir göstergenin, EA'nın veya bir script dosyasının geliştirilmesi veya değiştirilmesi için bir sipariş vermeye karar verdiniz. Sizden aşağıdakiler konusunda bilgi sahibi olarak yola çıkmanız beklenmektedir: İşler Hizmetini Kullanma Kuralları. Henüz yapmadıysanız, şimdi bu küçük bilgi boşluğunu doldurmanın zamanı geldi.

Ayrıca "Expert Advisor Nasıl Sipariş Edilir ve İstenen Sonuç Nasıl Elde Edilir?" ve "MQL5 ve MQL4'te Alım Satım Robotu Nasıl Sipariş Edilir?" makalelerini dikkatlice okumanız önerilir - Tüm bunlar, ciddi ve verimli bir iş yapma havasına girmenize yardımcı olacaktır, sonuçta siz ciddi bir kişi, gelecek vaat eden veya köklü bir yatırımcısınız. Zira bu iş, dikkatli ve titiz bir yaklaşım gerektirir.



2. Yaygın Sipariş Türleri



Sorunlu durumlarla sıklıkla ilişkilendirilen en yaygın sipariş türlerini sınıflandırmaya çalışalım. Kapsamlı olduğu iddia edilmeksizin, liste aşağıdaki sipariş türlerini içermektedir.



2.1. Forex çok kolaydır

Ne istediğini gerçekten bilmeyen ve her şeyin nasıl işlemesi gerektiğine ilişkin çok az bilgisi olan bir müşteri. Kural olarak, bu, az buçuk bilgi edinen ve Forex'in çok kolay olduğunu düşünen, Forex'te yeni olan bir kişi olacaktır. İki kesişen МА içeren grafiğin uygun bir bölümünü belirleyerek ve bunun üzerine MACD ekleyerek (bunların aslında aynı iki МА olduğunu fark etmeden), tek hamlede çok miktarda para kazanmaya başlamak için yalnızca bir Expert Advisor formunda kodlanması gereken iyi bir alım satım sistemi bulduğuna inanıyor.

Bu tür müşteriler tarafından verilen siparişler kabaca aşağıdaki gibidir: "Basit Expert Advisor", "Basit gösterge" ve "basit" ve "karmaşık olmayan" sözcüklerini içeren diğer varyasyonlar. Buna göre, sunulan ödeme tutarı 10-20 kredidir. İşler hizmeti, daha az teklif verilmesine izin vermez.

Böyle bir müşteriyle konuşurken, kendisinin acemi olduğunu ve siparişinin saçma olabileceğini ve hatta uygun şekilde fiyatlandırılmadığını dahi nadiren kabul ederdi. Bazı nedenlerden dolayı, İngilizce konuşan kişiler bunu hemen kabul etme ve hatta sistemin işleyişiyle ilgili bir miktar tavsiye isteme eğilimindedirler.

Burada verilebilecek tek tavsiye, İşler hizmetini kullanmaya başlamadan önce sisteminizi daha uzun aralıklarla (en az 1 yıllık bir zaman diliminde) manuel olarak test etmenizdir. Alternatif olarak, bu, alım satım işlemlerini açmak/kapatmak için mevcut Expert Advisor'lar kullanılarak test cihazının görsel modunda test edilebilir (örneğin Trading SIMULATOR 2 veya test için özel programlarda).

2.2. Göstergelerin ücra köşeleri

Yeni başlayanların bir diğer uç özelliği, bazen birbirini dışlayan sinyaller üreten çok sayıda çeşitli göstergeyi kullanmalarıdır. Bir gösterge penceresinde farklı ölçeklerde (bazen birkaç derece farklı olabilir) bir dizi göstergenin bir kombinasyonunu kullanmak ve bunlar arasındaki geçişleri gösteren sinyalleri izlemek de popülerdir. Ve bu eğilimde olanlar yalnızca Forex'e yeni başlayanlar değil.

Bunun mümkün olmadığını açıklamaya yönelik tüm girişimler, sürekli bir anlayış eksikliği ve bunu ABC kadar kolay hale getiren bir programcıya yapılan soyut referanslar vb. Bununla birlikte, terminali kullanmak için ne kadar az zaman harcanırsa, anlayış eksikliği o kadar kalıcı olur - Burada, bir ters orantılılık var gibi görünüyor.

Böyle bir gösterge kombinasyonuna bir örnek verelim. 0 ile 100 arasında normalize edilmiş bir aralık içeren RSI ile normalize edilmemiş bir aralık (birden önemli ölçüde çok küçük olan 0'dan bilinmeyen bir değere kadar) içeren ATR alın. ATR, bir sonraki çubukta aşağıdan yukarıya doğru RSI'yı geçtiğinde SATIN AL'a gireceğiz. Aşağıdaki resimdeki gri dikdörtgen (Şek. 1), ortaya çıkan bir al sinyalini temsil etmektedir.

Bunu, dikey noktalı bir çizgi ile işaretleyeceğiz ve sonra ne olacağını göreceğiz.







Şek. 1. Ortaya çıkan AL sinyali

Bir sonraki resim (Şek. 2), al sinyalinin hala orada olduğunu ve hatta daha da güçlendiğini, ancak bir nedenden dolayı sola kaydığını göstermektedir (zaman eksenindeki dikey noktalı çizginin pozisyonu değişmeden kalmıştır). Görünüşe göre, daha önce girmeliydik. Burada bir terslik var.







Şek. 2. Hala orada olan AL sinyali



Üçüncü resim (Şek. 3) tamamen kafa karıştırıcı; bu resim sinyalin gittiğini ve sanki hiç var olmamış gibi ortadan kaybolduğunu göstermektedir. Bunlar, ölçeklendirmenin sonuçlarıdır (tümünün aynı anda görülebilmesi için farklı değer aralıklarına sahip birkaç göstergenin aynı grafikte gösterilmesi gerektiğinde).







Şek. 3. Sinyal ortadan kayboldu



Bir diğer yaygın durum ise bir göstergenin geçmiş üzerinden performans sonuçlarına bakıldığında yanılsamaya kapılmaktır. Değişen fiyata bağlı olarak çok sayıda göstergenin okumalarının değiştiği ve nihai değerlerinin, pozisyon açmak için gerçekten çok geç olabileceği durumlarda, grafikte birkaç çubuğun tamamlanmasıyla oluştuğu konusunda net bir anlayış yoktur. Bu, "yeniden çizim"dir. Böyle bir göstergenin grafik örneği muhtemelen Zig Zag olacaktır.

Böyle bir müşteriyle yapılan görüşmeler tıpkı karanlık bir odada kayıp bir kara kediyi bulmak için harcanan zaman gibi çok uzun sürebilir, her iki tarafın sabrının izin verdiği ölçüde devam edebilir ve gerçek bir psikolojik test haline gelebilir.



Çok basit bir ipucu var; dinamiklerdeki göstergeleri izleyin. Zaman ve/veya fiyat ekseni boyunca grafik ölçeğini değiştirirken sinyallerin kaybolup kaybolmadığını kontrol edin. Fiyat değiştiğinde bir göstergenin eğrisi veya histogramı önceki çubuklarda farklı mı görünüyor? Gösterge kümenizi grafiğe bırakarak onu, test cihazının görsel modunda kolayca kontrol edebilirsiniz. Örneğin terminalde sağlanan herhangi bir Expert Advisor burada kullanılabilir.



2.3. Manuel sistem otomasyonu

Bu, en karmaşık türlerden biridir. Kişi köklü ve başarılı bir yatırımcı olabilir, ancak sistemini bir algoritma biçiminde sunmaya çalışırken veya grafiğin her çubuğunu fiyat ve gösterge değerlerinin özellikleriyle açıklamaya çalışırken kafası karışır. Bunun nedeni, alım satımının sezgiye dayanmasıdır; yani alım satım bilgilerinin işlenmesi bilinçaltında gizlenir ve çıktı olarak yalnızca nihai sonuç üretilir. Böyle bir yatırımcı, sonucun nasıl elde edildiğini gerçekten bilmez.

Sistem şekillendirmesi başarısız olursa, en iyi seçenek alım satım sürecini kademeli olarak otomatikleştirmek olacaktır. Herhangi bir sistem standart öğelerden (pozisyon açma/kapatma/talimatlar, risk kontrolü, pozisyon yönetimi vb.) oluşur. Çalışmanızı aşamalara ayırın ve her aşamayı ayrı ayrı ele alın. Kademeli olarak, adım adım alım satım süreci neredeyse tamamen otomatik hale gelebilir.

İkinci seçenek, tam otomatik bir alım satım sistemi fikrini derhal bir kenara bırakıp yarı otomatik bir sistem geliştirmeye odaklanmaktır. Bu, kabaca şu şekilde genelleştirilebilir: Yatırımcı, pozisyonların nerede ve ne zaman açılması gerektiğine karar verirken, kalan iş Expert Advisor tarafından yapılır. Alternatif olarak, belirli koşullara bağlı olarak, girişe izin verilen zaman ve/veya fiyat aralığını belirleyebilirsiniz; ardından Expert Advisor, belirtilen aralıklarda pozisyon açmak için bu koşulları izleyecektir.

Bu nedenle, iki yaklaşımın uygulanması en uygun olacaktır. İlki, rutin alım satım işlemlerinin çoğunu işleyecek yarı otomatik bir sistem geliştirmekle başlamaktır. Ve ikinci yaklaşım, işinizi birkaç aşamaya ayırmaktan ibarettir. Bunlardan her biri, Expert Advisor'ın nihai sürümüyle sonuçlanan ayrı bir etkinliği temsil etmelidir. Yukarıdaki iki yaklaşımın bir kombinasyonu da mümkündür.

2.4. Çay yapmak için Expert Advisor Almak

Ara sıra, alım satımla doğrudan ilgili işlevlerin listesinin RS'nin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturduğu siparişler ortaya çıkıyor. Ana bölüm ise, bilgisayar durumunun ve ağının izlenmesi, SMS ve e-postaların gönderilmesi, en ufak arızalar da dahil olmak üzere çeşitli arızaların ve Expert Advisor'ın çevresindeki ortamda meydana gelen değişikliklerin takip edilmesini içerir. Sahibine sunulan yukarıdakilerin tümünün sesli bildirimi ile doldurun.



Elbette tüm bunlar, hem müşterinin hem de yürüten tarafın istekli olması koşuluyla mümkündür. Ancak müşteriler, bu işlevlerin uygulanması için para yatırmaları söz konusu olduğunda, genel olarak oldukça isteksizdir. Peki Expert Advisor'ın gerçekten tümünü kapsaması gerekiyor mu? Böyle olması gerektiğini düşünmüyorum. Böyle bir Expert Advisor zaten herhangi bir şekilde, kesinlikle bağımsız olarak çalışamayacaktır - Ölümcül hata diye bir şey vardır (örneğin uzun süreli elektrik kesintisi).

Bu nedenle, Expert Advisor'a atanan işlevler makul ölçüde sınırlandırılmalıdır. Yalnızca gelişimi için daha az para gerekmeyecek, aynı zamanda daha az işlev daha az hataya yol açacağı için Expert Advisor'ın daha güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır.



2.5. Bunu yap, ne olduğunu bilmiyorum

Bu iyi bilinen ifadenin ilk kısmı, "oraya git, neresi olduğunu bilmiyorum", genellikle işin sonunda müşteri ve yürüten taraf tarafından birbirine karşı kullanılır. Alım satım sisteminin bu şekilde yeterince iyi planlanmamış olması nedeniyle, müşteri bir Expert Advisor (veya bir gösterge) geliştirme sürecinde RS'de değişiklikler, eklemeler ve çıkarmalar yapmaya başlar.

Bence, bu tip bir değişiklik programlama açısından fazla çaba gerektirmiyorsa, bu, oldukça kabul edilebilir. Çok küçük bir ayrıntı gözden kaçabilir veya unutulabilir. Ancak, bu, genellikle müşteri için çok önemli görünmeyen, ancak aslında Expert Advisor'ın önemli bir bölümünde bir değişiklik gerektiren değişikliklerle ilgilidir. En önemlisi, bu tür değişiklikler program mantığının değiştirilmesini gerektirir. Yaygın örneklerden biri, Expert Advisor'ın piyasa talimatlarını açmak yerine bekleyen talimatları açması veya bunun tersini yapmasıdır.



Burada verilebilecek tek tavsiye, hem yürüten taraf hem de müşteri (tuhaf gelebilir) için RS hakkında tam bir netlik aramaktır. RS'nin değiştirilmesi bazen işin kendisinden daha fazla zaman alabilir. Ve bunun normal olduğuna inanıyorum; zira hedeflerin belirlenmesi de işin bir parçasıdır.



3. İdeal RS Neye Benziyor?



Bazı soyut geliştirmeler için gereklilikler spesifikasyonunun yapısından bahsetmişken, ideal RS hemen hemen aşağıda belirtildiği gibi olabilir:

3.1. İşletim ortamı

Gerekli bir geliştirme için terminal (MetaTrader 4/MetaTrader 5). Bu en önemli şey genellikle RS'de ve hatta bir sipariş konusunda ihmal edilir. Bu, her geliştiricinin MQL5 dili hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı veya tam tersine, ilk önce MQL4'ü öğrenmeden MQL5'e geçmiş olabileceği gerçeği nedeniyle sipariş konusunda belirtilmelidir.

3.2. Geliştirmenin uygulanacağı Ticari İşlem Merkezi/Aracı

Bu bilgi, esas olarak EA'ları (veya alım satım script dosyalarını) geliştirirken gereklidir. Çeşitli özellikler olabilir: Talimatların uygulanmasındaki farklılıklar, minimum/maksimum lot boyutu, gecelik pozisyonlar, fiyat tekliflerindeki basamak sayısı, hesap para birimi, hafta sonu fiyat teklifleri ve işlenmelerinin gerekip gerekmediği, sabit veya dalgalı spread, yeni çubukların açılışına veya ticklere dayalı çalışma vb.

Müşteri tarafından DC/Broker ile geliştiriciye daha sonra sağlanacak beklenen hesap para biriminde bir demo hesabı açması en iyisi olacaktır. Bu gereklidir; zira bazı DC'lerde (örn. Oanda) bir demo hesabı açmak için dahi, web sitelerine belirli formları vb. doldurarak kaydolmanız gerekir. Geliştiriciye zaman kazandırın. Bu, hata ayıklama ve test çalışmalarında gerekli olabilir.

3.3. Geliştirmenin gerçek bir hesap için mi yoksa yalnızca bir test/demo hesabı için mi amaçlandığı

Fark, aslında çok önemlidir. Testte çalışma hızı son derece önemliyken (bu, optimizasyon süresini etkiler), farklı bağlantı hatalarında Expert Advisor'ı eski haline döndüren hata işleme ve kurtarma mekanizması, terminalin yeniden başlatılması vb. gerçek bir hesapla ilgilenirken bir önceliktir. Bununla birlikte, Expert Advisor'ı gerçek bir hesap için test etme hızı, birkaç düzine kat daha yavaş olmasa da birkaç kat artabilir. Yine, bu, geliştirme maliyetini yukarı veya aşağı yönde büyük ölçüde etkileyecektir.

İşte o zaman kendinize şunu sormalısınız: Gerçek bir hesap için gerçekten bir Expert Advisor'a ihtiyacım var mı? Geliştirme deneysel ise ve algoritma nihai olarak ayarlanmadıysa ve muhtemelen değiştirilip revize edilecekse, gerçek bir hesap göz önünde bulundurularak sipariş vermenin bir anlamı yoktur. Ayrıca, optimizasyonun önemli ölçüde daha yavaş çalışmasına neden olması da olumsuzdur. Algoritma üzerinde çalışıldıktan sonra, gerçek bir hesap için bir devam geliştirme siparişi verilebilir. Bu, pahalı olmayacaktır.



3.4. İşlem algoritmasının açıklaması

Tercih edilen adları ve varsayılan değerleri belirten harici parametrelerin (kullanılması bekleniyorsa) geçici bir listesinin sağlanması da tavsiye edilir. Tüm bunlar, bir geliştirici için rutin çalışma aşamalarını önemli ölçüde hızlandırır ve gereksiz sorular sormaktan ve müşteriden açıklama istemekten kaçınmaya yardımcı olur.

3.5. Görüntülenen bilgi türü

Müşterinin istediği her şey görüntülenemeyeceği için bu belirtilmelidir. Ve bunun daha sonra yapılmasındansa, RS tamamlanmadan açıklığa kavuşturulması daha iyidir. Bir Expert Advisor'ın veya göstergenin çalışması sırasında bir şeyin görüntülenmesi bekleniyorsa, yaklaşık bir biçim sağlanması ve bu işlem için beklenen grafik arka plan renginin (siyah, açık, beyaz veya herhangi bir başka) belirtilmesi önerilir.

İşlem algoritmasının daha iyi açıklanması için çizimler gerekiyorsa, bunlar sağlanmalıdır. İlgili açıklamalarla desteklenen bir çizim, birkaç sayfa düz metinden daha basit ve daha net bir algoritma fikri verebilir.



Düzgün hazırlanmış bir gereklilikler spesifikasyonu, geliştirmenin başarılı bir şekilde tamamlanması ve beklenen sonucun elde edilmesi için şüphesiz çok önemlidir. Bu nedenle, RS'nizdeki noktaları detaylandırırken zamandan tasarruf etmeye çalışmayın. Bu çabalarınız karşılığını geliştirme sırasında alacaksınız.

3.6. Muhtelif

Burada çoğunlukla genel şartları ve gereklilikleri bulabilirsiniz. Son çalışma aşamasının tamamlanması, kaynak metinde genişletilmiş yorumlar, hata düzeltme garanti süresi ve diğer gerekliliklerin tamamlanmasından sonra kaynak metin (kod) sağlanması gerekli olabilir.



4. Hata Ayıklama ve Test Hakkında Birkaç Söz



Bu, bir gösterge veya Expert Advisor tarafından fiilen gerçekleştirilen işlevlerin RS'de listelenen işlevlere göre kontrol edildiği aşamadır. Bildiğiniz gibi, Murphy'nin Bilgisayar Programlama Kanunlarından biri şu şekildedir: Her programın en az bir hatası vardır. Bu noktanın bir sonucu da var: Tespit edilen ve düzeltilen her hata sonuncusu ama bir tanedir. Bu elbette bir şaka ama karmaşık programlar (hem Expert Advisor'lar hem de göstergeler) söz konusu olduğunda yukarıdaki "yasa" gerçeklerden uzak değildir.

Bu nedenle, başka bir sonuca varılabilir: İşin teslim edilmesinden ve kabul edilmesinden sonra bir veya daha fazla hata tespit edilir edilmez, geliştiricinin kötü niyetinden ve yetersizliğinden şüphe etmemelisiniz. Yürüten tarafın sunduğu hizmetin kalitesinin öncelikle çalışma sırasında tespit edilen hataların hızlı ve etkili bir şekilde giderilmesiyle belirlendiğine inanıyorum.



Bence, birden fazla mantıksal koşul ve dallanma ile algoritmaları uygulayan karmaşık çözümleri test ederken artımlı geliştirme/test etme en uygunudur. Sorun, müşteri ve yürüten taraf tarafından kademeli olarak çözülecek/test edilecek mantıksal olarak bağımsız birkaç parçaya bölünmelidir. Son aşamada, test, daha önce test edilen parçalar arasındaki etkileşimle ilgilidir ve bir bütün olarak çalışır.



Karmaşıklık/basitlik kavramı kesinlikle özneldir ve büyük ölçüde yürüten tarafın deneyimine ve müşterinin işin tüm nüanslarını anlamasına bağlıdır. MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 tarafından sağlanan test yöntemleri ve teknikleri oldukça çeşitlidir; hatta bazı müşterilerin test cihazındaki geçmiş veriler üzerinde bir Expert Advisor çalıştırma olasılığı hakkında hiçbir fikri yoktur (unutmadan - bununla geçmişte karşılaştım). Ancak en önemlisi, test cihazının görsel test modunda kullanılabilir olmasıdır.

Bu, bir göstergenin veya Expert Advisor'ın, yürütülen alım satım işlemleri ve görüntülenen bilgilerle temsil edilen performans sonuçlarını görsel olarak izleyerek yalnızca birkaç dakika içinde hızlı modda alınan geçmiş fiyat teklifleri üzerinde test edilebileceği en güçlü ve kullanışlı test yöntemlerinden biridir. Belirli bir alım satım işleminin ayrıntılarını analiz etmeniz için size zaman tanımak için fiyat teklifleri görünümü yavaşlatılabilir veya hatta geçici olarak askıya alınabilir.

Test cihazındaki testin ardından Expert Advisor'ı bir demo hesabında çalıştırarak çalışma verimliliğini doğrulayabilirsiniz. Bir demo hesapta bir buçuk günlük gerçek zamanlı çalışma, bundan tamamen emin olmak için genellikle yeterlidir. Her zaman çok uzun zaman dilimlerinin (bir hafta veya daha fazla) kullanılmaması koşuluyla.

5. Tespit Edilen Hataları Tanımlama



Müşteri tarafından tespit edilen hataların en uygun şekilde tanımlanmasıyla ilgili birkaç noktaya değinmek istiyorum. Hataların nasıl tarif edilmemesi gerektiğine dair uç örneklerden bahsetmişken, şöyle bir şey örnek verelim: "Expert Advisor'ınız çalışmıyor, çok pozisyon açması gerekirdi ama bir tane dahi açmadı."

Enstrüman, zaman dilimi, parametre kümesi vb. hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadan, geliştirici yalnızca istemci terminalinde neler olduğunu tahmin edebilir.

Bence, tespit edilen hatalar/eksiklikler en iyi şekilde grafik görselleri kullanılarak tanımlanır. MetaTrader 4 ve MetaTrader 5, grafiği bir görüntü dosyası olarak kaydetme seçeneği sunar - MT4'te GIF ve BMP olarak ve МТ5'te GIF, BMP ve PNG olarak. PNG, görüntünün netliğini tamamen koruduğu için tercih edilen bir biçimdir.



Görüntü netliği, kaydedilen grafiğin çizgilerinin, çubuklarının ve sayısal değerlerinin pozisyonunu doğru bir şekilde değerlendirmek için çok önemlidir.

МТ4 terminalinde, bu, hemen hemen aşağıda gösterildiği gibi görünür (Şek. 4). Bunu yapmak için, terminalde gerekli grafiğe sağ tıklayın; bir açılır menü görüntülenecektir.







Şek. 4. Grafik görüntüsünü dosyaya kaydetme



МetaТrader 5'te de benzer bir prosedür vardır; menüde aynı komut, Görüntü olarak kaydet seçilidir, ancak içerdiği komutlarda biraz farklıdır.

Menü komutu seçildiğinde, kaydedilecek görüntünün çözünürlüğünü ve alanını ayarlamak için ek bir iletişim kutusu görünecektir. Bu, aşağıda Şek. 5'te gösterilmiştir:





Şek. 5. Kaydedilecek görüntünün parametrelerinin ayarlanması



Yalnızca grafik içeren bir pencerenin görüntüsünü kaydetmek için Etkin grafik (hiçbir değişiklik yapmadan) öğesini seçin. Aktif çalışma alanı seçeneğinin seçilmesi, birkaç grafiğin aynı anda gösterilmesi gerektiği durumlarda bazen yararlı olabilecek tüm terminal penceresinin görüntüsünün kaydedilmesine neden olacaktır.

Kaydedilen görüntünün kalitesini bozabileceği için aktif grafiğin çözünürlüğünün değiştirilmesi önerilmez.



Görüntü ayrıca Alt+PrtScr kısayol tuşu veya yalnızca PrtScr kullanılarak da kaydedilebilir; bu da mevcut pencerenin bir görüntüsünün veya tüm ekran görüntüsünün bir grafik düzenleyicisinde daha ayrıntılı olarak ele alınması için panoya kaydedilmesine olanak tanır.



Daha sonra ortaya çıkan grafik dosyasını bir grafik düzenleyicisinde açabilir ve (gerekirse) düzenleyebilirsiniz; örneğin, grafiğin ilgili yerlerine olası bir hatayla ilgili bir metin notu ekleyebilirsiniz. Düzenlemenin en kolay yolu, Windows ile birlikte gelen Paint grafik düzenleyicisini kullanmaktır. Ancak bu bir zevk ve alışkanlık meselesidir.



6. RS'de Gizli Tuzaklar

Genellikle, çeşitli nedenlerle ortaya çıkarlar: Menkul kıymetler borsasında ve Forex'te fiyatlandırmanın tüm nüanslarının anlaşılmaması, zaman ekseni ve fiyat ekseni boyunca ölçeklendirme özelliklerinin dikkate alınmaması vb. Geliştiricinin RS'yi tartışırken bu noktalara dikkat edip etmeyeceği veya resmi bir yaklaşım seçip seçmeyeceği, büyük ölçüde niteliklerine ve piyasa alım satımının özelliklerine ilişkin bilgisine bağlıdır. Ve elbette ki, bu, dürüstlükle de ilgilidir.

Halk sanatının mecazi anlatımlarını kullanarak, bir RS yazarken müşteri, gerçek bir döviz piyasası veya finansal piyasadan ziyade genellikle "vakumda küre şeklinde bir ineğin" davranışını dikkate alır ve böylece fiyat serisi davranışını son derece idealleştirir.



6.1. Fiyat değişikliklerinin ayrıklığı



Aşağıdaki pratik örneğe bir göz atalım. Gereklilikler spesifikasyonundaki bir cümle büyük ölçüde şu etkiye sahiptir: Fiyat harici parametre tarafından belirlenen değere ulaştığında, bir satın alma pozisyonu açın. Bu konuda hiçbir soru sorulmayacağı düşünülür - Bir fiyat vardır, değer belirlenir, yalnızca bir tetikleyici koşul yazın ve hepsi bu kadar.

Burada gözden kaçan tek "önemsiz şey", fiyatın grafikte kesintili bir şekilde (bir noktadan diğerine) hareket etmesi ve sürekli olmamasıdır. Ekranda görebilmemiz için Grafiği kesik çizgi olarak göster terminal seçeneğinin etkinleştirilmesi fiyat hareketini sürekli hale getirmeyecektir. Grafikteki gerçek fiyat serisi yine de ayrık noktalardan oluşacaktır.

Bu, aşağıdaki tick grafiği örneğiyle (kabataslak bir biçimde) gösterilebilir.





Şek. 6. Ayrık fiyat değişikliği



Belirtilen fiyat değeri yatay düz çizgi olarak gösterilirken kırmızı ve mavi noktalar gözlemlenen gerçek fiyat değerlerini temsil etmektedir. Grafiğe yakından bakarsanız, teknik olarak fiyatın hiçbir zaman belirtilen düzeye ulaşmadığını görebilirsiniz. Yani, orijinal RS'nin mantığına göre koşul hiçbir zaman karşılanmamıştır.



Önemli bir not: Tüm fiyat karşılaştırmaları bir noktaya kadar doğru tutulacaktır. Örneğin, enstrüman fiyat teklifleri ondalık noktadan sonra beş basamağa sahipse, bir nokta 0,00001'e eşittir; bu, yapılacak fiyat karşılaştırmaları için doğruluk olacaktır. Fiyat değişikliğinin ayrıklığının birden fazla nokta olduğu enstrümanlar (ör. küçük vadeli işlem sözleşmeleri) olduğunu da unutmamalısınız.



Dolayısıyla, fiyatın belirtilen düzeye ulaştığını görebilsek de, sağlanan RS'de belirtilen koşul hiçbir zaman karşılanmamıştır. RS'de sunulan idealist fiyat anlayışını gerçeğe uygun hale getirmek için şunları yapmalısınız: Mevcut düzeye üst ve alt olmak üzere iki limit ekleyin. Bunlar, yukarıdaki Şekil 6'da kesik çizgi olarak gösterilmişitr. Bu limitlerin aralığı belirli bir alım satım sistemine bağlıdır. Çoğu durumda, 2-3 birim ortalama spread yeterli olacaktır.

Daha sonra kesik çizgiler arasındaki alana giren tüm noktalar belirtilen değere ulaşmış olarak kabul edilecektir. Bunlar, yukarıdaki şekilde yeşil renkle çevrelenmiştir.



RS'imize geri dönelim ve onu şu şekilde değiştirelim: Fiyat, artı/eksi delta harici parametresi tarafından belirlenen değere ulaştığında, bir satın alma pozisyonu açın. Şimdi çok daha iyi.

Aracının sunucusuyla olan bağlantının her an kopabileceği gerçeğiyle ilgili olarak dikkate alınması gereken başka bir nokta daha vardır. Bağlantı tekrar sağlanana kadar fiyat, belirtilen düzeyden yukarı veya aşağı herhangi bir mesafe gidebilir. Bu alan (aracı sunucusuyla bağlantının kesildiği) yukarıdaki Şekilde pembe dikdörtgenle gösterilmiştir. Açıkçası, bu tür bir durum RS'de de dikkate alınmalıdır.



RS'imizi bir kez daha değiştirelim: Önceki fiyat değeri eksi delta harici parametresi tarafından ayarlanandan düşük olduğunda ve mevcut değer artı/eksi delta harici parametresi tarafından belirlenen değer aralığı içinde olduğunda, aralarındaki zaman aralığının belirtilenden büyük olmaması koşuluyla bir satın alma pozisyonu açın. Şimdi her şey doğru.

6.2. Tam olarak belirtilen bir zamanda tetikleme

Bir RS şu şekildedir: Harici parametre tarafından belirlenen zamanda fiyattan belirli bir mesafede bekleyen iki alış ve satış talimatı vermek. Burada iki tür terminal arasındaki farkı görmeniz gerekir - МТ4 ve МТ5. MetaTrader 5, zamanlayıcıyı minimum bir saniyelik ayrıklıkla ve aynı zamanda geri sayım doğruluğuyla kullanmaya izin verirken, MetaTrader 4'ün MQL4 dili bir zamanlayıcı sağlamaz.

Bu nedenle, МТ4'te standart bir zaman geri sayımı için genellikle Expert Advisor veya göstergenin kullanıldığı enstrümanın gelen fiyat ticklerinin zamanını kullanırız. Tickler düzenli olarak görünmediği ve ardışık tickler arasındaki zaman aralıkları, aktif olmayan bir piyasada birkaç düzine saniye, hatta bazen dakikalar oluşturacak şekilde oldukça geniş olabileceği için, belirli bir zamanda talimatları tetiklemede mutlak bir doğruluğu garanti edemeyeceğimiz ortaya çıkmaktadır. МТ4'teki diğer bir standart zaman geri sayımı yöntemi, geliştirme için oldukça elverişsiz olan ve birçok dezavantajı olan döngülü bir Expert Advisor kullanmaktır.



Dolayısıyla, RS'nin bu kısmının şu şekilde değiştirilmesi daha iyi olur: Belirtilen hata ile harici parametre tarafından belirlenen zamanda fiyattan belirli bir mesafede bekleyen iki alış ve satış talimatı vermek.



6.3. Genel, çok boyutlu terimlerin kullanımı

Tipik bir örnek şu şekildedir: Piyasa düz olduğunda, şunu şunu yapın. Trend açıkça yerinde olduğunda, şunu şunu yapın. Bunu yaparken müşteri, bir trend/düzlük programlama gibi basit ve anlaşılır bir görevde daha fazla ayrıntıya gerek olmadığına inanır. Sanırım burada yorum yapmama gerek yok.

Başka bir örnek daha verelim: Ekstremumda bekleyen bir talimat vermek. Müşterinin ekstremumu yorumlaması elbette RS'de eksik. Gerçekten de, grafikten çıkarım yapabiliyorsa neden bir açıklama yapsın? Ekstremumun, her birinin avantajları ve dezavantajları olan bir dizi farklı algoritma kullanılarak elde edilebilmesi, müşteri için sürpriz olabilir.



6.4. Genel anlamı olan ortak sözcüklerin kullanımı

Bu, bir gereklilikler spesifikasyonu için kesinlikle uygun olmayan, günlük yaşamda kullanıldığında net görünen terimleri ifade eder. Buna ilişkin bazı örnekler şu şekildedir. Bir RS şu şekildedir: Gösterge çizgisi art arda iki dışa doğru eğri oluşturduysa, ikincisi birinciden daha aşağıdaysa... ve bu, bu şekilde devam eder; böylece kullanılan ıraksamanın bir açıklamasını verir.

Yukarıdakileri okuduktan sonra pek çok soru ortaya çıkıyor - Ne bir dışa doğru eğri olarak kabul edilebilir; bu tür "dışa doğru eğrilerin" birbirinden konumlandırılabileceği maksimum/minimum mesafe; ikinci dışa doğru eğrinin birinciden ne kadar aşağıda olması gerektiği vb.

Çok/az, küçük/büyük vb. sözcükler de çok sık kullanılmaktadır. Programlamanın kesin kantitatif tanımlar gerektiren matematiğe dayalı olduğunu anlamalısınız. Başka türlü olmaz.



7. Tahkime Ne Zaman Başvurmak Gerekir?



Açıkçası, iş tamamlanmadan önce, yani son aşamaya geçmeden önce (İşin Teslimatı/Ödeme) tahkim başvurusunda bulunmalısınız. Aksi takdirde, yürüten taraf ile müşteriyi bağlayacak herhangi bir finansal faktör olmayacaktır. Bu koşul önemlidir.



Tahkime başvurmanın tek nedeni, müşteri ile yürüten taraf arasında özel olarak çözülemeyecek bir sorunun ortaya çıkması olabilir. Örneğin, müşteri, kendisine teslim edilen işin yanlış çalıştığına (RS ile anlaşmazlık içinde) ikna olurken, yürüten taraf aksini kanıtlamaya çalışıyor olabilir.

Bir başka olası seçenek de müşterinin veya yürüten tarafın uzun bir süre boyunca hiçbir özel mesaja veya e-postaya vb. cevap vermeyerek "ortadan kaybolması"dır. Bu esnada müşterinin parası hesapta bloke olur ve iş tamamlanmaz. Ya da tam tersine, iş çoktan tamamlanmıştır ama ödemeye ulaşmanın bir yolu yoktur. Farklı koşullar söz konusu olabilir, ancak durum yine de tahkim yoluyla çözülmelidir ve çözülebilir.

Tarafların RS'yi sonuçlandırmak ve çalışmaya başlamak için acele etmesi durumu çok yaygındır. Daha sonra, RS'nin sunulduğu şekliyle kullanılamayacağı, daha fazla ayrıntı gerektiği ve bazı noktaların açıklığa kavuşturulması gerektiği ortaya çıkabilir. Sonuç olarak, sipariş değerinin revize edilmesi gerekebilir. İş, bu aşamadan ancak tahkim yoluyla eski haline getirilebilir. Bu nedenle, işe başlamak için acele etmemeli ve bunun yerine RS'yi bir kez daha gözden geçirmek için zaman ayırmalısınız.



Sonuç

Umarım bu makale, İşler hizmetinde yeni olan kullanıcılara, özellikle de yeni müşterilere yardımcı olmuştur. Bu makalede muhtemelen tüm konular ele alınmadı, ancak bin millik bir yolculuk tek bir adımla başlamış oldu. Birbirimize karşı daha rahat olmalıyız ve çevremize bu kadar çok olumsuz duyguyu yansıtmamalıyız - Bu, hiç kimsenin hayatını kolaylaştırmayacak; müşterinin de, yürüten tarafın da.



Müşteriler tarafından sorulan favori soruların listesi



1. Neden bazı geliştiriciler Skype, ICQ, telefon, e-posta vb. yollarla iletişim kurma konusunda isteksizler?

Bunun iki ana nedeni olduğunu düşünüyorum:

Birincisi, bir geliştiricinin oldukça fazla müşterisi olabilir ve tüm müşterileriyle çevrimiçi olarak konuşmaya başlarsa (bunu aynı anda yapmak zorunda değilse iyi), programlama yapmak için neredeyse hiç zamanı olmayacaktır. Skype veya ICQ kullanarak işleri daha hızlı açıklayabileceğinizi düşünmek yaygın söylencelerden biridir.

İkincisi, tüm bu seçenekler önemli bir özellikten yoksundur; söylenenleri belgeleme özelliği. Mesele şu ki, uyuşmazlık ve tahkim söz konusu olduğunda, ilgili siparişe ilişkin yazılı iletişim, taraflardan birinin kusurunu veya masumiyetini ispat edebilir.





2. Derlenmiş bir EA'nın/göstergenin (.ex4 veya .ex5 dosyası) başlatılması neden terminalin kapanmasına neden oluyor?

Büyük bir olasılıkla, yüklediğiniz terminalin sürümü, derleme işleminde kullanılana göre eskidir. Terminali mevcut olan en son sürüm'e güncellemelisiniz.





3. EA/gösterge dosyası derlenirken oluşan bu hatalar ne anlama geliyor? - 'xxxxxx' işlevine başvurulmaz ve exp dosyasından kaldırılacak.

Bu, bir hata değildir. Mesaj, 'xxxxxx' işlevinin kullanılmadığı ('xxxxxx' belirli bir işlev adıyla değiştirilir) ve derlenmiş dosyada bulunmayacağı anlamına gelir. Bu "ekstra" işlevin varlığı bir EA'nın veya göstergenin çalışmasını hiçbir şekilde etkilemediği için bu mesajı göz ardı edebilirsiniz.



4. EA/gösterge dosyası derlenirken oluşan bu hata ne anlama geliyor? - "хххххх" içerme dosyası açılamıyor

Mesaj, "хххххх" dosyasının bilgisayarınıza dosya aktarılırken kopyalanmadığı veya yanlış dizine kopyalandığı anlamına gelir. Genellikle, .mqh dosyaları terminalin içerme dizinine yerleştirilmelidir.



5. Expert Advisor'ın çalışması sırasında neden Kar Al/Zararı Durdur düzeyinde bir pozisyonun nereden kapatıldığını gösteren herhangi bir işaret yok?

Bu özellik yalnızca Strateji Test Cihazı'nda bir Expert Advisor test edilirken kullanılabilir. Gerçek veya demo hesapla çalışırken kullanılamaz. İlgilenilen bir işlem, sol fare düğmesi basılı tutularak hesap geçmişinden grafiğe sürüklenebilir. Açılış ve kapanış pozisyonlarını gösteren işaretler, Strateji Test Cihazı'nda test sırasında olduğu gibi kesik bir çizgi ile birbirine bağlı olarak grafikte görünecektir.



6. Geçmiş grafik, giriş için tüm koşulların mevcut olduğunu göstermesine rağmen bir pozisyon açılmadı (bir talimat verilmedi).

Karşılaştığınız şey, büyük olasılıkla, okumaları Expert Advisor'da kullanılan bir göstergenin yeniden çizilmesinin bir sonucudur. Varsayılan giriş anında mevcut olan koşullar (göstergenin değerleri), bir pozisyon açma sinyaliyle eşleşmedi. Ardından, birkaç çubuk sonra göstergelerin değerleri değişti ve geçmişte gördüğümüz son şeklini aldı. Bu, test cihazının görsel modu kullanılarak kolayca kontrol edilebilir.



7. Prototip/Pilot Model - Gösterim aşamasındaki çalışma nasıl iptal edilir?

Bu, yalnızca tahkim yoluyla iptal edilebilir.

Önerilen bağlantılar

