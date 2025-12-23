"MQL5 Freelance hizmetinde yatırımcıların talimatları nasıl uygulanır ve nasıl kar elde edilir" makalesi için tartışma
Dahili çevirmen özeldir -- https://www.mql5.com/en/job/215046 adresinde çalışın:
- Kendiniz, temel becerileriniz ve çeşitli projelere katılımınızhakkında yazın.
- Bir yüklenici olarak avantajlarınızı listeleyin, iyi bir avatar yükleyin ve kapağa yüksek kaliteli bir resim koyun.
- Halihazırda tamamlanmış siparişleri veya duvarınızdaki uygulamadan ilginç vakalarıaçıklayın.
Merak ediyorum, - kişisel işler için sizi seçebilir, ancak kişisel olmayan işler için - körü körüne bir geliştirici mi seçiyor? Kendi işinize atıfta bulunamaz mısınız?
"Freelance" hizmetini atlayarak siparişlerin yürütülmesi
- "Freelance" hizmeti yalnızca amacına uygun olarak kullanılabilir - yayınlanan Siparişler dahilindeki tüm iş ve hesaplamaları gerçekleştirmek için. "Freelance" hizmetinde yan iş yapmak için müşteri veya sanatçı aramak yasaktır ve Kuralların ihlalidir.
- Müşteriler ve Başvuru Sahiplerinin, İş Sözleşmesinin imzalanmasından önce herhangi bir şekilde iletişim bilgilerini paylaşmalarıyasaktır. İhlal, Freelance'e katılımın yasaklanmasına yol açar.
- Freelance'e verilen Siparişler için bu hizmet çerçevesi dışındaiş yapmak ve ödeme yapmak yasaktır. İhlal, MQL5.com web sitesinin tüm hizmetlerine erişimin engellenmesine yol açar.
- Yönetim, bir iç soruşturma sonucunda, ihlal eden kişiyi açıklama yapmaksızın "Freelance" hizmetine katılma hakkından mahrum bırakabilir.
Ancak Freelance'te deneyim yalnızca MQL5'te bulunanlar anlamına gelir: profil, sipariş geçmişi, incelemeler.
Kural, görevin onaylanmasına kadar harici bağlantıları ve platform dışındaki iletişimi yasaklamaktadır.
Bu nedenle, bu bir çelişki değil, sadece sıklıkla karıştırılan farklı şeylerdir.
Kural, görevin onaylanmasına kadar harici bağlantıları ve platform dışındaki iletişimi yasaklar.
Kabul edemem. İş Sözleşmesi imzalanmadan önce, mesajlarınızda MQL5 kaynaklarınızın hiçbirine bağlantı veremezsiniz: ne profiliniz, ne Codebase'deki yayınlarınız, ne bloglarınız, ne de sinyalleriniz. Yani, müşterinin siparişine tam olarak kimin yanıt verdiğini anlamasına yardımcı olacak hiçbir şey. Müşteri kişiselleştirilmemiş bir iş yaratırsa, sanatçıyı körü körüne seçmelidir. Müşteri, İş Sözleşmesi imzalanana kadar seçtiği yanıt veren geliştiricinin tam olarak kim olduğunu bilemeyecektir.
Bunu kendi deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Bir siparişe verdiğim yanıtlardan birinde Codebase'deki koduma bir bağlantı verdiğimde hesabım bloke edildi.
Yeni makale MQL5 Freelance hizmetinde yatırımcıların talimatları nasıl uygulanır ve nasıl kar elde edilir yayınlandı:
MQL5 Freelance, yatırımcı müşteriler tarafından sipariş verilen ticaret uygulamalarını oluşturmaları için geliştiricilere ödeme yapılan çevrimiçi bir hizmettir. Hizmet 2010 yılından bu yana başarılı bir şekilde faaliyet göstermekte olup, bugüne kadar tamamlanan 100.000'den fazla projenin toplam değeri 7 milyon dolardır. Gördüğümüz gibi, burada önemli miktarda para söz konusu.
MQL5 Freelance, ticaret uygulaması geliştiricileri için özel bir hizmettir. Yatırımcılar, MQL5/MQL4, Python, C++ ve diğer modern programlama dillerinde geliştirilmek üzere özel yapım ticaret robotlarına, göstergelere ve diğer yardımcı uygulamalara ihtiyaç duyduklarında buraya gelirler.
MQL5.com Freelance hizmeti Haziran 2010'da hayata geçirildi ve var olduğu 14 yıl boyunca profesyonel geliştiricilere kazanç elde etme fırsatı sağladı. Haziran 2024 itibariyle, hizmet kapsamında bugüne kadar tamamlanan 100.000'den fazla projenin toplam değeri 7 milyon dolardır.
Son 14 yılda 54.000 geliştirici ticaret programlarının oluşturulması için çalıştı ve 25.000 müşteri de bu çalışmalardan memnun kaldı. Freelance platformunda aktif olarak çalışan bir geliştirici ayda birkaç bin dolar kazanabilir. Siz de aynı şekilde kazanç sağlayabilirsiniz. Potansiyel müşterileriniz, MetaTrader platformlarını kullanan milyonlarca yatırımcıyı içerir, çünkü Freelance hizmetine doğrudan terminallerinden erişebilirler.
Yazar: MetaQuotes